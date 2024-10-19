Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
السبت, أكتوبر 19, 2024
Live Tv
we-woman
Advertisement

انسى النظام الغذائي: دراسة تكتشف أن الحمض النووي هو السبب الحقيقي لمرض النقرس

قام البحث الرائد بتحليل البيانات الجينية من 2.6 مليون فرد، بما في ذلك 120,295 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بمرض النقرس.

انسى النظام الغذائي: دراسة تكتشف أن الحمض النووي هو السبب الحقيقي لمرض النقرس

النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يؤثر بشكل أساسي على المفاصل، مما يؤدي إلى ألم وتورم شديدين، خاصة في أصابع القدم الكبيرة والكاحلين والركبتين والأصابع. كان يُعزى تقليديًا إلى خيارات نمط حياة سيئة وعادات غذائية غير صحية، ولكن دراسة حديثة بقيادة البروفيسور توني ميريمان من جامعة أوتاجو غيرت هذا المنظور، مسلطة الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الوراثة في تطور النقرس.

الدراسة: منظور جيني

حللت هذه الدراسة الرائدة البيانات الوراثية لـ 2.6 مليون فرد، من بينهم 120,295 شخصًا تم تشخيصهم بالنقرس. وكشفت هذه الدراسة الواسعة الأسس الوراثية للحالة، موضحة أن العوامل الوراثية الموروثة تلعب دورًا أكبر في تكوين النقرس مما كان معترفًا به سابقًا. حدّد الباحثون ما مجموعه 377 منطقة جينية مرتبطة بالنقرس، من بينها 149 منطقة لم تكن مرتبطة بالمرض من قبل.

تحدي الوصمات المرتبطة بالنقرس

أعرب البروفيسور توني ميريمان، المؤلف الرئيسي للدراسة، عن تفاؤله بشأن قدرة هذه الدراسة على تغيير فهم النقرس. وأكد في بيان صحفي: “دحضت هذه الدراسة الأسطورة القائلة بأن النقرس مرتبط بخيارات نمط حياة سيئة أو بنظام غذائي غير صحي – إنه حالة ذات تأثير وراثي.”

هذه الاكتشافات لها أهمية خاصة، حيث لطالما كان هناك وصمة عار مرتبطة بالنقرس. يشعر العديد من الأشخاص بالحرج ويعتقدون أن حالتهم ناتجة عن عادات غذائية سيئة، مما يؤدي إلى الشعور بالخجل والتردد في طلب العلاج الطبي المناسب. يمكن لهذه المواقف أن تفاقم الحالة، مما يجعل هذه الدراسة نقطة تحول حاسمة لمعالجة الجوانب الطبية والاجتماعية للنقرس.

دور النظام الغذائي مقابل الوراثة

بينما تسلط الدراسة الضوء على العوامل الوراثية التي تسهم في النقرس، إلا أنها لا تستبعد تأثير النظام الغذائي تمامًا. قد تؤدي الخيارات الغذائية السيئة، خاصة تناول اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالبيورينات، إلى تحفيز نوبات النقرس. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن أسباب النقرس أكثر تعقيدًا من مجرد ارتباطها بالنظام الغذائي. يتسم تكوين النقرس بارتفاع مستويات اليورات، وتطور بلورات اليورات في المفاصل، واستجابة الجهاز المناعي لهذه البلورات، مع لعب الوراثة دورًا أكبر في هذه العملية المعقدة.

Filed under

النقرس
Advertisement

Also Read

برادا تنضم إلى ناسا: بدلات فضائية جديدة جاهزة للعودة إلى القمر في 2026

برادا تنضم إلى ناسا: بدلات فضائية جديدة جاهزة للعودة إلى القمر في 2026

السنوار مات: رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يؤكد مقتل قائد حماس

السنوار مات: رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يؤكد مقتل قائد حماس

نوكيا تقطع 2000 وظيفة في الصين و350 في أوروبا كجزء من إعادة الهيكلة

نوكيا تقطع 2000 وظيفة في الصين و350 في أوروبا كجزء من إعادة الهيكلة

التهديد بوجود قنبلة يدفع إلى إخلاء مبنى سكني في بيروت قناة الجزيرة والسفارة النرويجية

التهديد بوجود قنبلة يدفع إلى إخلاء مبنى سكني في بيروت قناة الجزيرة والسفارة النرويجية

كامالا هاريس تهاجم دونالد ترامب بوصفه “غير مؤهل” و”خطير” قبل انتخابات 2024 الرئاسية

كامالا هاريس تهاجم دونالد ترامب بوصفه “غير مؤهل” و”خطير” قبل انتخابات 2024 الرئاسية

Entertainment

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

Advertisement

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

Advertisement
mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني