انسى النظام الغذائي: دراسة تكتشف أن الحمض النووي هو السبب الحقيقي لمرض النقرس

قام البحث الرائد بتحليل البيانات الجينية من 2.6 مليون فرد، بما في ذلك 120,295 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بمرض النقرس.

النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يؤثر بشكل أساسي على المفاصل، مما يؤدي إلى ألم وتورم شديدين، خاصة في أصابع القدم الكبيرة والكاحلين والركبتين والأصابع. كان يُعزى تقليديًا إلى خيارات نمط حياة سيئة وعادات غذائية غير صحية، ولكن دراسة حديثة بقيادة البروفيسور توني ميريمان من جامعة أوتاجو غيرت هذا المنظور، مسلطة الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الوراثة في تطور النقرس.

الدراسة: منظور جيني

حللت هذه الدراسة الرائدة البيانات الوراثية لـ 2.6 مليون فرد، من بينهم 120,295 شخصًا تم تشخيصهم بالنقرس. وكشفت هذه الدراسة الواسعة الأسس الوراثية للحالة، موضحة أن العوامل الوراثية الموروثة تلعب دورًا أكبر في تكوين النقرس مما كان معترفًا به سابقًا. حدّد الباحثون ما مجموعه 377 منطقة جينية مرتبطة بالنقرس، من بينها 149 منطقة لم تكن مرتبطة بالمرض من قبل.

تحدي الوصمات المرتبطة بالنقرس

أعرب البروفيسور توني ميريمان، المؤلف الرئيسي للدراسة، عن تفاؤله بشأن قدرة هذه الدراسة على تغيير فهم النقرس. وأكد في بيان صحفي: “دحضت هذه الدراسة الأسطورة القائلة بأن النقرس مرتبط بخيارات نمط حياة سيئة أو بنظام غذائي غير صحي – إنه حالة ذات تأثير وراثي.”

هذه الاكتشافات لها أهمية خاصة، حيث لطالما كان هناك وصمة عار مرتبطة بالنقرس. يشعر العديد من الأشخاص بالحرج ويعتقدون أن حالتهم ناتجة عن عادات غذائية سيئة، مما يؤدي إلى الشعور بالخجل والتردد في طلب العلاج الطبي المناسب. يمكن لهذه المواقف أن تفاقم الحالة، مما يجعل هذه الدراسة نقطة تحول حاسمة لمعالجة الجوانب الطبية والاجتماعية للنقرس.

دور النظام الغذائي مقابل الوراثة

بينما تسلط الدراسة الضوء على العوامل الوراثية التي تسهم في النقرس، إلا أنها لا تستبعد تأثير النظام الغذائي تمامًا. قد تؤدي الخيارات الغذائية السيئة، خاصة تناول اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالبيورينات، إلى تحفيز نوبات النقرس. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن أسباب النقرس أكثر تعقيدًا من مجرد ارتباطها بالنظام الغذائي. يتسم تكوين النقرس بارتفاع مستويات اليورات، وتطور بلورات اليورات في المفاصل، واستجابة الجهاز المناعي لهذه البلورات، مع لعب الوراثة دورًا أكبر في هذه العملية المعقدة.