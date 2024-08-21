هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

بالنسبة للعديد من عشاق الجمال، قد يتضمن اليوم المثالي الاستيقاظ بوجه مشرق، والاستمتاع بكوب قهوة مفضل، وزيارة متجر تجميل. يبدو أن حماس استكشاف منتجات مختلفة، وتجربة عينات متنوعة، وربما إنهاء اليوم بوجبة لذيذة، هو حلم جميل. ومع ذلك، فإن تصرفًا يبدو بريئًا مثل اختبار مستحضرات التجميل في المتاجر يحمل مجموعة من المخاطر التي قد يغفلها الكثيرون.

متعة ومخاطر اختبار مستحضرات التجميل

إثارة تجربة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الجديدة تشبه فرحة طفل في متجر حلويات. ومع ذلك، فإن هذه العادة الخاصة بالعناية الذاتية يمكن أن تنطوي في بعض الأحيان على مخاطر كبيرة على بشرتك.

النظافة المهددة: مصدر قلق رئيسي

“مع مثل هذه العينات، هناك فرصة كبيرة للتلوث، وبالتالي، يتم التساؤل بشكل متكرر عن نظافة العينات في المؤسسات التجميلية”، كما يقول الدكتور شتيج غويل، رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى شاردة، NCR. يوضح أن عينات التجميل تتعرض غالبًا للعديد من العملاء، مما يجعلها أرضًا خصبة للبكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.

بينما تحافظ بعض المتاجر على معايير النظافة من خلال توفير أدوات تطبيقية ذات استخدام واحد وتعقيم المنتجات بانتظام، فإن هذه الممارسات لا تُتبع دائمًا. المنتجات مثل أحمر الشفاه والماسكارا، التي تلامس البشرة أو الأغشية المخاطية مباشرةً، معرضة بشكل خاص للتلوث.

يشير الدكتور فيفيك جاجموهان نيجام، أخصائي الشعر والجراحة التجميلية المقيم في مومباي، إلى أن العديد من العملاء لا يتبعون بروتوكولات النظافة المناسبة، مثل استخدام أدوات تطبيقية ذات استخدام واحد. “تلوث بكتيريا الإشريكية القولونية شائع من خلال الأشخاص الذين لا يغسلون أيديهم وقد استخدموا العينات قبلك. أحمر الشفاه، والبلسم، وملمع الشفاه، والماسكارا، وأيلاينر، وكاجال تعرض الآخرين؛ لذا فإن خطر الإصابة مع مثل هذه المنتجات مرتفع”، يضيف.

المشكلات المحتملة للبشرة

تحذر الدكتورة ساغونا بوتو، أخصائية الأمراض الجلدية في مركز أبولو الطبي في حيدر آباد، من أن استخدام العينات يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من مشكلات الجلد. تشمل هذه المشكلات العدوى الفيروسية، التفاعلات التحسسية، التهاب الجلد التلامسي المهيج، الطفح الجلدي الحاك والقشري، وحتى انسداد المسام أو تفشي حب الشباب.

يؤكد الدكتور غويل على المخاطر، قائلاً: “يمكن أن يؤدي الاستخدام الطويل للمنتج دون تعقيم مناسب إلى نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات على سطحه”. يلاحظ أن مستحضرات التجميل السائلة يمكن أن تخلق بيئات رطبة تشجع على تكاثر الجراثيم، مما يزيد من خطر حالات مثل التهاب الملتحمة، حب الشباب، والقوباء. اختبار المنتجات مباشرة على مناطق حساسة مثل الشفاه أو العينين يمكن أن يعزز هذه المخاطر.

هل يجب عليك تجربة العينات؟

تقترح الدكتورة بوتو أن تجربة المنتجات في متاجر التجميل يمكن أن تكون ممتعة، بشرط أن تكون على دراية بنوع بشرتك وأن تكون في متجر موثوق. ومع ذلك، تنصح بشدة بعدم اختبار صبغات الشفاه أو أحمر الشفاه مباشرة على شفتيك.

يدعو الدكتور غويل إلى تجنب استخدام العينات تمامًا للحفاظ على صحة البشرة. ويوصي بالاستعانة بعينات للاستخدام الفردي بدلاً من استخدام العينات التي تعرضت لعدة عملاء.

أفضل الممارسات لاختبار المنتجات

إذا اخترت اختبار المنتجات في متجر تجميل، هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها لتقليل المخاطر:

– التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية:** تأكد دائمًا من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج قبل وضعه على بشرتك.

– استخدام أدوات تطبيقية ذات استخدام واحد:** استخدم أدوات تطبيقية ذات استخدام واحد أو مسحات قطنية يقدمها المتجر بدلاً من استخدام فرشاة المنتج مباشرةً. إذا استخدم موظفو المتجر أيديهم، تأكد من تعقيمها أولاً.

– تجنب الاتصال المباشر:** تجنب وضع المكياج مباشرة على المناطق الحساسة مثل الشفاه أو العينين. بدلاً من ذلك، اختبر المنتجات على مناطق أقل حساسية مثل ظهر يدك أو معصمك.

– احمل مناديل كحولية:** احضر مناديل كحولية لتنظيف سطح المنتجات قبل الاستخدام. بالنسبة للمنتجات مثل الماسكارا أو الأسس السائلة، اطلب فتح عينة جديدة أمامك.

مستقبل اختبار المنتجات

في عصرنا الرقمي، تقدم العديد من شركات التجميل تقنيات تجربة افتراضية، التي تتيح لك رؤية كيف ستبدو المنتجات على لون بشرتك دون الحاجة إلى عينات فعلية. تقلل هذه الأدوات الرقمية من المخاطر المرتبطة باستخدام العينات الفعلية وتقدم بديلاً مريحًا.

علاوة على ذلك، تقدم العديد من المتاجر عينات منتجات مختومة أو خدمات عينات منزلية عند الطلب. من المفيد طلب هذه الخيارات لضمان اختبار المنتجات بأمان قدر الإمكان.

بينما لا يمكن إنكار جاذبية تجربة مستحضرات التجميل المختلفة، فإن إعطاء الأولوية لصحة بشرتك وسلامتك أمر أساسي.

—