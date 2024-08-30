هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

الابتسامة الجذابة: تقنيات إنشاء الوهم بالابتسامات المزيفة

لطالما اعتُبرت الدُفْبَات من السمات الجذابة، حيث أسرت شخصيات شهيرة مثل شاروخان، وبريتي زينتا، وعليا بهات الجماهير بابتساماتهم الجذابة. في حين أن الدُفْبَات تُعتبر عمومًا صفة وراثية بدلاً من تحسين تجميلي، فإن جاذبية هذه الانخفاضات في الوجه دفعت الكثيرين للبحث عن طرق لتكرارها. في عالم اليوم المدفوع بوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أدوات إنشاء الابتسامات المزيفة اتجاهًا شائعًا، لكن ما مدى فعالية هذه الطرق؟

شعبية الابتسامات المزيفة

أدى صعود المؤثرين في مجال الجمال إلى تقديم تقنيات متنوعة لخلق وهم الدُفْبَات دون اللجوء إلى الجراحة. تشرح صانعة المحتوى هتيكا ساشديف، التي تمتلك 230,000 متابع على إنستجرام، جاذبية هذه الأدوات قائلة: “الابتسامات المزيفة شائعة الآن بين جيل الألفية لأنها تضيف لمسة لطيفة ومرحة إلى وجهك دون الحاجة إلى جراحة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الابتسامات المزيفة الإبداع والتعبير عن الذات، حيث يمكنك تجربة أنماط وأماكن مختلفة لتخصيص مظهرك. إنها طريقة ممتعة ومؤقتة لتعزيز ميزاتك.”

على الرغم من شعبيتها، لا تزال فعالية وسلامة هذه الأدوات قيد المراجعة.

ما الذي يسبب الدُفْبَات؟

تحدث الدُفْبَات بسبب اختلاف وراثي في عضلات الوجه والأنسجة الضامة. تشرح الدكتورة نيتي غاور، أخصائية الجلدية ومؤسسة عيادة سيترين في غوروغرام، قائلة: “تسبب الدُفْبَات نموًا غير منتظم لعضلة تُعرف باسم العضلة الوجنية الكبرى خلال تطور الجنين. تقوم هذه العضلة بتحريك الفم لأعلى ولأسفل، مما يخلق تعبيرات وجهية تعكس المتعة أو الألم. عندما تنقسم هذه العضلة إلى مجموعتين، واحدة فوق زاوية الفم والأخرى أسفله، يؤدي ذلك إلى ظهور الدُفْبَات.”

الدُفْبَات الاصطناعية: النهج الجراحي

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على دُفْبَات دائمة، هناك إجراء تجميلي يعرف باسم “تشكيل الدُفْبَات”. تصف الدكتورة روبي ساشديف، طبيبة تجميل استشارية في مستشفى غلين إيغلز في بنغالور، العملية قائلة: “يتم إنشاء الدُفْبَات الاصطناعية من خلال إجراء تجميلي يعرف باسم تشكيل الدُفْبَات. يتم تغيير العضلة، والغشاء المخاطي، والجزء الداخلي من الجلد بطريقة تجعلها تبدو كالدُفْبَات. يتضمن ذلك إجراء شق صغير داخل الخد وخلق غرزة تربط الجزء السفلي من الجلد بالعضلات الوجهية الأعمق. عندما تلتئم الغرزة، فإنها تخلق انخماصًا دائمًا يحاكي الدُفْبَة الطبيعية.”

تضيف الدكتورة شيلبي بهاداني، جراحة تجميلية وأسس عيادة SB Aesthetics في غوروغرام، قائلة: “عادة ما تكون هذه العملية سريعة، مع فترة تعافي قليلة.”

قيود أدوات الدُفْبَات المزيفة

من ناحية أخرى، فإن أدوات الدُفْبَات المزيفة، التي حظيت بالاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، تكون أقل فعالية. تشرح الدكتورة غاور قائلة: “توجد طرق متعددة لإنشاء وهم الدُفْبَات، مثل تقنيات المكياج، وثقب الدُفْبَات، وأجهزة شفط الخدود. تشمل تقنيات المكياج استخدام ظل أغمق من أحمر الخدود أو بودرة التحديد لإنشاء تأثير الظل. يمكن أن يحاكي ثقب الدُفْبَات الدُفْبَات، لكنه ينطوي على مخاطر مثل العدوى والندوب. تقوم أجهزة شفط الخدود بإنشاء انخماص مؤقت في الخدود، لكنها قد تسبب تهيجًا واحمرارًا عند استخدامها لفترات طويلة.”

تنتقد الدكتورة بهاداني أدوات الدُفْبَات المزيفة قائلة: “إنها غير فعالة، بغض النظر عما قد تُظهره الفيديوهات. أي شيء أكثر ديمومة يتطلب إجراءً جراحيًا. هذه الأدوات تحرك الأنسجة بشكل مؤقت فقط، مما قد يخلق انخماصًا لبضع دقائق.” تتفق الدكتورة ساشديف، قائلة: “على الرغم من أن الأدوات والحيل عبر الإنترنت لإنشاء دُفْبَات مؤقتة قد تبدو جذابة، إلا أنها غالبًا ما تكون مجرد أدوات تفتقر إلى الدعم العلمي. تشمل هذه الطرق عادة تطبيق الضغط على الجلد، مما قد يخلق انخماصًا مؤقتًا لكنه من غير المرجح أن يؤدي إلى دُفْبَات دائمة.”

مزايا وعيوب طرق الدُفْبَات المزيفة

تأتي أدوات الدُفْبَات المزيفة، مثل المكياج وأجهزة الشفط، مع مجموعة من الفوائد والعيوب. الميزة الرئيسية هي أنها لا تتطلب تدخلًا جراحيًا، على عكس تشكيل الدُفْبَات. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الأدوات إلى تلون مؤقت للجلد، وتصبغ، والتهاب، وحتى ندوب إذا تم استخدامها بشكل مفرط.

الحكم النهائي

يوافق الخبراء على أن أدوات الدُفْبَات المزيفة تقدم حلاً مؤقتًا، لكنها ليست بديلاً للدُفْبَات الطبيعية والدائمة. ترى الدكتورة بهاداني هذه الأدوات على أنها “ألعاب تهدف إلى تحقيق ربح سريع من خلال جذب انتباه الناس”، بينما تؤكد الدكتورة ساشديف على أهمية السلامة والصحة طويلة الأجل: “بصفتي محترفة طبية، لا أدعم استخدام صانعي الدُفْبَات المزيفة أو أي طرق غير موثوقة لتغيير المظهر. إذا كان شخص ما مهتمًا حقًا بالحصول على دُفْبَات، فمن الأفضل استشارة جراح تجميل مؤهل يمكنه تقديم خيارات آمنة وفعالة.”

في النهاية، لأولئك المهتمين بتغيير دائم، يعد استشارة محترف هو الخيار الأكثر أمانًا، في حين يجب التعامل مع الطرق المؤقتة بحذر.