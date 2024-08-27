آبل تخطط لتوفير 600 ألف وظيفة في الهند بحلول عام 2025

تسير شركة Apple Inc. على الطريق الصحيح لخلق ما يصل إلى 600000 وظيفة في الهند بحلول نهاية السنة المالية 2025 بسبب توسع عمليات الشركة.

تتجه شركة آبل إلى خلق ما يصل إلى 600,000 وظيفة في الهند بحلول نهاية السنة المالية 2025، وفقًا لتقرير حديث. يُعزى هذا الارتفاع في التوظيف إلى توسع عمليات الشركة داخل البلاد ومشاركتها القوية مع شبكات التصنيع وسلاسل التوريد المحلية.

نتائج التقرير

يسلط التقرير الضوء على أن القوة العاملة المباشرة لشركة آبل في الهند من المتوقع أن تصل إلى 200,000 بحلول مارس 2025، مع توقع أن تشغل النساء حوالي 70% من هذه المناصب. ويقود هذا النمو ثلاثة من كبار المصنعين المتعاقدين مع الشركة—فوكسكون، ويسترون (التي تعمل الآن تحت اسم تاتا إلكترونيكس)، وبيغاترن—والتي أنشأت بشكل جماعي 80,872 وظيفة مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الموردون الرئيسيون مثل مجموعة تاتا، سالكومب، موثيرسون، فوكسلينك، سنودا، ATL، وجابيل حوالي 84,000 وظيفة مباشرة.

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منذ تنفيذ خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج للهواتف الذكية (PLI) في عام 2020، لعبت آبل وشركاؤها دورًا محوريًا في خلق حوالي 165,000 وظيفة مباشرة. وقد حققت الخطة، التي كانت تهدف في البداية إلى خلق 200,000 وظيفة على مدى خمس سنوات، هذا الهدف في أربع سنوات فقط، مما يؤكد على المساهمة الكبيرة لشركة آبل في التوظيف في الهند.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الإلكترونيات تخلق ثلاث وظائف غير مباشرة. وبالتالي، قد