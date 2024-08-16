انخفاض أسهم شركة هندوستان للزنك مع طرح فيدانتا عرضًا مخفضًا للبيع؛ فيدانتا تتطلع إلى التوسع الاستراتيجي

شهدت أسهم شركة Hindustan Zinc Ltd. (HZL) انخفاضًا حادًا بنسبة 7.8% يوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 528 روبية في بورصة بومباي.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب افتتاح عرض فيدانتا المحدودة للبيع (OFS)، والذي تم طرحه بسعر أدنى مخفض يبلغ 486 روبية.

وقد بدأت شركة فيدانتا المحدودة للتعدين، التي تشغل منصب المروج لشركة HZL، في بيع ما يصل إلى 3.31% من حصتها، أي ما يعادل 14 كرور من الأسهم.

ومن المقرر أن تتم عملية البيع هذه في الفترة من 16 أغسطس إلى 19 أغسطس.

وعلى النقيض من الانخفاض الذي شهدته شركة HZL، ارتفعت أسهم فيدانتا بنسبة 2% عند 430 روبية في بورصة بومباي.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة ما يقرب من 6,498 كرور روبية من الطرح العام الأولي بسعر الحد الأدنى المحدد.

ينقسم مكتب خدمات الرقابة المالية إلى مرحلتين

وقد تم تنظيم عملية الطرح على مرحلتين.

تطرح فيدانتا يوم الجمعة ما يصل إلى 5,14,40,329 سهماً تمثل 1.22% من رأس مال أسهم شركة HZL حصرياً للمستثمرين من غير تجار التجزئة.

وفي حالة زيادة الاكتتاب، ستكون الأسهم المتبقية البالغ عددها 8.23 كرور والتي تمثل 1.95% من رأس المال متاحة للشراء من قبل المستثمرين الأفراد وغير الأفراد.

سيتم إعادة فتح العرض للمستثمرين الأفراد والمستثمرين غير الأفراد الذين يختارون ترحيل عروضهم غير المخصصة يوم الاثنين 19 أغسطس. اقرأ أيضًا: ارتفاع صادرات الهند لشهر يوليو بنسبة 2.8% إلى 62.4 مليار دولار أمريكي؛ والعجز التجاري ينمو إلى 9.6 مليار دولار أمريكي وفي معرض شرحه للأساس المنطقي وراء عرض الشراء من الباطن، قال هندوستان زنك: “يتم تنفيذ العرض من قبل البائع، في جملة أمور، للحصول على أموال لأغراض النمو والتوسع ولتحسين هيكل رأس مال الشركة”.

في نهاية الربع الأول من شهر يونيو، كانت فيدانتا تمتلك 64.92% من أسهم شركة HZL، بينما كانت الحكومة الهندية تمتلك 29.54%.

وقد حددت فيدانتا خططًا لتفكيك قطاعات أعمالها الرئيسية – الألومنيوم، والنفط والغاز، والطاقة، والمعادن الأساسية، والحديد والصلب – في كيانات منفصلة مدرجة.

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الحد من مخاطر إعادة التمويل وتقليل الاعتماد على توزيعات الأرباح من شركة فيدانتا ريسورسز المحدودة.

ويكشف المركز المالي لشركة فيدانتا اعتبارًا من 30 يونيو 2024 عن صافي ديون بقيمة 61,324 كرور روبية.

وقد كانت الشركة نشطة في إدارة مواردها المالية، حيث جمعت الشهر الماضي 8,500 كرور روبية (أكثر من مليار دولار) من خلال طرح أسهم للمؤسسات المؤهلة (QIP) بقيمة 19.31 كرور روبية بسعر إصدار 440 روبية للسهم الواحد.

محكمة قانون الشركات الوطنية (NCLT)

وفي تطور ذي صلة، من المتوقع أن تعلن شركة هندوستان زنك عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 6,000 كرور روبية على مساهميها هذا الشهر، وفقًا لما أوردته مؤخرًا ET.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت محكمة قانون الشركات الوطنية (NCLT) الشهر الماضي على تحويل 10,383 كرور روبية من الاحتياطيات العامة للشركة إلى الأرباح المحتجزة. يجب أن يقرأ: الصادرات الهندية تتألق في مواجهة التحديات العالمية في الربع الأول: تقرير CRISIL