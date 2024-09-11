تخطط أمازون لاستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، مما يخلق آلاف الوظائف ويعزز الاقتصاد

أعلنت أمازون، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، عن خطط لاستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 87,000 كرور روبية) في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بشكل رئيسي من خلال قسم خدمات الويب، أمازون ويب سيرفيسز (AWS). من المتوقع أن يساهم هذا الاستثمار الكبير في خلق آلاف الوظائف وتعزيز الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.

سيتم التركيز في الاستثمار على بناء وتشغيل وصيانة مراكز البيانات في المملكة المتحدة، مما قد يساهم في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للمملكة المتحدة بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني ويدعم أكثر من 14,000 وظيفة سنويًا عبر سلسلة التوريد. يُعد إعلان أمازون فوزًا كبيرًا للحكومة العمالية الجديدة المنتخبة حديثًا، التي تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي كجزء من أجندتها “لإعادة البناء” للبلاد.

ورحبت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بالاستثمار بوصفه علامة على الانتعاش الاقتصادي، وقالت: “هذا الاستثمار البالغ 8 مليارات جنيه إسترليني يمثل بداية الانتعاش الاقتصادي ويظهر أن بريطانيا مكان للأعمال.” وأكدت على التزام الحكومة بخلق الوظائف وجذب الاستثمارات لتحسين البلاد.

توسع أمازون ويب سيرفيسز عملياتها في المملكة المتحدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية مثل المساحة المخصصة للخوادم. تقدم AWS حاليًا خدماتها لمجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الحكومية في المملكة المتحدة، بما في ذلك EasyJet وNatWest وSainsbury’s.

وصفت تانويا رانديري، نائبة رئيس AWS والمديرة العامة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، السنوات المقبلة بأنها “حاسمة” لمستقبل المملكة المتحدة الرقمي والاقتصادي. وأوضحت أن توسع AWS سيساعد الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة على اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية والتنافس على المستوى العالمي.

تشير استثمارات أمازون الأخيرة في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إلى التزام الشركة بتوسيع عملياتها في الحوسبة السحابية في المنطقة. يحدث هذا التوسع في ظل المناقشات الجارية في الاتحاد الأوروبي حول إنشاء “سحابة سيادية أوروبية” تقلل الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين لتخزين ومعالجة البيانات.

حاليًا، توظف أمازون 75,000 شخص في أكثر من 100 موقع في المملكة المتحدة، واستثمرت 56 مليار جنيه إسترليني في البلاد بين عامي 2010 و2022. في الشهر الماضي، أفادت الشركة أن أرباحها الفصلية تضاعفت، مدفوعةً بشكل رئيسي بنمو خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي، حيث زادت إيرادات AWS بنسبة 19% لتصل إلى 26.3 مليار دولار (حوالي ₹2.2 كرور روبية) في الربع الثاني.