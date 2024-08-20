ساسول تعلن عن خسارة بقيمة 44 مليار راند وسط تحديات السوق وانخفاض القيمة الكبير

كشفت شركة ساسول عن خسارة مذهلة بقيمة 44 مليار راند للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض كبير في القيمة بقيمة 75 مليار راند. تظهر البيانات المالية للشركة عامًا صعبًا، مع انخفاض إيراداتها بنسبة 5% إلى 275.1 مليار راند بسبب ظروف السوق الصعبة وانخفاض أسعار المواد الكيميائية.

وعلى الرغم من بعض الجوانب الإيجابية، مثل ارتفاع أسعار النفط، وتحسين هوامش التكرير، وارتفاع أحجام المبيعات، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض ضغوط الهوامش والأثر السلبي لانخفاض أسعار المواد الكيميائية. تحسن الأداء العام للمجموعة بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع النتائج التشغيلية في الربع الرابع.

بلغت خسائر ساسول قبل خصم الضرائب والفوائد 27.3 مليار راند، وهو انخفاض كبير مقارنة بأرباح 21.5 مليار راند المسجلة في العام السابق. وتتناقض خسارة العام بأكمله البالغة 44.3 مليار راند بشكل صارخ مع الأرباح البالغة 9.3 مليار راند المسجلة في عام 2023، مما يعكس تدهورًا كبيرًا في الصحة المالية.

وينبع الجزء الأكبر من هذه الخسارة من انخفاض قيمة الأصول بشكل كبير وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. وشملت مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 56.7 مليار راند صافي الضرائب (إجمالي 74.9 مليار راند)، مع عمليات شطب كبيرة في عدة مجالات رئيسية:

سلسلة قيمة الإيثان للمواد الكيميائية في أمريكا: 45.5 مليار راند صافي انخفاض الضرائب (إجمالي 58.9 مليار راند)، متأثرة بضعف السوق لفترة طويلة.

المواد الكيميائية في أفريقيا: 3.9 مليار راند صافي انخفاض الضرائب (إجمالي 5.3 مليار راند)، بما في ذلك التحديات في قطاع البولي إيثيلين بسبب زيادة العرض العالمي وانخفاض الطلب.

مصفاة سيكوندا للوقود السائل: 5.7 مليار راند صافي انخفاض القيمة الضريبية (إجمالي 7.8 مليار راند).

وتتجاوز مخصصات انخفاض القيمة لهذا العام بشكل كبير مبلغ 33.7 مليار راند المسجل في العام السابق. أعلنت الشركة أيضًا عن خسارة أساسية للسهم الواحد قدرها 69.94 سنتًا، وهو انخفاض حاد من ربحية السهم البالغة 14.00 سنتًا في السنة المالية 23. وانخفضت ربحية السهم بنسبة 66%، من 53.75 سنتًا في العام السابق إلى 18.19 سنتًا.

وفي ظل هذه الصعوبات المالية، لم تعلن ساسول عن توزيع أرباح نهائية لهذا العام. وينتج عن ذلك انخفاض بنسبة 88% في توزيعات أرباح العام بأكمله، حيث انخفضت من 17.0 سنتًا للسهم في السنة المالية 23 إلى 2.00 سنتًا فقط للسهم في السنة المالية 24، على الرغم من إصدار توزيعات أرباح مؤقتة في وقت سابق من العام.

أقرت الشركة بأن سياسة توزيع الأرباح، التي كانت تعتمد على 2.5x إلى 2.8x من الأرباح الأساسية للسهم الواحد، كان لا بد من مراجعتها بسبب الانفصال بين الأرباح وتوليد التدفق النقدي وارتفاع مستويات الرافعة المالية.