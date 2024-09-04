الأربعاء, سبتمبر 4, 2024

مبيعات سيارات تسلا الكهربائية المصنعة في الصين زادت بنسبة 3% على أساس سنوي في أغسطس.

أفادت تسلا (TSLA.O) بزيادة قدرها 3٪ في مبيعات سياراتها الكهربائية المنتجة في الصين لشهر أغسطس، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA). تعكس هذه الزيادة النمو المستمر لحضور تسلا في سوق السيارات الكهربائية التنافسي في الصين.

مبيعات سيارات تسلا الكهربائية المصنعة في الصين زادت بنسبة 3% على أساس سنوي في أغسطس.

أفادت تسلا (TSLA.O) بزيادة قدرها 3٪ في مبيعات سياراتها الكهربائية المنتجة في الصين لشهر أغسطس، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA). تعكس هذه الزيادة النمو المستمر لحضور تسلا في سوق السيارات الكهربائية التنافسي في الصين.

على وجه التحديد، شهدت تسليمات طرازات Model 3 وModel Y المنتجة محليًا من تسلا زيادة ملحوظة بنسبة 17٪ مقارنة بالشهر السابق، مما يدل على اهتمام قوي من المستهلكين وأداء قوي لهذه الطرازات.

في غضون ذلك، حققت BYD (002594.SZ)، إحدى الشركات الصينية البارزة في صناعة السيارات الكهربائية، نتائج مثيرة للإعجاب. قفزت مبيعاتها من سلسلة Dynasty وOcean للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة 35.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 370,854 وحدة مباعة. تبرز هذه الزيادة الاستثنائية هيمنة BYD المتزايدة ونجاحها في قطاع السيارات الكهربائية.

بشكل عام، توضح الأرقام الأخيرة سوق السيارات الكهربائية النابض والمتوسع في الصين، مع تحقيق كل من العلامات التجارية الدولية والمحلية تقدمًا كبيرًا.

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