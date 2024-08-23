تحذير جديد بشأن آيفون: كتابة أربعة أحرف بسيطة قد يؤدي إلى تعطل أجهزة آبل

أثار خطأ تم اكتشافه مؤخرًا مخاوف بين مستخدمي أجهزة Apple، حيث وجد الباحثون في مجال الأمان أن كتابة تسلسل محدد من أربعة أحرف يمكن أن يتسبب في تعطل أجهزة iPhone و iPad. الخطأ، الذي كشف عنه الباحث في أمان الويب كونستانتين، يشكل خطرًا خاصًا على أجهزة Apple التي تعمل بالإصدارات الأحدث من نظام iOS.

شارك كونستانتين تفاصيل الخطأ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع، محذراً المستخدمين من التأثير المحتمل على أجهزتهم. وكتب: “يبدو أنه يمكنك تعطيل واجهة مستخدم Apple [على جهاز iPhone] بسهولة”، لافتًا الانتباه إلى الثغرة التي تؤثر على الواجهة الرئيسية لأجهزة iPhone.

يمكن تفعيل الخطأ عندما يقوم المستخدمون بالتمرير عبر جميع صفحات الشاشة الرئيسية وإدخال الأحرف الأربعة المحددة—علامتي اقتباس مزدوجتين متبوعتين بنقطتين مزدوجتين (“”::)—في شريط البحث في مكتبة التطبيقات. بمجرد إدخال هذه الأحرف، تتعطل واجهة الجهاز، مما يجبر iPhone على إعادة التشغيل والعودة إلى شاشة القفل. يمكن أن يحدث نفس الشيء إذا تم إدخال الأحرف في شريط البحث في صفحة الإعدادات.

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أصدر كونستانتين تحذيرًا واضحًا لأولئك الذين يفكرون في تجربته: “افعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة”، كتب على الشبكة الاجتماعية Mastodon، مؤكدًا العواقب المحتملة لتجربة الخطأ على جهاز المرء.

ليس تهديدًا أمنيًا

رغم الطبيعة المزعجة للخطأ، فقد طمأن الخبراء المستخدمين بأنه لا يشكل خطرًا أمنيًا. وأكد الباحث في أمان نظام iOS، رايان ستورتز، الذي حلل الخطأ، أنه ليس هناك ثغرة يمكن استغلالها لأغراض ضارة. قال ستورتز لـ TechCrunch: “هذا ليس خطأ أمنيًا”، وهو رأي أيده الباحث الآخر في أمان نظام iOS باتريك واردل.

في حين أن الخطأ يتسبب بشكل أساسي في تعطل وإعادة تحميل واجهة الجهاز، فقد أفاد بعض المستخدمين أن شاشاتهم تومض باللون الأسود لفترة وجيزة قبل العودة إلى شاشة القفل. في بعض الحالات، تم تفعيل الخطأ بإدخال الأحرف الثلاثة الأولى فقط من التسلسل.

يبدو أن المشكلة تؤثر على الأجهزة التي تعمل بالإصدار الأحدث من iOS 17 وكذلك تلك التي تختبر الإصدار التجريبي من iOS 18. لم تعلق Apple بعد رسميًا على الخطأ، لكن التقارير تشير إلى أن التحديث القادم لنظام iOS، الإصدار 17.6.2، من المحتمل أن يتضمن إصلاحًا لمعالجة المشكلة.