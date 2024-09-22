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الأحد, سبتمبر 22, 2024
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تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على إيلون ماسك في التحقيق بشأن تويتر

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، يوم الجمعة، عزمها فرض عقوبات على إيلون ماسك.

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على إيلون ماسك في التحقيق بشأن تويتر

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة عن نيتها السعي لفرض عقوبات ضد إيلون ماسك بعد عدم حضوره لتقديم شهادة أمرت بها المحكمة فيما يتعلق بتحقيقاتها في عملية استحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار. تم تفصيل هذا التطور في ملف قُدم إلى محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو.

في مذكرتها، تسعى هيئة الأوراق المالية إلى الحصول على أمر يلزم ماسك بتوضيح سبب عدم احتجازه بتهمة الاحتقار المدني بعد أن أبلغ الهيئة قبل ثلاث ساعات فقط من شهادته المقررة في 10 سبتمبر بأنه لن يحضر.

التزامات ماسك السابقة

في يوم الشهادة المفقودة، كان ماسك في كيب كانافيرال، فلوريدا، يشرف على إطلاق مهمة بولاريس داون التابعة لشركة سبيس إكس. ومع ذلك، تؤكد هيئة الأوراق المالية أن ماسك، بصفته المدير التقني الرئيسي لشركة سبيس إكس، كان من المحتمل أن يكون على علم مسبق بهذا الإطلاق المخطط له، نظرًا لأن المناقشات حوله قد جرت قبل ذلك بيومين. تزعم الهيئة أن تصرفات ماسك تشكل انتهاكًا لأمر المحكمة الصادر في 31 مايو الذي أمره بتقديم شهادته.

“عذر ماسك يبدو وكأنه مراوغة”، قالت المحامية روبن أندروز من هيئة الأوراق المالية. “يجب على المحكمة أن توضح أن مراوغات ماسك وتكتيكات التأخير يجب أن تتوقف.”

رد الفريق القانوني لماسك

ردًا على مزاعم هيئة الأوراق المالية، وصف أليكس سبيرو، أحد محامي ماسك، العقوبات المقترحة بأنها “شديدة” وغير مبررة. جادل سبيرو بأن غياب ماسك كان ضروريًا لسلامة رواد الفضاء المشاركين في إطلاق سبيس إكس، وأشار إلى أن شهادة ماسك تم إعادة جدولتها إلى 3 أكتوبر.

وأكد سبيرو أن فشل ماسك في الحضور كان بسبب “حالة طارئة” خارجة عن إرادته، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مثل هذه الحالة الطارئة ستتكرر.”

تحقيق هيئة الأوراق المالية المستمر

يتركز تحقيق هيئة الأوراق المالية حول ما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية عندما بدأ في تجميع أسهم تويتر في أوائل عام 2022. وقد اتهمه النقاد، بما في ذلك مساهمي تويتر، بتأخير الإفصاح عن مشترياته من الأسهم إلى ما بعد متطلبات العشرة أيام للمستثمرين الذين يصلون إلى نسبة ملكية تبلغ 5% في الشركات العامة. في النهاية، كشف ماسك عن حصة 9.2% في تويتر وقدم عرضًا لشراء الشركة بأكملها.

في يوليو، اعترف ماسك بسوء فهم متطلبات الإفصاح الخاصة بهيئة الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن “جميع الدلائل” تشير إلى أن تأخيره كان “خطأ”.

التوترات التاريخية مع هيئة الأوراق المالية

هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها ماسك نفسه في صراع مع هيئة الأوراق المالية. في أكتوبر الماضي، رفعت الهيئة دعوى قضائية بعد أن تخلف ماسك عن مقابلة مجدولة في مكتبها في سان فرانسيسكو. وصف ماسك تصرفات الهيئة بأنها تحرش عبر مذكرات الاستدعاء، الناجم عن نزاع طويل الأمد يتضمن دعوى قضائية تعود إلى عام 2018 بشأن تغريداته حول خصخصة شركة تسلا. حل ماسك تلك القضية بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار ووافق على مراجعة محامو تسلا لتغريداته قبل نشرها.

Filed under

SEC

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