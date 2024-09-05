تطبيق ChatGPT من OpenAI يتجاوز 200 مليون مستخدم أسبوعيًا

وسرعان ما اكتسب ChatGPT، الذي تم إطلاقه في عام 2022، قوة جذب كبيرة لقدرته على إنشاء استجابات شبيهة بالاستجابات البشرية لمطالبات المستخدم.

أعلنت شركة OpenAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الخميس أن روبوت الدردشة ChatGPT التابع لها يضم الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، مما يضاعف قاعدة المستخدمين منذ الخريف الماضي. يُبرز هذا النمو السريع تزايد شعبية وانتشار استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أُطلق ChatGPT في عام 2022، وسرعان ما اكتسب شعبية كبيرة بفضل قدرته على توليد استجابات تشبه البشرية لطلبات المستخدمين. وفي نوفمبر، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أن روبوت الدردشة قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا. يعكس أحدث الإنجازات تزايد الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

وأفادت شركة OpenAI أن 92% من شركات قائمة Fortune 500 تستخدم منتجاتها، كما تضاعف استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الآلية، التي تسهل التواصل بين البرامج، منذ إطلاق GPT-4o mini في يوليو. ويُعد GPT-4o mini نموذجًا للذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة في التكلفة وحفظًا للطاقة، صُمم لجعل تقنيات OpenAI متاحة لجمهور أوسع.

وقد ساهم نجاح ChatGPT بشكل كبير في نمو أهمية الذكاء الاصطناعي ورفع من تقييم OpenAI، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، إلى مستويات جديدة.

وفي تطور ذي صلة، وقعت شركة OpenAI وشركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لإجراء أبحاث واختبارات وتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، وفقًا لمعهد السلامة للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى أن عمالقة التكنولوجيا أبل وإنفيديا يجريان محادثات للاستثمار في OpenAI كجزء من جولة جديدة من جمع الأموال التي يمكن أن تقدر قيمة منشئ ChatGPT بأكثر من 100 مليار دولار. ومن المتوقع أيضًا أن يشارك داعم OpenAI الرئيسي، مايكروسوفت، في الاستثمار.