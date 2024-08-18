جوجل تقرر الاستمرار في بيع بكسل فولد الأصلي

أعلنت شركة جوجل العملاقة في مجال التكنولوجيا أنها ستستمر في عرض جهاز Pixel Fold الأصلي للبيع، حتى مع الكشف الأخير عن خليفته، Pixel 9 Pro Fold.

وفقًا لـ GSM Arena، جاء هذا القرار بعد أن تم تقديم عائلة Pixel 9، بما في ذلك الجهاز القابل للطي الجديد، رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في البداية، أشار متجر Google إلى أن Pixel Fold “لم يعد متاحًا” بعد الإعلان عن Pixel 9 Pro Fold، مما أثار التكهنات بأن الجهاز القابل للطي الأصلي قد يتم وقفه.

ومع ذلك، أكدت جوجل منذ ذلك الحين أن Pixel Fold سيعود إلى السوق بعد أن يصل Pixel 9 Pro Fold إلى المتاجر في 4 سبتمبر.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم فرصة اقتناء Pixel Fold الأصلي قبل اختفائه القصير، من المحتمل أن يكون هذا الخبر مريحًا.

وفقًا لـ GSM Arena، من المقرر أن يكون الجهاز متاحًا مرة أخرى اعتبارًا من أوائل سبتمبر، مما يوفر فرصة أخرى لعشاق الهواتف والمشترين المحتملين للحصول على الهاتف القابل للطي المبتكر.

بينما لم تؤكد جوجل بعد أي تعديلات في الأسعار لـ Pixel Fold، من الممكن أن تقوم الشركة بتقديم خصم يتماشى مع ممارسات الصناعة.

من المحتمل أن يكون هناك تخفيض في حدود 100 دولار أمريكي، وفقًا لـ GSM Arena.

قد تجعل هذه الخطوة النموذج الأقدم أكثر جاذبية للمستهلكين الحريصين على التكلفة، رغم أنها قد لا تؤثر بشكل كبير على المبيعات الإجمالية.

عرضت جوجل أحدث تقنياتها في الذكاء الاصطناعي والأجهزة في الحدث السنوي التاسع “Made by Google”.

عُقد الحدث في 13 أغسطس في ماونتن فيو، كاليفورنيا، حيث تم تسليط الضوء على التزام الشركة العملاقة بدمج الذكاء الاصطناعي عبر منظومة منتجاتها، من الهواتف الذكية إلى الأجهزة القابلة للارتداء، وتم الكشف عن سلسلة Pixel 9 الجديدة إلى جانب ابتكارات أخرى، وفقًا لـ The Verge.

في منشور مدونة يلخص الحدث، أكدت جوجل على رؤيتها للذكاء الاصطناعي لتعزيز الحياة اليومية، مشيرةً إلى: “نعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الحياة اليومية أكثر إنتاجية، ويفتح طرقًا جديدة للتعلم، ويخلق طرقًا للتعبير عن النفس. وهذا ينطبق بشكل خاص عندما يتم تضمين الذكاء الاصطناعي في الأجهزة التي يحملها الأشخاص معهم في كل مكان.”

شارك الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي، أيضًا حماسه حول الإطلاق في منشور على X.

“اليوم في #MadebyGoogle، نشارك كيف نجلب تقدمات الذكاء الاصطناعي إلى الهواتف المحمولة عبر نظام Android البيئي. كما قدمنا أحدث أجهزة Pixel لدينا، بما في ذلك هواتف Pixel 9 المزودة بمعالج Google Tensor G4 – أسرع وأكفأ شريحة لدينا حتى الآن”، كتب.

تم بث الحدث مباشرة على الصفحة الرسمية لجوجل على YouTube ‘Made By Google’.

يشمل نهج جوجل الابتكار في كل طبقة، من البحث وتطوير النماذج إلى دمج الذكاء الاصطناعي في نظام Android OS والأجهزة المخصصة.

كان من بين الإعلانات تقديم الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، والذي يتضمن الآن نموذجًا متعدد الوسائط يسمى Gemini Nano.

تم تصميم هذا النموذج الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور والكلام، مما يبرز دفع جوجل لجعل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة متاحة عبر مجموعة منتجاتها.

تمثل سلسلة Pixel 9 توسعًا كبيرًا في تشكيلة الهواتف الذكية من جوجل، مع أربعة نماذج مميزة: Pixel 9، Pixel 9 Pro، Pixel 9 Pro XL، وPixel 9 Pro Fold. يقدم كل جهاز تصميمات محدثة ومعالجات جديدة قوية ومجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفقًا لـ The Verge، تتميز نماذج Pixel 9 بلغة تصميم جديدة.

يحتوي جهاز Pixel 9 القياسي الآن على شاشة أكبر بحجم 6.3 بوصة وشريط كاميرا خلفي معاد تصميمه يبرز من الخلف.

في المقابل، يقدم جهاز Pixel 9 Pro XL شاشة أكبر بحجم 6.8 بوصة، مما يجعله خيارًا فاخرًا ضمن السلسلة.

يأتي جهاز Pixel 9 Pro، الذي يجسر الفجوة بين النماذج القياسية وXL، مع معظم الميزات المتقدمة التي توجد في نظرائه Pro.

تحديث ملحوظ عبر السلسلة هو تضمين معالج Tensor G4 الجديد.

يعزز هذا الشريحة أداء الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وهو أمر حاسم للميزات المتقدمة التي تم تقديمها في هذه النماذج.

تأتي جميع النماذج Pro مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، بينما يحتوي Pixel 9 القياسي على 12 جيجابايت. تم تصميم هذا الترقية الكبيرة في الذاكرة لدعم وظائف الذكاء الاصطناعي المتطلبة التي دمجتها جوجل في الأجهزة.

تقدم سلسلة Pixel 9 عدة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، تركز بشكل خاص على التصوير الفوتوغرافي والإنتاجية:

‘Magic Editor’: أداة تسمح للمستخدمين “بإعادة تصور” المشاهد في صورهم، وتحويل أجزاء من الصورة باستخدام أوامر نصية لإضفاء لمسة إبداعية جديدة.

‘Add Me’: ميزة مصممة لتسهيل التقاط الصور الجماعية، حيث تتيح للمستخدمين إدخال أنفسهم في صورة موجودة من خلال التقاط صورة أولية، والدخول إلى الإطار، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدمج الصور بسلاسة.

‘Recall-Like Ability’: وظيفة جديدة تساعد المستخدمين في تنظيم واسترجاع المعلومات من لقطات الشاشة، وتعمل فقط على الجهاز.

علاوة على ذلك، ستكون سلسلة Pixel 9 أول هواتف Android في الولايات المتحدة التي تقدم ميزة Satellite SOS، وهي ميزة طوارئ مشابهة لاتصال القمر الصناعي من Apple، مما يوفر مساعدة حيوية عند التواجد خارج مناطق استقبال الهاتف التقليدية.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة مع نظام Android 15 في وقت لاحق من هذا العام.

ابتكارات الكاميرا

من حيث الكاميرا، تحافظ سلسلة Pixel 9 على الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/1.7 الموجودة في النماذج السابقة، ولكن مع تحديثات لكاميرات الفائق الاتساع عبر السلسلة.

تحتوي النماذج Pro على كاميرا سيلفي جديدة بدقة 42 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، مما يعزز جودة السيلفي.

في حين أن جهاز Pixel 9 Pro Fold يتخلف قليلاً في مواصفات الكاميرا مقارنة بنظرائه Pro، فإنه يستفيد من شاشة داخلية محسنة أصبحت الآن أكثر إشراقًا وأكبر، مما يجعلها أكثر وظيفية للاستخدامات المتنوعة.

واحدة من أكثر الجوانب المنتظرة في إطلاق سلسلة Pixel 9 هي ظهورها لأول مرة في الهند.

هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها جهاز Pixel القابل للطي من جوجل متاحًا في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

سيتم بيع سلسلة Pixel 9 من خلال سلاسل التجزئة مثل Croma وReliance Digital، بالإضافة إلى الشريك عبر الإنترنت Flipkart، وفقًا لـ Tech Crunch.

ستدعم الأجهزة الجديدة أيضًا ثلاثة مراكز خدمة جديدة لتعزيز الدعم بعد البيع.

تبدأ أسعار سلسلة Pixel 9 في الهند من 79,999 روبية هندية لـ Pixel 9 القياسي، مع تسعير Pixel 9 Pro عند 1,09,999 روبية وPixel 9 Pro Fold عند 1,72,999 روبية.

ستبدأ الطلبات المسبقة لجهازي Pixel 9 وPixel 9 Pro XL في 14 أغسطس، مع بدء المبيعات في 22 أغسطس.

سيتم الإعلان عن تفاصيل توفر Pixel 9 Pro في وقت لاحق من هذا العام.

إليك تفصيل المواصفات لكل نموذج في سلسلة Pixel 9:

Google Pixel 9: الشاشة: 6.3 بوصة Actua OLED بدقة 1080 × 2424 بكسل ومعدل تحديث 60-120Hz. المعالج: Google Tensor G4 SoC مع معالج أمني Titan M2. RAM/التخزين: 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين. الكاميرا: 50 ميجابكسل (واسعة)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، وكاميرا سيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل مع تركيز تلقائي. البطارية: 4,700mAh مع تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. البرامج: Android 14 مع سبع سنوات من التحديثات للنظام والأمان.

Google Pixel 9 Pro: الشاشة: 6.3 بوصة Super Actua OLED بدقة 1280 × 2856 بكسل ومعدل تحديث 1Hz-120Hz. المعالج: Google Tensor G4 SoC مع معالج أمني Titan M2. RAM/التخزين: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين. الكاميرا: 50 ميجابكسل (واسعة)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 48 ميجابكسل (تيليفوتو)، وكاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل مع تركيز تلقائي. البطارية: 4,700mAh مع تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. الميزات الخاصة: شريحة واسعة النطاق (Ultra-wideband) للتوجيه الدقيق.

Google Pixel 9 Pro XL: الشاشة: 6.8 بوصة Super Actua OLED بدقة 1344 × 2992 بكسل ومعدل تحديث 1Hz-120Hz. المعالج: Google Tensor G4 SoC مع معالج أمني Titan M2. RAM/التخزين: 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين. الكاميرا: 50 ميجابكسل (واسعة)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 48 ميجابكسل (تيليفوتو)، وكاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل مع تركيز تلقائي. البطارية: 5,060mAh مع تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. الميزات الخاصة: شريحة واسعة النطاق (Ultra-wideband) لتحسين التوجيه المكاني.

إلى جانب سلسلة Pixel 9، قدمت جوجل Pixel Watch 3 وPixel Buds Pro 2.

تدعم هذه الأجهزة الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تم عرضها خلال الحدث.

يتميز Pixel Watch 3 بتحسين تتبع الصحة والاتصال، بينما يقدم Pixel Buds Pro 2 جودة صوت محسنة ودمجًا مع ميزات الذكاء الاصطناعي لجوجل.

تمثل سلسلة Pixel 9 الجديدة، مع ميزاتها المبتكرة وتوفرها العالمي المتوسع، قفزة كبيرة إلى الأمام لاستراتيجيات الشركة في مجال الأجهزة والذكاء الاصطناعي.

(باستثناء العنوان، لم يتم تحرير هذه القصة من قبل فريق Newsx وتم نشرها من مصدر متكامل).