سامسونج تضيف ميزة التعرف على الموسيقى إلى ‘الدائرة للبحث’ لدمج أذكى للأجهزة

وسعت سامسونج من قدرات ميزة “Circle to Search” الخاصة بها من خلال دمج تقنية التعرف على الموسيقى، وهو خطوة تعزز وظائف أجهزتها.

وفقًا لموقع GSM Arena، أصبحت هذه الميزة الجديدة، التي تشبه تطبيق التعرف على الموسيقى الشهير Shazam، متاحة الآن على أجهزة سامسونج التي تدعم Circle to Search وتعمل بالإصدار 15.32.37.28 من تطبيق Google.

تتيح ميزة التعرف على الموسيقى للمستخدمين التعرف على الموسيقى التي تعزف حولهم ببساطة عن طريق النقر على رمز ملاحظة الموسيقى الجديد داخل Circle to Search. تمتد هذه الوظيفة إلى الموسيقى التي تعزف على الجهاز نفسه، أو في البيئات القريبة، أو حتى الألحان التي يغنيها أو يتنحنحها المستخدمون.

وفقًا لـ GSM Arena، يوفر هذا التحديث حلاً مدمجًا لاكتشاف الموسيقى، مما قد يقلل من الحاجة إلى تطبيقات مستقلة مثل Shazam.

تعد هذه القدرة الجديدة جزءًا من طرح أوسع تديره جوجل، مما يعني أنه بينما هي متاحة على الأجهزة ذات الإصدار المحدد من التطبيق، قد تختلف مدى توفر الميزة.

تتم عملية تفعيل هذه الميزة من قبل جوجل على الخادم، وقد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تفعيلها على جميع أجهزة سامسونج المؤهلة.

وفقًا لـ GSM Arena، فإن Circle to Search من سامسونج، التي تم تقديمها سابقًا على أجهزة السلسلة A المتوسطة من الشركة، تجمع الآن بين وظائف البحث لديها وقدرة التعرف على الموسيقى، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة.

يمثل دمج تقنية التعرف على الموسيقى ضمن Circle to Search تحسينًا كبيرًا، حيث يستفيد من الميزات الحالية لتقديم مستوى جديد من الراحة للمستخدمين. مع استمرار سامسونج في الابتكار وتوسيع ميزات أجهزتها، قد تساعد هذه الإضافة في تعزيز تجربة المستخدم من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات العملية.