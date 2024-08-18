سبوتيفاي يعلن عن تحديث مهم لمستخدمي iPhone على متجر تطبيقات أبل: التفاصيل الكاملة

تعتزم سبوتيفاي طرح تحديث كبير لتطبيقها لمستخدمي iPhone في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، والذي يعالج مشكلة قائمة منذ فترة طويلة من خلال تضمين الأسعار لخططها وخدماتها المختلفة. تأتي هذه الخطوة بعد رفض سابق من آبل، التي عارضت محاولة سبوتيفاي لتقديم هذه المعلومات بسبب شروط جديدة تم تقديمها لتطبيقات بث الموسيقى.

كان النزاع يدور حول شروط خدمة بث الموسيقى من آبل، وهي مجموعة من الشروط التي تنظم كيفية إبلاغ تطبيقات البث داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) المستخدمين حول خيارات الشراء البديلة. أدى تردد سبوتيفاي في قبول هذه الشروط إلى رفض آبل للتحديث.

الآن، وافقت سبوتيفاي على الامتثال لشروط آبل لكنها لن تتضمن رابطًا خارجيًا للشراء المباشر داخل تطبيق iOS الخاص بها. تهدف هذه الخطوة إلى تجنب العمولة التي ستفرضها آبل على مثل هذه المعاملات.

في بيان، وصفت سبوتيفاي التحديث بأنه خطوة إلى الأمام لكنها انتقدته باعتباره “خطوة صغيرة فقط” في الجهود الأوسع لتلبية توقعات المستهلكين. وأكدت الشركة أن مستخدمي iPhone يجب أن يحصلوا على تجارب منتجات واضحة كما يتوقعون في تطبيقاتهم.

في وقت سابق من هذا العام، قامت آبل بتعديل سياساتها للسماح لتطبيقات بث الموسيقى في الاتحاد الأوروبي بالتواصل بشكل أفضل مع المستخدمين، بعد غرامة كبيرة من بروكسل. في أبريل، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.84 مليار يورو (2 مليار دولار) على آبل بتهمة عرقلة المنافسة.