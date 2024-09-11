سماعات Sonos Ace تظهر في الهند، وتستعد لمنافسة Apple AirPods

دخلت شركة سونوس، المصنعة للأجهزة الصوتية ومقرها الولايات المتحدة، السوق الهندية بإطلاق سماعات Sonos Ace، لتبدأ رحلتها في فئة الاستماع الشخصي. بسعر 39,999 روبية هندية، تتوفر سماعات Sonos Ace الآن في بعض متاجر البيع بالتجزئة في الهند. تأتي السماعات بلونين: الأسود والأبيض الناعم.

تتميز سماعات Sonos Ace بتصميم فوق الأذن وتدعم كل من الصوت بدون فقدان والصوت المكاني. تتضمن السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ووضع الوعي، الذي يسمح بدخول الأصوات المحيطة.

قال باتريك سبنس، الرئيس التنفيذي لشركة سونوس: “تُمثل سماعات Sonos Ace ذروة خبرتنا في مجال الصوت على مدى عقدين، حيث توفر جودة صوت استثنائية، وتصميماً أنيقاً، وراحة دائمة في واحدة من أكثر فئات الصوت شعبية حول العالم.”

تصميم وميزات

تتميز سماعات Sonos Ace بتصميم أنيق يجمع بين اللمسات المعدنية والنهاية غير اللامعة. يحتوي الجزء الداخلي من أكواب الأذن على ألوان متباينة لمساعدتك في وضعها بشكل صحيح. عندما لا تكون قيد الاستخدام، يمكن طي السماعات بشكل مسطح وتخزينها في حقيبة سفر خفيفة الوزن. تم تصنيعها من مواد عالية الجودة وخفيفة الوزن لضمان راحة الاستخدام، ووسائد الأذن مصنوعة من رغوة الذاكرة المغلفة بجلد نباتي قابل للاستبدال.

مزودة بسائقين مخصصين مزدوجين، توفر سماعات Sonos Ace صوتاً دقيقاً وواضحاً عبر جميع الترددات. تقدم السماعات خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ووضع الوعي للسماح بمرور الأصوات المحيطة. تدعم الصوت المكاني مع تقنية Dolby Atmos لتجربة استماع غامرة، وتشتمل على تتبع للرأس بشكل ديناميكي.

تتوافق سماعات Sonos Ace أيضاً مع شاشات سونوس الصوتية، مما يتيح للمستخدمين التبديل بين صوت التلفاز والأجهزة بسلاسة. وفي وقت لاحق من هذا العام، تخطط سونوس لإطلاق تقنية TrueCinema الجديدة التي ستقوم بمسح البيئة المحيطة للمستخدمين لتقديم تجربة صوت محيط محسنة.