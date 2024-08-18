قامت شركة Primate Labs بالكشف عن Geekbench AI لتقييم أداء التعلم الآلي

قامت شركة Primate Labs، المعروفة بتطوير مجموعة قياس الأداء الشهيرة Geekbench، بإطلاق أداة مبتكرة لتقييم قدرات التعلم الآلي: Geekbench AI. أصبحت هذه الأداة الجديدة متاحة الآن على أنظمة iOS وAndroid وWindows وmacOS وLinux، وهي مصممة لتقييم قدرة الأجهزة على التعامل مع المهام الحقيقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتأكيدات GSM Arena.

كانت الأداة تُعرف سابقًا باسم Geekbench ML خلال مرحلة العرض المسبق، ويُتوقع أن تقدم Geekbench AI نظرة شاملة على أداء الأجهزة في مجال الذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بتقييم كفاءة ودقة وحدات المعالجة المركزية (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة العصبية (NPUs) من خلال قياس قدرتها على أداء مهام التعلم الآلي.

تقدم Geekbench AI ثلاثة درجات مميزة لكل اختبار: الدقة الفردية، النصف دقة، والمُكممة. تعكس هذه الدرجات ليس فقط سرعة تعامل الجهاز مع مهام الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا دقته. كما يشمل الاختبار مقارنات الكفاءة بمرور الوقت، مما يوفر للمستخدمين صورة مفصلة عن قدرات الذكاء الاصطناعي لأجهزتهم، وفقًا لتقرير GSM Arena.

تدعم Geekbench AI مجموعة واسعة من أطر العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها متعددة الاستخدامات عبر منصات مختلفة. تتكامل مع CoreML لنظامي macOS وiOS، وOpenVINO لنظامي Windows وLinux، وQNN لأجهزة Arm PCs المدعومة بمعالجات Snapdragon، وإطارات عمل محددة للبائعين على أجهزة Android. يجري كل اختبار على الأقل خمس مرات لضمان اختبار الأجهزة في أفضل حالاتها.

تُدمج الأداة الجديدة في متصفح Geekbench، مما يسمح بإجراء مقارنات متقاطعة بسهولة بين الأجهزة المختلفة. تُمكّن هذه الميزة المستخدمين من قياس ومقارنة قوة معالجة الذكاء الاصطناعي لأجهزتهم مقابل الأجهزة الأخرى، مما يجعل Geekbench AI موردًا قيمًا للمستهلكين والمطورين على حد سواء.

يمكن أن تصبح Geekbench AI أداة أساسية لتقييم مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتنامي عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

(مدخلات من ANI)