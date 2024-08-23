OpenAI تبرم اتفاقية محتوى جديدة مع Condé Nast

أعلنت شركة OpenAI التابعة لسام ألتمان يوم الثلاثاء عن شراكة متعددة السنوات مع Condé Nast، والتي ستشهد دمج المحتوى من العلامات التجارية لشركة Condé Nast، بما في ذلك Vogue وThe New Yorker، في منتجات OpenAI مثل ChatGPT ونموذج SearchGPT الأولي.

أكد براد لايتكاب، الرئيس التنفيذي للعمليات في OpenAI، على تفاني الشركة في التعاون مع Condé Nast وغيرها من ناشري الأخبار “لضمان أنه مع لعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في اكتشاف الأخبار وتقديمها، فإنه يحافظ على الدقة والنزاهة واحترام التقارير الجيدة”.

في مذكرة إلى الموظفين، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Condé Nast، روجر لينش، إلى أن قطاعي الأخبار والوسائط الرقمية واجها تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة حيث أثرت شركات التكنولوجيا على قدرة الناشرين على تحقيق الدخل من المحتوى. وبالتالي، قال لينش “إن شراكتنا مع OpenAI تبدأ في تعويض بعض هذه الإيرادات”.

وفي وقت سابق من الأشهر القليلة الماضية، أبرمت OpenAI أيضًا شراكات مماثلة مع العديد من المؤسسات الإخبارية، مثل مجلة Time، وFinancial Times، وAxel Springer (مالك Business Insider)، وصحيفة Le Monde الفرنسية، وPrisa Media الإسبانية.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاقية. وفي الوقت نفسه، قدمت OpenAI محرك البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، SearchGPT، في يوليو، بهدف التنافس مع هيمنة Google الطويلة الأمد في سوق محركات البحث.

وفقًا للشركة، فهي تعمل حاليًا مع شركائها الإخباريين لجمع الملاحظات والرؤى حول تصميم وأداء SearchGPT.