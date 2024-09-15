OpenAI تستعد لجولة تمويل بقيمة 6.5 مليار دولار مع إمكانية إعادة هيكلة الشركة

تستعد شركة OpenAI، صانعة ChatGPT وأكبر شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، لجمع 6.5 مليار دولار في جولة تمويل جديدة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجولة وتقييم الشركة البالغ 150 مليار دولار يعتمد على إعادة هيكلة كبيرة للشركة، بما في ذلك إزالة سقف الربح الذي يحد من العوائد للمستثمرين، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

السندات القابلة للتحويل لدفع التمويل

من المتوقع أن يتم التمويل في شكل سندات قابلة للتحويل، وهو ما يثير اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وفقًا للمصادر، يمكن الانتهاء من هذه الجولة في غضون أسبوعين بسبب النمو السريع في إيرادات OpenAI. من المتوقع أن يشارك المستثمرون الحاليون مثل Thrive Capital وKhosla Ventures وMicrosoft، بينما تشمل الداعمين الجدد المحتملين Nvidia وApple. كما تجري Sequoia Capital محادثات للعودة كمستثمر.

التحول من منظمة غير ربحية إلى هادفة للربح؟

يتطلب إزالة سقف الربح موافقة مجلس إدارة OpenAI غير الربحي، الذي يضم شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي سام ألتمان ورائد الأعمال بريت تايلور، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين. يُقال أيضًا إن الشركة تستكشف مناقشات قانونية بشأن الانتقال من وضعها الحالي كمنظمة غير ربحية إلى أن تصبح “شركة ذات منفعة ربحية”، وهو النموذج الذي تتبعه حاليًا شركات منافسة مثل Anthropic وxAI.

تداعيات إزالة سقف الربح على المستثمرين

إذا نجحت OpenAI في إزالة سقف الربح، فقد يتمكن المستثمرون الأوائل من جني عوائد أكبر من مساهماتهم الأولية. حاليًا، تقتصر العوائد للمستثمرين على 100 ضعف الاستثمار الأصلي لأولئك الذين شاركوا في الجولة التمويلية الأولى لـ OpenAI. كان هذا السقف جزءًا من نموذج قدمته OpenAI لجمع أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بشكل كبير باستثمارات من Microsoft.

النمو التجاري وسط التغييرات في التركيز

على الرغم من أن أصول OpenAI تعتمد على البحث وتهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) لصالح المجتمع، إلا أنها زادت من جهودها التجارية منذ ذلك الحين. تقدم OpenAI الآن خدمات تعتمد على الاشتراك، بما في ذلك ChatGPT، للمستهلكين والشركات، حيث لديها أكثر من 200 مليون مستخدم عالميًا. لقد وفر النجاح التجاري الكبير لـ ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى لـ OpenAI الموارد اللازمة لمواصلة البحث في مجال الذكاء الاصطناعي العام، ولكنه يعني أيضًا أن الشركة تسير على خط رفيع بين الربحية التجارية والمسؤولية الأخلاقية.

تقييم يعتمد على إعادة الهيكلة

تقييم OpenAI البالغ 150 مليار دولار يعتمد على إعادة هيكلة الشركة بنجاح، بما في ذلك إزالة الحد الأقصى للعوائد للمستثمرين. إذا لم تتم الموافقة على إعادة الهيكلة، فسيتعين على OpenAI إعادة التفاوض على شروط جولة التمويل وربما تخفض من تقييمها. من المتوقع أن توفر جولة التمويل القادمة الموارد اللازمة لمواصلة سعيها وراء الذكاء الاصطناعي العام، على الرغم من التكاليف العالية المرتبطة بهذا البحث.