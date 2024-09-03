X يتوسع ليشمل شاشات التلفزيون من خلال تطبيق جديد: ما تحتاج إلى معرفته

X، تويتر الذي تم تغيير علامته التجارية، يظهر لأول مرة على شاشات التلفزيون، حيث ينقل منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة به إلى غرفة المعيشة الخاصة بك من خلال تطبيق تلفزيوني جديد.

X، تويتر المُعاد تسميته، يقوم بأول ظهور له على شاشات التلفاز، حيث ينقل منصته الاجتماعية إلى غرفة المعيشة الخاصة بك من خلال تطبيق تلفزيوني جديد. النسخة التجريبية من تطبيق X TV متاحة الآن على بعض أجهزة التلفاز الذكية.

إطلاق تطبيق X TV على الأجهزة المحددة

في خطوة هامة لتوسيع نطاقه، أعلن X عن إصدار النسخة التجريبية من تطبيق التلفاز الخاص به. تم تصميم هذا التطبيق الجديد لدمج ميزات الوسائط الاجتماعية لـ X مع مشاهدة التلفاز، وهو متاح حالياً لمستخدمي Android TV. على وجه التحديد، يمكن الوصول إلى التطبيق على أجهزة LG وAmazon Fire TV وGoogle TV. ومع ذلك، فإن عملية الإطلاق تتم بشكل تدريجي، حيث تتلقى LG التطبيق في 29 أغسطس، في حين يظهر Amazon توافر التطبيق منذ أواخر يوليو.

أكد إيلون ماسك إطلاق التطبيق عبر X، مما يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية تفاعل المستخدمين مع المنصة. على الرغم من أن تواريخ الإطلاق الدقيقة للأجهزة الأخرى لا تزال غير مؤكدة، فمن المتوقع أن يصبح التطبيق متاحًا على منصات إضافية بمرور الوقت.

ميزات تطبيق X TV

تطبيق X TV هو أكثر من مجرد منصة لوسائل التواصل الاجتماعي؛ فهو يهدف إلى تقديم خدمة بث شاملة. وفقًا لوصفه على Google Play، يتم تصنيف التطبيق كخدمة بث OTT، ويقدم مجموعة متنوعة من خيارات المشاهدة لمشتركي خدمة الإنترنت X-Stream Services. فيما يلي ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون:

Replay TV: تتيح هذه الميزة للمستخدمين متابعة البرامج التي فاتتهم، حيث تقوم X-Stream Services بتخزين ما يصل إلى 72 ساعة من البرمجة في السحابة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى برامجهم المفضلة في أي وقت. Startover TV: مع Startover TV، يمكن للمستخدمين البدء في مشاهدة الأفلام أو البرامج من البداية، حتى لو انضموا في منتصف العرض. DVR سحابي مجاني: يوفر التطبيق تخزينًا مجانيًا يصل إلى 100 ساعة من تسجيلات DVR، مع خيارات لتخزين إضافي إذا لزم الأمر. كيفية الوصول إلى واستخدام تطبيق X TV

لاستخدام تطبيق X TV، يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب X. التطبيق متاح حاليًا فقط لأجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بنظام Android، ويمكن للمستخدمين العثور عليه وتثبيته عن طريق البحث عن “X TV” على أجهزتهم. لم تُكشف التفاصيل المتعلقة بخطط الاشتراك والأسعار بعد، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها بالقرب من الإطلاق الرسمي.

الأثر على سوق البث

يمثل إدخال تطبيق X TV وسيلة جديدة لاستهلاك المحتوى، وقد يغير مشهد خدمات البث. مع دخول X إلى واجهات التلفاز، قد تواجه منصات OTT الأخرى وتطبيقات بث الفيديو مثل YouTube منافسة متزايدة.

توسع X إلى مجال التلفاز يبرز الطموحات المتزايدة للمنصة وجهودها للتكامل بشكل أعمق في حياة المستخدمين اليومية، مما يوفر مزيجًا من وسائل التواصل الاجتماعي وتجارب مشاهدة التلفاز التقليدية.