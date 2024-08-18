المجلس الدولي للكريكيت يعلن عن جدول بطولة كأس العالم للكريكيت تحت 19 سنة للسيدات T20 لعام 2025 في ماليزيا

أصدر المجلس الدولي للكريكيت (ICC) الجدول الرسمي لبطولة كأس العالم للكريكيت تحت 19 سنة للسيدات T20 لعام 2025، التي ستستضيفها ماليزيا. ستقام هذه البطولة المنتظرة بشغف في الفترة من 18 يناير إلى 2 فبراير 2025، بمشاركة 16 فريقًا يتنافسون في 41 مباراة.

ستتنافس هؤلاء اللاعبات الشابات من جميع أنحاء العالم على مدار 15 يومًا مليئة بالإثارة، حيث تسعى النجوم المستقبلية للكريكيت النسائي لإثبات قدراتهن. بالإضافة إلى البطولة الرئيسية، سيتم لعب 16 مباراة تحضيرية من 13 إلى 16 يناير لمساعدة الفرق على الاستعداد.

تأتي هذه النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للكريكيت تحت 19 سنة للسيدات T20 بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى في جنوب أفريقيا عام 2023، حيث فاز المنتخب الهندي على المنتخب الإنجليزي بسبعة ويكيت في مباراة نهائية مثيرة. وستشهد نسخة 2025 الظهور الأول لماليزيا في هذه البطولة، وكذلك الظهور الأول لساموا في حدث كأس العالم للمجلس الدولي للكريكيت.

تم تقسيم الفرق الـ16 إلى أربعة مجموعات مكونة من أربعة فرق:

– **المجموعة أ**: الهند، جزر الهند الغربية، سريلانكا وماليزيا، وستلعب في ملعب Bayuemas Oval في سيلانجور.

– **المجموعة ب**: إنجلترا، باكستان، أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وستلعب في ملعب JCA Oval في جوهور.

– **المجموعة ج**: نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، المتأهل من أفريقيا وساموا، وستلعب في ملعب Borneo Cricket Ground في ساراواك.

– **المجموعة د**: أستراليا، بنجلاديش، المتأهل من آسيا واسكتلندا، وستلعب في ملعب UKM YSD Oval في سيلانجور.

سيبدأ البطولة بثلاث مباريات متتالية في 18 يناير. ستواجه إنجلترا أيرلندا، بينما ستلعب باكستان ضد الولايات المتحدة الأمريكية في مباريات المجموعة ب في جوهور. في نفس الوقت، ستواجه ساموا المتأهل من أفريقيا، وستتنافس نيوزيلندا ضد جنوب أفريقيا في مواجهات المجموعة ج في ساراواك. في المجموعة د في سيلانجور، ستواجه أستراليا اسكتلندا، وستلتقي بنجلاديش مع المتأهل من آسيا.

ستبدأ الهند، حاملة اللقب، في الدفاع عن لقبها بمواجهة جزر الهند الغربية في 19 يناير، بينما ستواجه ماليزيا، الدولة المضيفة، سريلانكا في وقت سابق من اليوم في ملعب Bayuemas Oval.

ينص نظام البطولة على أن تتأهل أفضل الفرق من كل مجموعة إلى مرحلة السوبر سيكس، والتي ستبدأ في 25 يناير. هنا، ستتنافس أفضل فريقين من كل مجموعة لتحديد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، وأخيرًا، المتأهلين إلى النهائي. إذا تأهلت الهند إلى نصف النهائي، فمن المقرر أن تلعب نصف النهائي الثاني في 31 يناير.

الجدول مليء بالمباريات المثيرة، مع المباراة النهائية المقرر إقامتها في 2 فبراير في ملعب Bayuemas Oval، واعدة بنهاية كبيرة لهذه الفعالية التي تسلط الضوء على المواهب الصاعدة في الكريكيت النسائي.