الإثنين, أغسطس 19, 2024

مستقبل ملعب الجابا يواجه حالة من عدم اليقين الكبير

مستقبل ملعب الجابا يواجه حالة من عدم اليقين الكبير

لقد كان ملعب الجابا في بريسبان موقعًا لبعض من أشهر المباريات في الكريكيت، ويواجه الآن تساؤلات كبيرة حول مستقبله. من بين اللحظات الأكثر شهرة في الملعب: التعادل الشهير بين أستراليا وجزر الهند الغربية في عام 1960، و”السرقة” الشهيرة للهند في عام 2021، وهدف بيتر سيدل في عيد ميلاده، وأفضل أرقام شين وارن في مسيرته.

يوم الأحد، تم تأكيد أن كوينزلاند كريكيت قد وقعت اتفاقية استضافة لمدة عامين مع كريكيت أستراليا. بعد سلسلة المباريات بين الهند وأستراليا وسلسلة الأشلاء في العام المقبل، هناك عدم يقين بشأن المباريات المستقبلية التي سيستضيفها الجابا.

“في بريسبان، من الأصعب [التخطيط] بسبب البنية التحتية. هناك ببساطة عدم يقين، لذا لسنا متأكدين من الحل على المدى الطويل. ما نعرفه هو أن عمر الجابا ينتهي في عام 2030. نحن بحاجة إلى حل، ونعمل أيضًا مع AFL على خطة طويلة الأجل،” قال مايك بارد، رئيس كريكيت أستراليا، كما نقله ESPNcricinfo.

ستكون أشلاء 2025-26 الموسم التاسع والأربعين المتتالي من اختبار الكريكيت في الجابا. ومع ذلك، هناك عدم يقين حول ما إذا كان سيصل إلى علامة الخمسين عامًا أم لا.

وفقًا لـ ESPNcricinfo، يقترب الجابا من نهاية عمره الافتراضي، والذي حُدد لعام 2030. مع استضافة بريسبان لأولمبياد 2032، تم الإبلاغ عن خطط لإعادة بناء الملعب بالكامل. ومع ذلك، تخلت حكومة كوينزلاند عن هذه الخطط بسبب التكاليف المرتبطة بها.

أعربت كيرستن بايك، رئيسة كوينزلاند كريكيت، وتيري سفينسون، الرئيس التنفيذي، عن إحباطهما بشأن المشكلات المتعلقة بالكريكيت في الولاية.

“قرار حكومة الولاية بعدم متابعة التزامها بإعادة بناء الجابا وتقليص دوره المقترح في الأولمبياد قد أدى إلى تغييرات مباشرة وغير مباشرة في طريقة إدارتنا لأعمالنا. من المؤسف للغاية أن اختبار الجابا 2026-27 قد أصبح ضحية لعدم اليقين حول تخطيط وتطوير البنية التحتية استعدادًا لأولمبياد 2032، وبشكل خاص بالنسبة للجابا،” كتبوا، كما نقله ESPNcricinfo.

“…ورغم أننا لا نريد أن نكون مفرطين في القلق، فإن استمرار هذا عدم اليقين قد يكون له تأثير كبير على المشاركة على مستوى الولاية وتفاعل الجماهير مع الكريكيت للرجال والنساء،” أضافوا.

في الرسالة، أعربت بايك وسفينسون عن أملهما في أن يعود الكريكيت التجريبي إلى الجابا في المستقبل على الرغم من عدم اليقين الحالي.

“نظل متفائلين بأن الكريكيت التجريبي سيعود إلى الجابا بعد صيف 2026-27 على الرغم من نقص التفاصيل الحالية وعدم اليقين المحيط بالترقيات في الجابا،” كتبوا في الرسالة.

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