افتتح مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 بفوز مثير 1-0 على فولهام في ملعب كرافن كوتيدج يوم السبت، بفضل هدف متأخر من الوافد الجديد جوشوا زيركزي.

قال زيركزي: “لم يكن من الممكن أن يكون أفضل من ذلك”، وهو يتحدث عن ظهوره الأول. “التسجيل أمام ستريتفورد إند، والفوز بالمباراة – إنه أمر لا يصدق.” كما عبر عن ارتياحه لتسجيل هدفه الأول، مضيفًا: “من المفيد دائمًا التخلص من هذا العبء، ولكن الآن يجب التركيز على المباراة القادمة.”

من هو جوشوا زيركزي؟ جوشوا زيركزي سريعًا ما يصبح اسمًا يتابع في كرة القدم الأوروبية. المهاجم الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا، الذي انضم مؤخرًا إلى مانشستر يونايتد، قد حقق بالفعل تأثيرًا كبيرًا مع ناديه الجديد، مسجلاً الهدف الحاسم في مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام.

الحياة المبكرة والمسيرة: وُلد زيركزي في 22 مايو 2001 في روتردام، هولندا، وبدأ رحلته الكروية في الأندية المحلية قبل أن ينضم إلى أكاديمية الشباب لنادي بي إس في آيندهوفن الهولندي الشهير. لقد لفتت أداؤه الرائع انتباه الكشافين، مما أدى إلى انتقاله إلى نظام الشباب في بايرن ميونيخ في عام 2017.

الصعود إلى الشهرة: جاء اختراق زيركزي في بايرن ميونيخ، حيث ظهر لأول مرة كمحترف في موسم 2019-20. كانت قدرته على تسجيل الأهداف بسرعة تجعله عنصرًا قيمًا، وسجل أهدافًا حاسمة ساعدت بايرن على الفوز بلقب الدوري الألماني. لقد جلبت أداؤه الثناء وزادت من سمعته في جميع أنحاء أوروبا.

الانتقالات الأخيرة ومانشستر يونايتد: في عام 2023، انتقل زيركزي إلى بولونيا في الدوري الإيطالي، حيث استمر في تطوير لعبه وإظهار قدراته كمهاجم. لقد جذبت لياقته الرائعة انتباه مانشستر يونايتد، ووقع مع الشياطين الحمر قبل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25.

أسلوب اللعب: يُعرف زيركزي بقوته البدنية، وإنهائه الحاد، وقدرته على خلق فرص التسجيل. بارتفاع 1.90 متر، فهو يجمع بين القوة والمهارة التقنية، مما يجعله مهاجمًا متعدد الاستخدامات. غرائزه في التسجيل وقدرته على التواجد في المكان الصحيح في الوقت المناسب ميزته كموهبة واعدة.

الرؤى الشخصية: خارج الملعب، يُعجب زيركزي بتفانيه واحترافيته. وقد تحدث عن حماسه للانضمام إلى مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه “أكبر نادي في العالم”. العمل تحت إشراف المهاجم السابق رود فان نيستلروي أيضًا يعد ميزة بارزة، حيث يقدّر زيركزي فرصة التعلم من أسطورة كرة القدم.

بينما يواصل زيركزي تحقيق تقدم في مسيرته، فإن مساهماته في مانشستر يونايتد وتطوره كـ لاعب سيتم مراقبتها عن كثب من قبل المشجعين والمحللين.