Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
الأحد, سبتمبر 22, 2024
Live Tv

أسعار التلقيح الاصطناعي ترتفع بشكل كبير؛ والفقراء هم الأكثر تأثراً

وهي واحدة من أكبر سلاسل الخصوبة في الهند، أنه على الرغم من أن التقدم في التقنيات المساعدة على الإنجاب مثل التلقيح الاصطناعي (IVF) يوفر الأمل، إلا أن المجتمعات الأكثر تضرراً غالباً ما تظل بلا خيارات قابلة للتطبيق

أسعار التلقيح الاصطناعي ترتفع بشكل كبير؛ والفقراء هم الأكثر تأثراً

تُعتبر العقم بشكل متزايد أزمة ناتجة عن خيارات نمط الحياة، مما يؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض وسكان المدن من الدرجة الثانية والثالثة الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. يؤكد الدكتور أجاى مرديا، مؤسس ورئيس شبكة إنديرا للخصوبة، وهي واحدة من أكبر سلاسل الخصوبة في الهند، أنه على الرغم من أن التقدم في التقنيات المساعدة على الإنجاب مثل التلقيح الاصطناعي (IVF) يوفر الأمل، إلا أن المجتمعات الأكثر تضرراً غالباً ما تظل بلا خيارات قابلة للتطبيق.

يشير الدكتور مرديا إلى أن معدلات العقم ترتفع بشكل ملحوظ بين السكان ذوي الدخل المنخفض، حيث يؤدي نقص الوصول إلى الرعاية الصحية والتغذية والتعليم إلى تفاقم المشكلة. ويقول: “لم يعد العقم مجرد قضية طبية؛ بل تطور إلى أزمة مدفوعة بخيارات نمط الحياة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة. من دون اتخاذ تدابير استباقية، ستبقى الابتكارات مثل التلقيح الاصطناعي بعيدة المنال عن الكثيرين”.

تُعتبر عوامل مثل السمنة، وسوء العادات الغذائية، والتدخين، والإجهاد المزمن من المساهمين الرئيسيين في العقم، خاصة في المجتمعات المهمشة حيث تكون الموارد والوعي محدودة. تمتد هذه القضايا إلى ما هو أبعد من الصحة الفردية وتخلق حواجز كبيرة أمام الحمل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم موارد مالية محدودة.

يشرح الدكتور مرديا أيضاً أن خيارات نمط الحياة بين الفئات ذات الدخل المنخفض، مقترنة بنقص الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، هي مركز الأزمة المستمرة في الخصوبة. ويشير إلى أن “العادات التي غالباً ما يتم تجاهلها، خصوصاً في المناطق الأقل ثراءً، أصبحت الآن حاسمة لفرصة الحمل”.

تُبرز خطورة هذه الأزمة من خلال إحصائيات مقلقة تتعلق بالسمنة وتأثيرها على الخصوبة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُصنف واحد من كل ثمانية أشخاص على مستوى العالم على أنه يعاني من السمنة، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر العقم. النساء البدينات هن أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بالعقم مقارنةً بمن يتمتعن بوزن صحي، أما بالنسبة للرجال، فإن كل 9 كجم إضافية فوق الوزن المثالي تزيد من خطر العقم بنسبة 10%.

تظهر هذه الاتجاهات بشكل خاص في المناطق ذات الدخل المنخفض، حيث غالباً ما تفتقر الدعم الصحي والتدخلات المتعلقة بنمط الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يُبرز التدخين واستخدام التبغ كخيارات نمط حياة لها عواقب وخيمة على الصحة الإنجابية، مما يزيد من الحاجة الملحة إلى الوعي المستهدف والعمل.

Filed under

أسعا الفقراء هم

Also Read

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على إيلون ماسك في التحقيق بشأن تويتر

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على إيلون ماسك في التحقيق بشأن تويتر

رئيس وزراء اليابان كيشيدا يطلب توضيحاً من الصين بعد طعن تلميذ مدرسة

رئيس وزراء اليابان كيشيدا يطلب توضيحاً من الصين بعد طعن تلميذ مدرسة

تايوان ترفض ادعاءات تصنيع مكونات في أجهزة الاتصال المتفجرة التابعة لحزب الله

تايوان ترفض ادعاءات تصنيع مكونات في أجهزة الاتصال المتفجرة التابعة لحزب الله

كيف يمكن للرياضيين الأولمبيين تأمين تأشيرة EB1A

كيف يمكن للرياضيين الأولمبيين تأمين تأشيرة EB1A

تأشيرات خلال 48 ساعة، تخفيضات على السفر من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر

تأشيرات خلال 48 ساعة، تخفيضات على السفر من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر

Entertainment

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك كينيدي، وسط طلاقه من جينيفر لوبيز

بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني