انقراض الكروموسوم Y: ماذا يعني ذلك لمستقبل الرجال؟

دراسة رائدة أبرزت احتمالاً مذهلاً: الكروموسوم Y البشري، الذي يلعب دوراً حاسماً في تحديد الجنس الذكري، قد يختفي خلال بضعة ملايين من السنين. على الرغم من أن هذا قد يبدو مقلقاً، إلا أن التأثيرات على بقاء الإنسان أكثر تعقيداً مما كان يُخشى في البداية.

دراسة رائدة أبرزت احتمالاً مذهلاً: الكروموسوم Y البشري، الذي يلعب دوراً حاسماً في تحديد الجنس الذكري، قد يختفي خلال بضعة ملايين من السنين. على الرغم من أن هذا قد يبدو مقلقاً، إلا أن التأثيرات على بقاء الإنسان أكثر تعقيداً مما كان يُخشى في البداية.

دور الكروموسوم Y في علم الوراثة البشري، تمتلك الإناث كروموسومين X، بينما يمتلك الذكور كروموسوم X وكروموسوم Y. يحتوي كروموسوم X على حوالي 900 جين مسؤولين عن وظائف متنوعة غير متعلقة بالجنس، بينما يحتوي كروموسوم Y على حوالي 55 جيناً وكمية كبيرة من الحمض النووي غير المشفر. من بين هذه الجينات، يعد جين SRY ضرورياً لبدء تطور الذكور خلال مرحلة تكوين الأجنة.

على مدار 166 مليون سنة من التطور، شهد الكروموسوم Y تدهوراً ملحوظاً. يُقدّر أنه فقد حوالي 845 جيناً، بمعدل حوالي خمسة جينات لكل مليون سنة. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد يفقد الكروموسوم Y نظرياً جيناته المتبقية في حوالي 11 مليون سنة.

ماذا يحدث إذا اختفى الكروموسوم Y؟ لتقييم التأثير المحتمل لاختفاء الكروموسوم Y، درس العلماء أنواعاً من القوارض التي فقدت بالفعل كروموسومات Y. من الأمثلة البارزة على ذلك هو “الخفاش ذو الأنف الطويل” في أوروبا الشرقية و”الفئران الشوكية” في اليابان. هذه الأنواع تظهر أن الحياة يمكن أن تستمر حتى في غياب الكروموسوم Y، حيث يظل كروموسوم X فعالاً في كلا الجنسين.

أفكار من دراسات القوارض ركزت دراسة حديثة قادها أسا تو كورويو من جامعة هوكايدو على الفأر الشوكي، وهي نوع فقد كروموسوم Y. كشفت الدراسة أن معظم جينات الكروموسوم Y قد تم نقلها إلى كروموسومات أخرى. من المدهش أن جين SRY، الضروري لتطور الذكور، كان مفقوداً، ومع ذلك استمرت الأنواع في الازدهار.

وجدت الدراسة اختلافاً حاسماً بالقرب من جين SOX9 على الكروموسوم 3 للفأر الشوكي. هذا الجين مرتبط بتحديد الجنس ويحتاج عادة إلى جين SRY للتفعيل. اكتشف الباحثون تكراراً صغيراً للحمض النووي (17,000 قاعدة من أكثر من 3 مليار قاعدة) يظهر في جميع الذكور ولكن ليس في الإناث. يبدو أن هذا التكرار يعوض وظيفة جين SRY المفقود عن طريق تعزيز نشاط SOX9.

عندما تم إدخال هذا التكرار في الفئران، زاد بنجاح من نشاط SOX9، مما يشير إلى أن SOX9 يمكن أن يعمل بدون SRY. هذا يشير إلى أنه قد تتطور آليات جديدة لتحديد الجنس حتى إذا اختفى الكروموسوم Y.

الآثار على تطور الإنسان تشير نتائج دراسة الفأر الشوكي إلى أن اختفاء الكروموسوم Y، رغم أنه حدث تطوري مهم، لا يعني بالضرورة نهاية بقاء الإنسان. تشير الدراسة إلى أنه قد تتطور آليات بديلة لتحديد الجنس، مما يضمن استمرار الأنواع حتى في غياب الكروموسوم Y.

مستقبل تحديد الجنس وتطور الإنسان يثير احتمال اختفاء الكروموسوم Y أسئلة هامة حول مستقبل تحديد الجنس في البشر. تشير نتائج الدراسات على أنواع القوارض إلى أنه رغم أن الكروموسوم Y قد يكون في طريقه لفقدان جيناته الأساسية تدريجياً، قد تظهر آليات بديلة لتحديد الجنس.

من الناحية التطورية، توضح التكيفات التي لوحظت في الفئران الشوكية كيف يمكن للكائنات أن تطور حلولاً وراثية جديدة للحفاظ على الوظائف التناسلية. مع استمرار تطور البشر، من الممكن أن تظهر مسارات وراثية جديدة مماثلة لتلك التي لوحظت في القوارض. تبرز هذه القدرة على التكيف مرونة النظم البيولوجية والإمكانات المستمرة للبقاء والتكاثر على الرغم من التغيرات الوراثية الكبيرة.

ستكون الأبحاث المستقبلية حاسمة لفهم كيف يمكن أن تؤثر هذه التغيرات التطورية على الوراثة البشرية والتطور. مع استمرار العلماء في استكشاف تعقيدات تحديد الجنس، ستساعد الدراسات المستمرة في توضيح كيف يمكن أن تتكيف جنسنا مع هذه التغيرات وما هي التداعيات التي قد تكون لها على الأجيال القادمة. رحلة التطور الوراثي تظل ديناميكية، وقد تشكل قدرتنا على التكيف مستقبل البيولوجيا البشرية بطرق عميقة.