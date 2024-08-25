علاج جديد لسرطان المستقيم يقدم فرصة لتجنب الجراحة، حسب دراسة

فعالية الطريقة الجديدة “الورم يختفي تمامًا بشكل أكثر تكرارًا، مما يزيد من فرصة تجنب الجراحة والحفاظ على وظيفة المستقيم الطبيعية. علاوة على ذلك، هناك عدد أقل من النقائل،” قال بينجت غليمليوس، أستاذ الأورام في جامعة أوبسالا ومستشار كبير في مستشفى جامعة أوبسالا.

أثر العلاج على المرضى والعلاج يؤثر سرطان المستقيم على حوالي 2,000 شخص في السويد كل عام. من بينهم، ثلث لديهم خطر مرتفع للتكرار. عند التشخيص، يتم عادةً إزالة جزء من الأمعاء، مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى فغر القولون أو مشكلات في التحكم في الأمعاء. عادة ما يتلقى المرضى العلاج الإشعاعي أو مزيجًا من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي المتزامن لمدة خمسة أسابيع، تليها جراحة وعادةً دورة إضافية من العلاج الكيميائي لمدة تصل إلى ستة أشهر.

نتائج الدراسة تُظهر دراسة أجرتها جامعة أوبسالا في الرعاية الصحية اليومية أنه من الممكن مضاعفة فرصة القضاء على الحاجة إلى إزالة جزء من الأمعاء جراحيًا إذا تم تقديم جميع العلاجات الإشعاعية والكيميائية أولاً، مع الاحتفاظ بالجراحة فقط إذا لزم الأمر.

“إذا اختفى الورم تمامًا أثناء العلاج، فلا حاجة للجراحة. وهذا يعني أن المستقيم يتم الحفاظ عليه وتُلغى الحاجة إلى فغر القولون والمستقيم الجديد،” قال غليمليوس. ساهم عدد كبير من الأطباء والباحثين وممرضات البحث في الدراسة. تم جمع بيانات المرضى من سجل السرطان القولوني المستقيمي السويدي (SCRCR)، بما في ذلك 461 مريضًا.

مقارنة بالعلاج التقليدي تم علاج سرطان المستقيم المحلي المتقدم تقليديًا بمزيج من العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، يليه جراحة وعلاج كيميائي إضافي. قبل أربع سنوات، أظهرت دراسة عشوائية أن نهجًا جديدًا—أسبوع واحد من العلاج الإشعاعي يليه أكثر من أربعة أشهر من العلاج الكيميائي—أدى إلى اختفاء المزيد من الأورام تمامًا وقلة النقائل البعيدة. على الرغم من أنه تم ملاحظة زيادة طفيفة في الانتكاسات المحلية لاحقًا، كانت أوبسالا أول منطقة تتبنى هذا العلاج، وإن كان ذلك مع فترة كيميائية مختصرة لمدة ثلاثة أشهر. تبعت عدة مناطق أخرى هذا النهج.

تأكيد النتائج تؤكد الدراسة الجديدة نتائج الدراسة العشوائية السابقة، دون ملاحظة زيادة في الانتكاسات المحلية. “مع العلاج القديم، فشلت الدراسة العشوائية في العثور على أي ورم في 14% من المرضى الذين خضعوا للجراحة. النموذج الجديد ضاعف هذه النسبة إلى 28%. وجدت الدراسة السويدية الجديدة نفس النتائج، ولكن دون زيادة في معدل الانتكاس المحلي بعد ما يقرب من خمس سنوات من المتابعة. من المهم أن نثبت أن العلاجات التجريبية تعمل أيضًا في الرعاية الصحية اليومية،” أضاف غليمليوس.