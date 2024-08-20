لماذا تم إعلان “Mpox” حالة طوارئ عالمية؟ الأسباب والأعراض الموضحة

إعلان Mpox مرة أخرى حالة طوارئ صحية عالمية، مما يجعله المرة الثانية منذ عام 2022 التي تصدر فيها منظمة الصحة العالمية (WHO) هذا التحذير بأعلى مستوى. ينتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا، مما يثير القلق حول إمكانية انتشاره إلى قارات أخرى.

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن أكثر من 14,000 حالة و 524 وفاة قد تم الإبلاغ عنها في إفريقيا هذا العام وحده، متجاوزة أرقام العام الماضي. في اليوم السابق، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (CDC) أيضًا أن mpox هو حالة طوارئ صحية عامة.

ما هو Mpox؟

Mpox هو عدوى فيروسية تؤثر على البشر والحيوانات. ينتمي إلى جنس فيروس الجدري، وهو مجموعة من الفيروسات التي تسبب أمراضًا تشبه الجدري. عادة ما تتسبب العدوى في ظهور طفح جلدي مع بثور مرتفعة أو فقاعات على الجلد، والتي قد تكون مملوءة بالسوائل أو القيح قبل أن تتقشر وتشفى. يشبه Mpox الجدري الذي تم القضاء عليه، وكذلك فيروسات الجدري الأخرى مثل جدري البقر.

تم التعرف على هذا المرض لأول مرة في القرود في عام 1958، ومن هنا جاء الاسم الأصلي “جدري القرود”. تم الإبلاغ عن أول حالة بشرية في عام 1970 في صبي يبلغ من العمر تسعة أشهر من جمهورية الكونغو الديمقراطية. في عام 2022، أوصت منظمة الصحة العالمية بإعادة تسمية الفيروس إلى “mpox” لتقليل الوصمة والارتباط بالقرود، حيث يمكن للفيروس أيضًا أن يصيب القوارض والبشر.

الوضع الحالي خطير، حيث ينتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء إفريقيا، مما يدفع السلطات الصحية العالمية إلى اتخاذ إجراءات لمنع تفشي أوسع.

كيف ينتقل Mpox؟

ينتقل فيروس Mpox إلى البشر إما من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب أو حيوان.

يحدث انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر عادةً من خلال اللدغات، الخدوش، أو التعرض المباشر للدم، السوائل الجسدية، أو جروح الحيوان المصاب.

يمكن أن يحدث الانتقال من إنسان إلى إنسان بطرق عدة:

الاتصال المباشر مع آفات الجلد، السوائل الجسدية، أو قطرات الجهاز التنفسي للشخص المصاب.

التفاعل وجهاً لوجه مع شخص مصاب لفترة طويلة.

لمس الأشياء الملوثة مثل الفراش أو الملابس التي كانت على اتصال بالفيروس، على الرغم من أن هذه الطريقة نادرة.

يمكن للفيروس أن يدخل الجسم من خلال الجلد المتضرر، الجهاز التنفسي، أو الأغشية المخاطية، بما في ذلك العينين، الأنف، والفم.

أبلغت السويد عن أول حالة من سلالة Mpox خارج إفريقيا وسط حالة الطوارئ الصحية العالمية.

أعراض سلالة Mpox

تشمل الأعراض الشائعة لـ Mpox طفح جلدي، حمى، التهاب الحلق، صداع، آلام عضلية، آلام الظهر، تعب، وتضخم الغدد الليمفاوية. غالبًا ما يكون المرض مصحوبًا بأعراض تشبه الإنفلونزا وآفات مملوءة بالقيح. بينما يكون عادة خفيفًا، إلا أنه قد يكون قاتلاً. الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، هم أكثر عرضة للمضاعفات.