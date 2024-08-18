لمرضى المصابون بمرض الزهايمر يمكن أن يستفيدوا بشكل إيجابي من خلال النظام الغذائي: الأبحاث

في دراسة مفصلة، حدد الباحثون الأنظمة الغذائية التي تكون فعالة في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. تم نشر النتائج في مجلة مرض الزهايمر، “دور النظام الغذائي في تعديل خطر الإصابة بمرض الزهايمر: التاريخ والفهم الحالي”.

لقد تم دراسة دور التغذية في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل واسع. وقد أظهرت الأنظمة الغذائية النباتية، مثل النظام الغذائي المتوسطي والمأكولات الصينية واليابانية والهندية التقليدية، أنها تقلل من الخطر، خاصة عند مقارنتها بالنظام الغذائي الغربي.

تزداد معدلات مرض الزهايمر في هذه الدول عندما تتحول إلى النظام الغذائي الغربي. تحدد هذه الدراسة عوامل خطر الخرف بما في ذلك الاستهلاك المرتفع للدهون المشبعة واللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء مثل البرغر والشواء وكذلك اللحوم المعالجة مثل الهوت دوغ، والأطعمة فائقة المعالجة الغنية بالسكر والحبوب المكررة.

توضح هذه المراجعة أيضًا لماذا تزيد بعض الأطعمة أو تقلل من خطر مرض الزهايمر. على سبيل المثال، تزيد اللحوم من خطر الخرف بشكل كبير من خلال زيادة عوامل الخطر مثل الالتهابات، مقاومة الأنسولين، الإجهاد التأكسدي، الدهون المشبعة، المنتجات النهائية للجلكنة المتقدمة، وتريميثيلامين N-أكسيد. توضح هذه الدراسة أيضًا بعض الأطعمة التي تحمي ضد مرض الزهايمر، مثل الخضروات الورقية الخضراء، الفواكه والخضروات الملونة، البقوليات (مثل الفاصوليا)، المكسرات، أحماض أوميغا-3 الدهنية، والحبوب الكاملة.

يمكن أن تزيد الأطعمة فائقة المعالجة من خطر السمنة والسكري، وهما بدورهما عوامل خطر لمرض الزهايمر. غالبًا ما تفتقر الأطعمة فائقة المعالجة إلى المكونات الموجودة في الأطعمة النباتية الكاملة التي تحافظ على الخرف بعيدًا، مثل المكونات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

الفقر هو محرك مهم لمرض الزهايمر في الولايات المتحدة حيث أن الأطعمة فائقة المعالجة واللحوم هي مصادر طاقة أرخص من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وأطعمة أخرى أكثر تغذية، مما يعزز السمنة.

تشير الورقة أيضًا إلى أن معدلات مرض الزهايمر في الولايات المتحدة من المتوقع أن تزيد بنسبة 50% من مستويات عام 2018 بحلول عام 2038. تستند هذه الحسابات إلى مقارنة اتجاهات السمنة في الولايات المتحدة باتجاهات مرض الزهايمر. تظهر هذه المقارنة تأخيرًا قدره 20 عامًا بين معدلات السمنة ومعدلات مرض الزهايمر. هذا التقدير قريب جدًا من التقدير الذي نشرته جمعية الزهايمر في عام 2018، وهو تقدير بزيادة قدرها 56%. يقترح تقديرنا أن الاتجاه المتزايد للسمنة، بسبب استهلاك اللحوم والأطعمة فائقة المعالجة، هو القوة المحركة للخرف. على الرغم من أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يمكن تقليله من خلال النظام الغذائي، من المتوقع أن أولئك الذين يستمرون في تناول النظام الغذائي الغربي سيظلون معرضين لخطر أعلى.

“تقوم Grant وBlake بمراجعة شاملة ودقيقة لدور العوامل الغذائية في مرض الزهايمر. تدعم الأدلة من وجهات نظر متنوعة أن النظام الغذائي الذي يركز على الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ويقلل من تناول اللحوم، خاصة اللحوم الحمراء، والدهون المشبعة، والأطعمة فائقة المعالجة، يرتبط بخطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر. كما تساهم قلة النشاط البدني والسمنة أيضًا في زيادة الخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنماط النظام الغذائي ونمط الحياة المرتبطة بزيادة خطر مرض الزهايمر معروفة بتأثيرها على مجموعة من الآليات التي يُعتقد أنها تزيد من الخطر، بما في ذلك الالتهابات، مقاومة الأنسولين والإجهاد التأكسدي، من بين أمور أخرى. تقدم Grant وBlake حجة قوية أنه، بينما هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم الآليات بشكل أفضل، فإن العوامل الغذائية ونمط الحياة المرتبطة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان من المرجح أن تؤثر على خطر الإصابة بمرض الزهايمر.”

إدوارد جيوفانوتشي، دكتور في الطب، دكتور في العلوم، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة، جامعة هارفارد.

“تقدم Grant وBlake مراجعة شاملة للعوامل الغذائية والعوامل الأخرى التي تؤثر على خطر الإصابة بمرض الزهايمر (AD). بالإضافة إلى نوع النظام الغذائي المحدد، توضح أن استهلاك اللحوم الحمراء، مقاومة الأنسولين، السمنة، الأنواع النشطة للأكسجين، والإجهاد التأكسدي، والمواد الكيميائية النباتية والهوموسيستين من بين عوامل أخرى تتفاعل مع الالتهابات العصبية وتلعب دورًا رئيسيًا في علم الأمراض. توفر هذه الدراسة نظرة عامة ممتازة للعوامل القابلة للتعديل التي تؤثر على مرض الزهايمر.”