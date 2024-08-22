وزارة الصحة تصدر إرشادات حول سلالة Mpox والأسباب والأعراض والاحتياطات

نظرًا لأن الهند لم تسجل بعد أي حالات من مرض Mpox، فإن التهديد لا يزال قائماً. في هذه الأثناء، أصدر AIIMS دلهي أيضًا إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) للتعامل مع المرضى المشتبه في إصابتهم.

في أحدث التطورات، أصدر وزارة الصحة معلومات حول أعراض وأسباب ووقاية مرض Mpox.

على منصة وسائل التواصل الاجتماعي X، قال وزارة الصحة: “Mpox هو مرض فيروسي يمكن إدارته من خلال الرعاية الداعمة. تعرف على كيفية انتشاره، تعرف على الأعراض، واتباع هذه النصائح الوقائية. إذا كنت تعاني من أعراض أو كنت على اتصال بحالة مؤكدة من Mpox، اتصل بأقرب منشأة صحية إليك على الفور.”

وأضافت: “ملاحظة: لم تقم الهند بالإبلاغ عن أي حالة من Mpox منذ مارس 2024، ولا يزال خطر حدوث تفشي كبير منخفضًا جدًا.”

كيف ينتشر Mpox؟

التلامس القريب والمستمر مع شخص مصاب.

التلامس المباشر مع سوائل الجسم، أو مواد الآفات، أو العناصر الملوثة مثل الملابس أو الأغطية.

العلامات والأعراض

الحمى، الصداع، آلام العضلات، آلام الجسم، التعب، القشعريرة، التهاب الحلق والسعال.

يظهر الطفح الجلدي خلال 1-3 أيام من ظهور الحمى، ويستمر من 2 إلى 4 أسابيع.