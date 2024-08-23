أكاديمية قوة الدفاع الأسترالية تحظر الزيارات الأكاديمية الصينية للحرم الجامعي

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة مع الصين، فرضت جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا قيودًا على التعاون البحثي مع الصين، والتي تشمل وقف الزيارات من الأكاديميين الصينيين إلى حرمها الجامعي في كانبيرا. تقارير ABC News.

وفقًا لرسالة داخلية بين الأقسام الأكاديمية في UNSW كانبيرا، يشير ذلك إلى أن الجامعة لن تقود مشاريع تشمل الجامعات الصينية.

ترتبط العديد من برامج الدراسات العليا في UNSW كانبيرا بقوات الدفاع الأسترالية (ADF)، مثل Master of Explosive Ordnance، وهو جزء من التدريب للموظفين في مؤسسة الأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة (GWEO) الأسترالية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، أخطرت UNSW كانبيرا موظفيها أيضًا بأنها لن تدعم الأبحاث التعاونية التي تشمل الشركات التابعة للجامعات الصينية. ومع ذلك، فإن UNSW سيدني لا تتأثر بهذا التغيير في السياسة، تقارير ABC News.

ولكن على الرغم من هذه القيود، تواصل جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا تقديم منح دراسية مربحة لدراسة الدكتوراه لجامعة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ.

وفي الوقت نفسه، منذ ثمانينيات القرن العشرين، قدمت جامعة نيو ساوث ويلز التعليم لطلاب الضباط والضباط البحريين في أكاديمية القوات الدفاعية الأسترالية (ADFA) في كانبيرا وعرضت برامج الدراسات العليا للمدنيين العسكريين وغيرهم من الطلاب. وفي السابق، كان عدد كبير من الطلاب الدوليين في جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا من الصين.