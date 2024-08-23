الجمعة, أغسطس 23, 2024

أكاديمية قوة الدفاع الأسترالية تحظر الزيارات الأكاديمية الصينية للحرم الجامعي

أكاديمية قوة الدفاع الأسترالية تحظر الزيارات الأكاديمية الصينية للحرم الجامعي

في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة مع الصين، فرضت جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا قيودًا على التعاون البحثي مع الصين، والتي تشمل وقف الزيارات من الأكاديميين الصينيين إلى حرمها الجامعي في كانبيرا. تقارير ABC News.

وفقًا لرسالة داخلية بين الأقسام الأكاديمية في UNSW كانبيرا، يشير ذلك إلى أن الجامعة لن تقود مشاريع تشمل الجامعات الصينية.

ترتبط العديد من برامج الدراسات العليا في UNSW كانبيرا بقوات الدفاع الأسترالية (ADF)، مثل Master of Explosive Ordnance، وهو جزء من التدريب للموظفين في مؤسسة الأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة (GWEO) الأسترالية الجديدة.

 

بالإضافة إلى ذلك، أخطرت UNSW كانبيرا موظفيها أيضًا بأنها لن تدعم الأبحاث التعاونية التي تشمل الشركات التابعة للجامعات الصينية. ومع ذلك، فإن UNSW سيدني لا تتأثر بهذا التغيير في السياسة، تقارير ABC News.

 

ولكن على الرغم من هذه القيود، تواصل جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا تقديم منح دراسية مربحة لدراسة الدكتوراه لجامعة دونغقوان في مقاطعة قوانغدونغ.

 

وفي الوقت نفسه، منذ ثمانينيات القرن العشرين، قدمت جامعة نيو ساوث ويلز التعليم لطلاب الضباط والضباط البحريين في أكاديمية القوات الدفاعية الأسترالية (ADFA) في كانبيرا وعرضت برامج الدراسات العليا للمدنيين العسكريين وغيرهم من الطلاب. وفي السابق، كان عدد كبير من الطلاب الدوليين في جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا من الصين.

 

addBlock

آخر المشاركات

تحذير جديد بشأن آيفون: كتابة أربعة أحرف بسيطة قد يؤدي إلى تعطل أجهزة آبل

تحذير جديد بشأن آيفون: كتابة أربعة أحرف بسيطة قد يؤدي إلى تعطل أجهزة آبل

تيم والتز يصرح بـ”شرف حياتي” أثناء قبوله ترشيح نائب الرئيس

تيم والتز يصرح بـ”شرف حياتي” أثناء قبوله ترشيح نائب الرئيس

دمية مسكونة” الأكثر شهرة في المملكة المتحدة اعتدت على 17 رجلاً، بحسب محقق في الظواهر الخارقة للطبيعة

دمية مسكونة” الأكثر شهرة في المملكة المتحدة اعتدت على 17 رجلاً، بحسب محقق في الظواهر...

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

وزارة الصحة تصدر إرشادات حول سلالة Mpox والأسباب والأعراض والاحتياطات

وزارة الصحة تصدر إرشادات حول سلالة Mpox والأسباب والأعراض والاحتياطات

حزب الله صواريخ 50 صاروخا على هضبة الجولان الإسرائيلية

حزب الله صواريخ 50 صاروخا على هضبة الجولان الإسرائيلية

الطيران الإسرائيلي يهاجم أهداف حزب الله في جنوب لبنان

الطيران الإسرائيلي يهاجم أهداف حزب الله في جنوب لبنان

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني