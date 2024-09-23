إسرائيل تحقق في احتمال مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في غارة جوية حديثة

في تطور حديث، تحقق إسرائيل حاليًا في تقارير تسلط الضوء على أن زعيم حماس يحيى السنوار ربما قُتل في غارة جوية حديثة، وفقًا لتقارير تايمز أوف إسرائيل.

في تطور حديث، تحقق إسرائيل حاليًا في تقارير تسلط الضوء على أن زعيم حماس يحيى السنوار ربما قُتل في غارة جوية حديثة، وفقًا لتقارير تايمز أوف إسرائيل.

ينبع التحقيق من تقارير استخباراتية عسكرية حول وضع السنوار، كما لاحظ الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت.

ومع ذلك، نفى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك التقارير، مؤكدًا أن السنوار لا يزال على قيد الحياة. تشير المعلومات الاستخباراتية قيد المراجعة إلى أنه ربما توفي أثناء عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة.

علاوة على ذلك، لاحظ كاسبيت أيضًا أنه نظرًا لتاريخ السنوار في الاختفاء بعد الغارات الجوية والتكهنات التي أعقبت وفاته، لا يزال هناك احتمال أنه لا يزال على قيد الحياة.

كما شارك الصحفي باراك رافيد، مشيرًا إلى أن المسؤولين الذين لديهم معرفة مباشرة أشاروا إلى عدم وجود تأكيد على وفاة السنوار.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير بمقتل 22 شخصًا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مركز قيادة لحماس يقع داخل مجمع المدرسة، زاعمًا أن حماس تستخدم المرافق المدنية لأغراض عسكرية – وهو ادعاء نفته حماس.

وفي اليوم التالي، أسفرت غارة جوية أخرى عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم ماجد صالح، مدير وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تديرها حماس، في مدرسة كفر قاسم في مخيم الشاطئ.