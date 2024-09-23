Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
الإثنين, سبتمبر 23, 2024
Live Tv

إسرائيل تحقق في احتمال مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في غارة جوية حديثة

في تطور حديث، تحقق إسرائيل حاليًا في تقارير تسلط الضوء على أن زعيم حماس يحيى السنوار ربما قُتل في غارة جوية حديثة، وفقًا لتقارير تايمز أوف إسرائيل.

إسرائيل تحقق في احتمال مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في غارة جوية حديثة

في تطور حديث، تحقق إسرائيل حاليًا في تقارير تسلط الضوء على أن زعيم حماس يحيى السنوار ربما قُتل في غارة جوية حديثة، وفقًا لتقارير تايمز أوف إسرائيل.

ينبع التحقيق من تقارير استخباراتية عسكرية حول وضع السنوار، كما لاحظ الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت.

ومع ذلك، نفى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك التقارير، مؤكدًا أن السنوار لا يزال على قيد الحياة. تشير المعلومات الاستخباراتية قيد المراجعة إلى أنه ربما توفي أثناء عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة.

علاوة على ذلك، لاحظ كاسبيت أيضًا أنه نظرًا لتاريخ السنوار في الاختفاء بعد الغارات الجوية والتكهنات التي أعقبت وفاته، لا يزال هناك احتمال أنه لا يزال على قيد الحياة.

كما شارك الصحفي باراك رافيد، مشيرًا إلى أن المسؤولين الذين لديهم معرفة مباشرة أشاروا إلى عدم وجود تأكيد على وفاة السنوار.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفادت التقارير بمقتل 22 شخصًا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت مركز قيادة لحماس يقع داخل مجمع المدرسة، زاعمًا أن حماس تستخدم المرافق المدنية لأغراض عسكرية – وهو ادعاء نفته حماس.

وفي اليوم التالي، أسفرت غارة جوية أخرى عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم ماجد صالح، مدير وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تديرها حماس، في مدرسة كفر قاسم في مخيم الشاطئ.

Filed under

NewsX إسرائيل حرب إسرائيل وحماس يحيى السنوار

Also Read

أسعار التلقيح الاصطناعي ترتفع بشكل كبير؛ والفقراء هم الأكثر تأثراً

أسعار التلقيح الاصطناعي ترتفع بشكل كبير؛ والفقراء هم الأكثر تأثراً

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على إيلون ماسك في التحقيق بشأن تويتر

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على إيلون ماسك في التحقيق بشأن تويتر

رئيس وزراء اليابان كيشيدا يطلب توضيحاً من الصين بعد طعن تلميذ مدرسة

رئيس وزراء اليابان كيشيدا يطلب توضيحاً من الصين بعد طعن تلميذ مدرسة

تايوان ترفض ادعاءات تصنيع مكونات في أجهزة الاتصال المتفجرة التابعة لحزب الله

تايوان ترفض ادعاءات تصنيع مكونات في أجهزة الاتصال المتفجرة التابعة لحزب الله

كيف يمكن للرياضيين الأولمبيين تأمين تأشيرة EB1A

كيف يمكن للرياضيين الأولمبيين تأمين تأشيرة EB1A

Entertainment

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك كينيدي، وسط طلاقه من جينيفر لوبيز

بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني