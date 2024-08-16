إنذار طوارئ في اليابان: إجلاء الآلاف من السكان وسط تهديد العاصفة

صدرت أوامر للسكان في أجزاء من اليابان بالإخلاء، وانقطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل مع اقتراب إعصار أمبيل من الساحل بالقرب من طوكيو.

ووفقًا للمركز المشترك للتحذير من الأعاصير (JTWC)، فإن العاصفة التي تقع على بعد 121 ميلًا بحريًا جنوب شرق يوكوسوكا في طوكيو الكبرى، قد اشتدت قوتها إلى ما يعادل قوة إعصار من الفئة الرابعة، حيث تصل سرعة رياحها إلى 212 كيلومترًا في الساعة (131 ميلًا في الساعة) وهي تتحرك شمالًا بسرعة 18 كيلومترًا في الساعة (11 ميلًا في الساعة).

وقد اكتسب إعصار أمبيل قوة سريعة خلال اليومين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحركه فوق مياه دافئة جدًا، مما زاد من الرطوبة في الهواء وزاد من قوة الإعصار.

من المتوقع أن تستمر العاصفة في الاشتداد خلال الـ 12 ساعة القادمة، ومن المحتمل أن تصل إلى ذروتها عند مرورها بالقرب من اليابان.

واستعدادًا لوصول الإعصار، أصدرت السلطات في مدينة إيسومي الساحلية إخطارات إخلاء لما يقرب من 17 ألف أسرة، وحثت بشكل خاص السكان الضعفاء مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على البحث عن الأمان.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة المنطقة في وقت متأخر من يوم الجمعة، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

كما تم إصدار إشعار مماثل في مدينة يوكوهاما جنوب طوكيو، حيث حذرت السلطات من أن جميع السكان يجب أن يكونوا مستعدين للإخلاء.

وبحلول صباح يوم الجمعة، ومع اشتداد الأمطار والرياح في المناطق الساحلية، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من ألف منزل، وفقًا لشركة الكهرباء تيبكو.

واستجابة للعاصفة، ألغت السكك الحديدية وشركات الطيران خدماتها خلال ذروة موسم السفر الصيفي. يجب أن تقرأ: رئيس وزراء اليابان كيشيدا يستعد للاستقالة بعد انسحاب الحزب الليبرالي الديمقراطي من السباق الرئاسي ألغت شركتا طيران رئيسيتان، الخطوط الجوية اليابانية وخطوط أول نيبون الجوية، حوالي 500 رحلة جوية تخدم مطاري هانيدا وناريتا في العاصمة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. كما تواجه شبكة السكك الحديدية اليابانية أيضًا اضطرابات بسبب إعصار أمبيل، حيث علقت ستة خطوط للقطارات السريعة خدماتها أو حذرت من حدوث تأخيرات كبيرة، بما في ذلك خط توكايدو، وهو خط رئيسي يربط بين طوكيو وأوساكا.

ويحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية القاسية في شمال وشرق اليابان، بما في ذلك الرياح القوية والبحار الهائجة والأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية المحتملة.

وتحث السلطات الجمهور على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة تأثير العاصفة.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المتوقع أن يبقى مركز العاصفة بعيدًا عن الشاطئ قليلًا مع تحولها نحو الشمال الشرقي وابتعادها عن اليابان.

إذا بقيت العاصفة بعيدة عن الشاطئ ولم تلامس الساحل فقط، فقد يكون تأثيرها أخف على اليابان، حيث ستجلب الأمطار والرياح إلى بعض المناطق بما في ذلك طوكيو.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لها تأثير أقوى بكثير إذا تغير اتجاهها ليقترب مركزها من الساحل أو حتى تصل إلى اليابسة.

ومن المتوقع أن تضعف العاصفة بحلول صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي وتتراجع مع تحركها إلى مياه أكثر برودة خلال عطلة نهاية الأسبوع. (مع مدخلات من ANI)اقرأ أيضًا: استقالة رئيس جامعة كولومبيا وسط جدل حول احتجاجات غزة