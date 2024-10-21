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الإثنين, أكتوبر 21, 2024
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إيلون ماسك: “أزيد من مخاطر اغتيالي” بسبب دعمي لترمب

آن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب. ومع ذلك، أدت مواقفه الجريئة إلى اتهام صادم: يزعم ماسك أن وسائل الإعلام الرئيسية تشجع فعليًا على

إيلون ماسك: “أزيد من مخاطر اغتيالي” بسبب دعمي لترمب

إيلون ماسك، المعروف بآرائه الجريئة وحضوره الكبير في صناعة التكنولوجيا، يدعم الآن مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب. ومع ذلك، أدت مواقفه الجريئة إلى اتهام صادم: يزعم ماسك أن وسائل الإعلام الرئيسية تشجع فعليًا على اغتياله بسبب تدخله السياسي.

خلال تجمع في بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية في المعركة الانتخابية، عبّر ماسك عن مخاوفه بشأن المخاطر الشخصية التي يواجهها بسبب انخراطه في السياسة. وقال: “أزيد من مخاطر اغتيالي من خلال الانخراط في السياسة. لذا، أزيد بشكل كبير من مخاطر اغتيالي وليس هذا ما أريد القيام به”. وأكد أنه رغم عدم وجود “رغبة في الموت” لديه، إلا أن المخاطر عالية جدًا لدرجة أنه يشعر بأنه لا خيار لديه سوى القيام بذلك. “أشعر حقًا أنه ليس لدي خيار سوى القيام بذلك، وهذا هو السبب”.

بعد التجمع، نشر ماسك على منصة “إكس” مقطع فيديو من خطابه في بنسلفانيا، وكتب: “من خلال مقالاتهم الهجومية المستمرة، تشجع وسائل الإعلام التقليدية فعليًا على اغتيال @realDonaldTrump والآن أنا أيضًا”.

الدعم المالي لحملة ترمب

يمتد دعم ماسك لترمب إلى ما هو أبعد من التأييد العام. فقد أبلغت التقارير أن رجل الأعمال ساهم بما لا يقل عن 70 مليون دولار لدعم حملة الرئيس السابق. بالإضافة إلى هذا الدعم المالي، أطلق ماسك مبادرة فريدة من خلال لجنته السياسية (PAC)، حيث يقدم حوافز مالية كبيرة للناخبين.

وقد pledged (أعلن) PAC الخاص بماسك عن منح 1 مليون دولار للأفراد الذين يوقعون على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني في الدستور الأمريكي، بهدف حماية حرية التعبير وحق حمل السلاح. كما انطلقت اللجنة في جولة تسجيل الناخبين في بنسلفانيا، بهدف تحفيز الناخبين لدعم ترمب. تستهدف المجموعة ولايات رئيسية بخلاف بنسلفانيا أيضًا، على أمل التأثير على الناخبين في الولايات المتأرجحة.

Filed under

إيلون ماسك
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