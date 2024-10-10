اعتقال مغني الراب البريطاني يانغ فيلي بتهم الاغتصاب والاعتداء بعد أداءه في بيرث

تم اعتقال الرابر البريطاني يانغ فيلي في أستراليا بتهم الاغتصاب والاعتداء بعد اتهامات من عرض في بيرث. تم الاعتراض على طلب الكفالة الخاص به بسبب وجود أدلة قوية وقلق بشأن تدخل الشهود.

أصبح مغني الراب البريطاني ونجم يوتيوب يانغ فيلي، المعروف أيضًا باسم أندريس فيليبي فالنسيا بارينتوس، حديث الساعة بعد اعتقاله الأخير في أستراليا. واجه الفنان البالغ من العمر 29 عامًا محكمة في بيرث بتهم خطيرة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء، خلال جولته في البلاد.

تم القبض على بارينتوس في بريسبان وتم تسليمه بعد ذلك إلى بيرث بعد أن اتُهم بالاعتداء الجنسي على امرأة في العشرينات من عمرها. وقع الحادث المزعوم في فندقه بعد أداءه في بار120، وهو نادي ليلي يقع في الضواحي الشمالية لبيرث، في 28 سبتمبر. بشكل إجمالي، يواجه بارينتوس عدة تهم: أربع تهم بخصوص اختراق جنسي بدون موافقة، ثلاث تهم بالاعتداء مما تسبب في ضرر جسدي، وتهمة واحدة بشأن عرقلة تنفس شخص عن طريق الضغط على رقبته.

خلال مثوله أمام محكمة الصلح في بيرث، تم تمثيل بارينتوس من قبل المحامي سيماس رافرتي، الذي قدم طلب كفالة نيابة عنه. ومع ذلك، عارض الادعاء في ولاية أستراليا الغربية، بقيادة يوليوس ديبيترو، هذا الطلب. وأكدوا أن الأدلة ضد بارينتوس قوية، مشيرين إلى لقطات كاميرات المراقبة والأدلة الفوتوغرافية التي تدعم الاتهامات.

كما أثار ديبيترو مخاوف بشأن الحضور الكبير لبارينتوس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابع أكثر من 8 ملايين شخص عبر منصات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. هذه التأثيرات تثير مخاوف بشأن احتمال التدخل في الشهادات، حيث يمكن أن تعقد متابعته الواسعة الإجراءات القانونية. علاوة على ذلك، أشار إلى أن بارينتوس ليس له روابط مع ولاية أستراليا الغربية، حيث يقيم في المملكة المتحدة ويعود أصله إلى كولومبيا، مما يزيد من خطر هروبه من الولاية.

الجدل حول الكفالة

أكد الادعاء على جدية الأفعال العنيفة المزعومة، قائلين إنها “تتجاوز الحدود.” وأكدوا أن ثروة بارينتوس، المقدرة بحوالي 700,000 دولار من أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي، تعقد الوضع أكثر، مما يجعل شروط الكفالة العادية غير كافية.

من ناحية أخرى، جادل محامي بارينتوس، رافرتي، بأن شهرة موكله لا يجب أن تستدعي شروط كفالة مختلفة. ودعا إلى كفالة بقيمة 100,000 دولار واقترح تدابير وقائية، مثل فرض قيود على المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية. ومع ذلك، عارض الحظر الكامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه أمر ضروري لكسب لقمة العيش لبارينتوس.

الخطوات التالية في العملية القانونية

قررت القاضية تانيا وات قبول تقديم مكتوب بدلاً من قراءة الحقائق بصوت عالٍ في المحكمة. وقد أجلت الجلسة للنظر في طلب الكفالة وتخطط للاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق اليوم. قد تكون نتيجة هذه القضية لها تداعيات كبيرة على مسيرة بارينتوس وحياته الشخصية، حيث تستمر الإجراءات القانونية في الأسابيع المقبلة.