الإعصار هيلين يدمر جنوب شرق الولايات المتحدة: 64 ضحية

مع انطلاق الإعصار هيلين، أدت الأمطار الغزيرة إلى ترك عدد لا يحصى من الأشخاص عالقين في حاجة ماسة إلى مأوى وإنقاذ. وتشير التقارير إلى أن العاصفة أسفرت عن مقتل 64 شخصًا على الأقل وألحقت دمارًا واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أثر على الملايين وترك الكثيرين بدون كهرباء.

مع انطلاق الإعصار هيلين، أدت الأمطار الغزيرة إلى ترك عدد لا يحصى من الأشخاص عالقين في حاجة ماسة إلى مأوى وإنقاذ. وتشير التقارير إلى أن العاصفة أسفرت عن مقتل 64 شخصًا على الأقل وألحقت دمارًا واسع النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أثر على الملايين وترك الكثيرين بدون كهرباء.

أبطال محليون يخطون خطوات جريئة

في ستينهاتشي، فلوريدا، حولت جاناليا إنجلاند سوق الأسماك التجاري الخاص بها إلى مركز تبرعات لمجتمعها. وقالت: “لم أشهد أبدًا عددًا كبيرًا من الأشخاص المشردين كما أرى الآن”، مشيرة إلى أن العديد من السكان يفتقرون إلى التأمين لتغطية الأضرار.

وصل هيلين إلى اليابسة في منطقة “بيغ بيند” في فلوريدا كإعصار قوي من الفئة الرابعة، حيث بلغت سرعته 140 ميلاً في الساعة. بعد وصوله، انتقل بسرعة عبر جورجيا، حيث صرح الحاكم بريان كيمب بأن الأضرار كانت تشبه انفجار قنبلة من منظور جوي، مع تدمير المنازل وانتشار الحطام في الطرق السريعة. وبعد ذلك، اجتاحت العاصفة المخففة كارولينا وتينيسي، مما تسبب في فيضان الأنهار والجداول، مما زاد من الضغط على السدود المحلية.

جهود إنقاذ يائسة

أفادت تقارير وسائل الإعلام بوجود مئات عمليات الإنقاذ المائية، بما في ذلك عمليات الإجلاء الدراماتيكية بالطائرات المروحية للمرضى والموظفين من سطح مستشفى في مقاطعة يونيكوي الريفية في تينيسي. وفي مقاطعة بونكوم، نورث كارولينا، استمرت عمليات الإنقاذ في أجزاء من آشفيل التي غمرتها المياه. وأعترف الشريف كوينتن ميلر: “قول إن هذا فاجأنا سيكون مبالغة.”

في آشفيل، عبر المقيم ماريو موراكا عن حزنه لرؤية الدمار في حي بيلتمور فيليج، حيث اجتمع الجيران للتحقق من بعضهم البعض وسط الفوضى.

فيضانات كارثية عبر المناطق

أسفر تأثير هيلين عن فيضانات شديدة، خاصة في نورث كارولينا، حيث شهدت بعض المناطق أسوأ الفيضانات منذ قرن. شهدت سبروس باين أكثر من قدمين من الأمطار من الثلاثاء إلى السبت، في حين سجلت أتلانتا 11.12 بوصة خلال 48 ساعة، وهي أعلى قيمة في يومين منذ بدء تسجيلها في عام 1878.

وصف الرئيس جو بايدن الدمار بأنه “مدمر”، وقد وعد بالمساعدات الفيدرالية، بما في ذلك إعلان الكارثة لنورث كارولينا لتسهيل جهود الإغاثة. كانت العاصفة مميتة بشكل خاص في ساوث كارولينا، حيث أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل، مما يجعلها أكثر الأعاصير المدارية فتكًا في الولاية منذ إعصار هوغو في عام 1989.

تذكير صارخ بتغير المناخ

بينما تبدأ المجتمعات عملية التعافي الشاقة، توقعت Moody’s Analytics أن تتراوح الأضرار المادية بين 15 و26 مليار دولار، في حين تقدر AccuWeather إجمالي الخسائر الاقتصادية بين 95 و110 مليارات دولار. يتعين على العديد من السكان مواجهة الحقائق القاسية لحدوث الأعاصير بشكل متكرر، خاصة في مناطق مثل مقاطعة تايلور، فلوريدا، التي شهدت عدة أعاصير خلال فترة زمنية قصيرة.

علق جون بيرغ، البالغ من العمر 76 عامًا من ستينهاتشي، قائلاً: “هذا يجعل الجميع يدركون ما يعنيه ذلك مع الكوارث.” لقد عزز تغير المناخ الظروف التي تسهم في هذه العواصف القوية، حيث يعتبر هيلين تذكيرًا صارخًا بزيادة شدة الكوارث الطبيعية.

دعم المجتمع وسط الأزمة

بينما أحدثت العاصفة دمارًا، تظهر أفعال اللطف. تتجمع المجتمعات لدعم بعضها البعض، ويتشارك الأفراد الموارد ويتحققون من جيرانهم. تتألق روح الصمود وسط الظلام حيث يجتمع الناس معًا لمساعدتهم على إعادة بناء ما فقدوه.

بينما يتحول هيلين الآن إلى إعصار مداري بعده، لا يزال يشكل مخاطر، معلقًا فوق وادي تينيسي. لقد بدأت عملية التعافي للتو، وبالنسبة للكثيرين، سيكون الطريق أمامهم طويلاً وصعبًا.