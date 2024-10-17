التهديد بوجود قنبلة يدفع إلى إخلاء مبنى سكني في بيروت قناة الجزيرة والسفارة النرويجية

وفي حادث منفصل، تم إخلاء مبنى في وسط بيروت، يضم مكاتب قناة الجزيرة والسفارة النرويجية، بعد تهديد بوجود قنبلة. وكشف مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، أن إدارة المبنى تلقت إنذارات متعددة، مما أدى إلى إخلاء مكاتب السفارة والشبكة الإعلامية.

وفي حادث منفصل، تم إخلاء مبنى في وسط بيروت، يضم مكاتب قناة الجزيرة والسفارة النرويجية، بعد تهديد بوجود قنبلة. وكشف مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، أن إدارة المبنى تلقت إنذارات متعددة، مما أدى إلى إخلاء مكاتب السفارة والشبكة الإعلامية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية رانهيلد سيمينستاد عملية الإخلاء، مشيرة إلى أنها جاءت بسبب تهديد حقيقي بوجود قنبلة. ولا يزال الوضع قيد التحقيق، ولم تكشف السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل حول مصدر التهديد.

وتسلط سلسلة الأحداث الضوء على التوترات المتصاعدة في المنطقة مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة، مع تزايد المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين والأثر الجيوسياسي الأوسع.