Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
الخميس, أكتوبر 17, 2024
Live Tv
we-woman
Advertisement

التهديد بوجود قنبلة يدفع إلى إخلاء مبنى سكني في بيروت قناة الجزيرة والسفارة النرويجية

وفي حادث منفصل، تم إخلاء مبنى في وسط بيروت، يضم مكاتب قناة الجزيرة والسفارة النرويجية، بعد تهديد بوجود قنبلة. وكشف مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، أن إدارة المبنى تلقت إنذارات متعددة، مما أدى إلى إخلاء مكاتب السفارة والشبكة الإعلامية.

التهديد بوجود قنبلة يدفع إلى إخلاء مبنى سكني في بيروت قناة الجزيرة والسفارة النرويجية

وفي حادث منفصل، تم إخلاء مبنى في وسط بيروت، يضم مكاتب قناة الجزيرة والسفارة النرويجية، بعد تهديد بوجود قنبلة. وكشف مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في لبنان، أن إدارة المبنى تلقت إنذارات متعددة، مما أدى إلى إخلاء مكاتب السفارة والشبكة الإعلامية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية رانهيلد سيمينستاد عملية الإخلاء، مشيرة إلى أنها جاءت بسبب تهديد حقيقي بوجود قنبلة. ولا يزال الوضع قيد التحقيق، ولم تكشف السلطات بعد عن مزيد من التفاصيل حول مصدر التهديد.

وتسلط سلسلة الأحداث الضوء على التوترات المتصاعدة في المنطقة مع استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة، مع تزايد المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين والأثر الجيوسياسي الأوسع.

Filed under

إسرائيل إسكان الجزيرة التهديد بالقنابل بناية بيروت لبنان وزارة الخارجية النرويجية
Advertisement

Also Read

نوكيا تقطع 2000 وظيفة في الصين و350 في أوروبا كجزء من إعادة الهيكلة

نوكيا تقطع 2000 وظيفة في الصين و350 في أوروبا كجزء من إعادة الهيكلة

كامالا هاريس تهاجم دونالد ترامب بوصفه “غير مؤهل” و”خطير” قبل انتخابات 2024 الرئاسية

كامالا هاريس تهاجم دونالد ترامب بوصفه “غير مؤهل” و”خطير” قبل انتخابات 2024 الرئاسية

العنوان: ارتفاع النشاط الزلزالي لجبل آدامز بعد آلاف السنين من الهدوء: هل سينفجر؟

العنوان: ارتفاع النشاط الزلزالي لجبل آدامز بعد آلاف السنين من الهدوء: هل سينفجر؟

هل كان كريستوفر كولومبوس يهوديًا سفارديًا؟ دراسة جديدة تكشف أصولًا مفاجئة!

هل كان كريستوفر كولومبوس يهوديًا سفارديًا؟ دراسة جديدة تكشف أصولًا مفاجئة!

فيتنام والصين تعززان العلاقات من خلال 10 اتفاقيات جديدة خلال اجتماع القادة

فيتنام والصين تعززان العلاقات من خلال 10 اتفاقيات جديدة خلال اجتماع القادة

Entertainment

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

Advertisement

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

Advertisement
mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني