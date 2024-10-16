العنوان: ارتفاع النشاط الزلزالي لجبل آدامز بعد آلاف السنين من الهدوء: هل سينفجر؟

شهد جبل آدامز، أكبر بركان في ولاية واشنطن وجزء من سلسلة كاسكيد، مؤخرًا زيادة في النشاط الزلزالي بعد آلاف السنين من السكون. وقد لاحظ كل من السكان والعلماء هذا الاتجاه، مما أثار تساؤلات حول تداعياته المحتملة وجرعة كبيرة من الحذر.

استجابةً لهذا النشاط، تدخلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وقامت بتركيب محطات زلزالية مؤقتة حول البركان لمراقبة ما قد يحدث تحت السطح. وعلى الرغم من أن مستوى الإنذار لجبل آدامز لا يزال عند مستوى الأخضر/الطبيعي، مما يعني أنه لا يوجد تهديد فوري، إلا أن العلماء يأخذون هذه العلامات على محمل الجد، حيث أن أي تغيير طفيف في النشاط الزلزالي يمكن أن يكشف عن المزيد حول سلوك البركان.

ما الذي يسبب التحركات الزلزالية؟

تشير التقارير الحديثة إلى أن جبل آدامز قد شهد زيادة في الزلازل الصغيرة، مما دفع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى تركيب معدات مراقبة جديدة. ستسمح هذه المحطات الزلزالية للخبراء باكتشاف حتى أصغر الزلازل، ومساعدتهم على تحديد ما إذا كان البركان يستعد لثوران نادر أو إذا كان يشهد تقلبًا عشوائيًا مؤقتًا. وعلى الرغم من أن هذه الهزات جديرة بالملاحظة، فإن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تؤكد أنه لا يوجد سبب للقلق في الوقت الحالي.

تاريخ الثورات الهادئة وتهديدات اللاهار

من الناحية التاريخية، لا يُعرف جبل آدامز بثوراته الانفجارية. على مدار الـ 12,000 سنة الماضية، أنتج أربعة تدفقات من الحمم البركانية، جميعها بقيت قريبة من قاعدة البركان. وحتى إذا ثار جبل آدامز، يتوقع العلماء أن يكون ثورانه أشبه بتدفق لطيف للحمم البركانية بدلاً من حدث انفجاري هائل.

ومع ذلك، فإن أكبر مصدر للقلق ليس بالضرورة الثوران، بل احتمال حدوث لاهار، وهو تدفق طيني يتكون من الصخور والرماد والجليد. وقد وصلت هذه التدفقات الطينية في الماضي إلى مناطق بعيدة عن البركان بأميال. ومن الجدير بالذكر أن تدفقات اللاهار من جبل آدامز قد وصلت إلى مسافات كبيرة منذ حوالي 6,000 و300 سنة. وبسبب المخاطر المحتملة لهذه التدفقات الطينية، يُصنف جبل آدامز على أنه بركان عالي التهديد، على الرغم من أن هذا التصنيف يعبر عن المخاطر المحتملة أكثر من الخطر الحالي الفعلي.

المخاطر الخفية: الصخور الضعيفة والقمم المغطاة بالجليد

إلى جانب هذا القلق، هناك كمية كبيرة من الصخور الضعيفة حراريًا تحت قمة البركان المغطاة بالجليد. وقد تؤدي هذه الصخور الضعيفة إلى حدوث انهيارات أرضية، والتي مع تدفقات اللاهار، يمكن أن تشكل تهديدًا كبيرًا للمناطق القريبة. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يعتبر أكثر احتمالًا في المستقبل البعيد وليس خطرًا فوريًا.

ماذا بعد؟ المراقبة المستمرة من قبل الخبراء

للبقاء على اطلاع على أي تطورات، يواصل مرصد كاسكيد للبركان (CVO) وشبكة الزلازل في شمال غرب المحيط الهادئ (PNSN) مراقبة جبل آدامز عن كثب. ومع وجود هذه المنظمات في حالة تأهب، ستتلقى المجتمعات القريبة والجمهور العام تحديثات منتظمة حول أي تغييرات أو إجراءات محتملة يجب اتخاذها.

في الوقت الحالي، يقف جبل آدامز كعملاق هادئ يثير اهتمام العلماء ويذكر السكان المحليين بالقوة المخفية في سلسلة كاسكيد. وبينما لا تشير الهزات الأخيرة إلى ثوران وشيك بعد، فإن هذه المراقبة الدقيقة تعد تذكيرًا بعدم القدرة على التنبؤ بالطبيعة وأهمية الاستعداد.