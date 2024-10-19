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السبت, أكتوبر 19, 2024
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بلوشستان: اختفاء 22 شخصًا قسريًا إضافيًا ليصل الإجمالي إلى 56

أشارت هيلين تيغروجدا، الخبيرة القانونية وعضوة اللجنة، إلى أن عدد حالات الاختفاء القسري قد ازداد بشكل ملحوظ منذ المراجعة الأخيرة لباكستان في عام 2017.

بلوشستان: اختفاء 22 شخصًا قسريًا إضافيًا ليصل الإجمالي إلى 56

وسط الفظائع المستمرة وحالات الاختفاء القسري في بلوشستان على يد القوات المسلحة الباكستانية، تم مؤخرًا اختفاء 22 شخصًا آخرين قسريًا، مما رفع العدد الإجمالي للاختفاءات القسرية هذا الشهر إلى 56.

في منطقة نوشكي، تم احتجاز تسعة أفراد أثناء غارات نفذتها القوات الباكستانية في مناطق تارايز وبادال كاريز في 7 و8 أكتوبر. وتم التعرف على المحتجزين وهم: المعلم فريد أحمد، عبد الملك، ممتاز بلوش، إقبال بلوش، حبيب بلوش، شريف جان، شاه سليم، زهور جان، وأسفند بلوش، وتم نقلهم إلى مكان غير معروف، وفقًا لصحيفة “بلوشستان بوست”.

وفي الوقت نفسه، في 19 أكتوبر، تم اختفاء 12 شخصًا بلوشيًا آخرين قسريًا في ديرا بوجتي أثناء غارات شنتها القوات الباكستانية. وأكدت لجنة بلوش ياكجتي هذه الحوادث، معربة عن قلقها بشأن العدد المتزايد لحالات الاختفاء القسري في المنطقة.

وقالت اللجنة في بيان: “لا يعرف أهاليهم مكانهم ويخافون على سلامتهم”، وذكرت أسماء المفقودين وهم: الدكتور وزير بوجتي، قائد الشرطة طارق بوجتي، رئيس بوجتي، مرتضى بوجتي، قاسم بوجتي، بركات بوجتي، زاهد بوجتي، بارهو بوجتي، فضل حسين بوجتي، فضل بوجتي، جمعة بوجتي، وقربان بوجتي.

دعت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية، مطالبةً: “يجب أن نقاوم لوضع حد لهذه الممارسة الوحشية”.

ووفقًا لصحيفة “بلوشستان بوست”، تم اختفاء شاب يُدعى عبد الملك، نجل محمد يوسف، قسريًا في 11 أكتوبر في تربت، الواقعة في منطقة كيخ، على يد أفراد من إدارة مكافحة الإرهاب وقوات الحدود.

يتزامن الارتفاع في حالات الاختفاء القسري مع اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحماية الحقوق المدنية والسياسية، التي أعربت عن قلقها البالغ بشأن قضية الاختفاء القسري في بلوشستان خلال مراجعتها لسجل حقوق الإنسان في باكستان في الدورة 142 للجنة في جنيف.

ذكرت “بلوش سرماتشار” أن اللجنة أشارت إلى ارتفاع في حالات الاختفاء القسري، وخاصة التي تستهدف المجتمع البلوشي، وطرحت أسئلة على الوفد الباكستاني حول جهودهم لمعالجة هذه الحالات.

أشارت هيلين تيغروجدا إلى أن عدد حالات الاختفاء القسري قد ازداد بشكل كبير منذ المراجعة الأخيرة لباكستان في عام 2017.

بالإشارة إلى بيانات من مجموعة العمل الأممية المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، لاحظت أن أكثر من 7000 حالة قد تم الإبلاغ عنها في باكستان من عام 2004 إلى عام 2024.

وفقًا لبلوش سرماتشار، “يستمر استهداف النشطاء السياسيين والصحفيين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة من بلوشستان، بشكل غير متناسب”.

Filed under

أخبار العالم الأخبار الرائجة باكستان بلوشستان
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