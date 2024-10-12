القوات الأوكرانية تصمد في تورييتسك وتقاوم تقدم القوات الروسية

أفادت السلطات الأوكرانية أن حوالي نصف مدينة تورييتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا لا يزال تحت سيطرتهم، في الوقت الذي يعملون فيه على صد الهجمات المستمرة من القوات الروسية.

أفادت السلطات الأوكرانية أن حوالي نصف مدينة تورييتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا لا يزال تحت سيطرتهم، في الوقت الذي يعملون فيه على صد الهجمات المستمرة من القوات الروسية. وصرح فاسيل تشينشيك، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أن ما بين 40% إلى 50% من المدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين، بينما تحتل القوات الروسية الجزء المتبقي.

الأهمية الاستراتيجية لتورييتسك

يؤكد المحللون العسكريون أن السيطرة على تورييتسك، التي تقع على مرتفع، قد تعطل بشكل كبير اللوجستيات للقوات الأوكرانية العاملة في المنطقة الشرقية. خلال اليوم الماضي، أشار الجيش الأوكراني إلى وقوع ثماني مواجهات على جبهة تورييتسك، خاصة في المدينة والمناطق القريبة مثل شيربينيفكا. وأفاد تشينشيك بأن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم إقليمي في تورييتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عمليات الإجلاء المستمرة وسط الصراع

رغم القتال، لا يزال حوالي 1,150 من السكان في المدينة المحاصرة. وتعمل السلطات بنشاط على تسهيل عمليات الإجلاء بدعم من القوات العسكرية والشرطة الوطنية.

التقدم التدريجي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا

تشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الروسية تحقق تقدماً بطيئاً لكنه ثابت في الشرق. هذا الشهر، نجحت القوات الروسية في السيطرة على بلدة فوهليدار، مما زاد الضغط على القوات الأوكرانية التي تعاني من الإنهاك بعد أكثر من عامين ونصف من الغزو الشامل.