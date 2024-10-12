Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
السبت, أكتوبر 12, 2024
Live Tv
we-woman

القوات الأوكرانية تصمد في تورييتسك وتقاوم تقدم القوات الروسية

أفادت السلطات الأوكرانية أن حوالي نصف مدينة تورييتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا لا يزال تحت سيطرتهم، في الوقت الذي يعملون فيه على صد الهجمات المستمرة من القوات الروسية.

HTML tutorial
Advertisement
القوات الأوكرانية تصمد في تورييتسك وتقاوم تقدم القوات الروسية

أفادت السلطات الأوكرانية أن حوالي نصف مدينة تورييتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا لا يزال تحت سيطرتهم، في الوقت الذي يعملون فيه على صد الهجمات المستمرة من القوات الروسية. وصرح فاسيل تشينشيك، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أن ما بين 40% إلى 50% من المدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين، بينما تحتل القوات الروسية الجزء المتبقي.

الأهمية الاستراتيجية لتورييتسك

يؤكد المحللون العسكريون أن السيطرة على تورييتسك، التي تقع على مرتفع، قد تعطل بشكل كبير اللوجستيات للقوات الأوكرانية العاملة في المنطقة الشرقية. خلال اليوم الماضي، أشار الجيش الأوكراني إلى وقوع ثماني مواجهات على جبهة تورييتسك، خاصة في المدينة والمناطق القريبة مثل شيربينيفكا. وأفاد تشينشيك بأن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم إقليمي في تورييتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

عمليات الإجلاء المستمرة وسط الصراع

رغم القتال، لا يزال حوالي 1,150 من السكان في المدينة المحاصرة. وتعمل السلطات بنشاط على تسهيل عمليات الإجلاء بدعم من القوات العسكرية والشرطة الوطنية.

التقدم التدريجي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا

تشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الروسية تحقق تقدماً بطيئاً لكنه ثابت في الشرق. هذا الشهر، نجحت القوات الروسية في السيطرة على بلدة فوهليدار، مما زاد الضغط على القوات الأوكرانية التي تعاني من الإنهاك بعد أكثر من عامين ونصف من الغزو الشامل.

Filed under

الروسية
HTML tutorial
Advertisement

Also Read

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لتوريدها صواريخ باليستية إلى روسيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لتوريدها صواريخ باليستية إلى روسيا

نوبويو أوياما، الصوت الأيقوني لـ”دورايمون”، توفيت عن عمر يناهز 90 عامًا

نوبويو أوياما، الصوت الأيقوني لـ”دورايمون”، توفيت عن عمر يناهز 90 عامًا

شركة X تستأنف عملياتها في البرازيل بعد رفع المحكمة العليا للحظر: ما الذي أدى إلى الإغلاق؟

شركة X تستأنف عملياتها في البرازيل بعد رفع المحكمة العليا للحظر: ما الذي أدى إلى...

تألق الطلاب في أسبوع الموضة لاكمه مع مجموعة “تشور بازار

تألق الطلاب في أسبوع الموضة لاكمه مع مجموعة “تشور بازار

اعتقال مغني الراب البريطاني يانغ فيلي بتهم الاغتصاب والاعتداء بعد أداءه في بيرث

اعتقال مغني الراب البريطاني يانغ فيلي بتهم الاغتصاب والاعتداء بعد أداءه في بيرث

Entertainment

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

Advertisement

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

Advertisement
mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني