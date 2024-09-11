الولايات المتحدة وبريطانيا ترسلان رسالة قوية إلى روسيا: كبار الدبلوماسيين يتعهدون بالعمل معًا من أجل انتصار أوكرانيا

في يوم الأربعاء، تعهد كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون من أجل نجاح أوكرانيا، بينما ناقشوا تغييرات محتملة في القواعد المتعلقة بنشر الأسلحة الغربية في روسيا. وقد زادت المخاوف بسبب الاشتباه في حصول روسيا على صواريخ إيرانية. في زيارة نادرة مشتركة، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن تسع ساعات بالقطار من بولندا إلى كييف مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. وقد التزمت حكومة لامي الجديدة من حزب العمال بالحفاظ على دور بريطانيا كداعم رئيسي لأوكرانيا.

في يوم الأربعاء، تعهد كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون من أجل نجاح أوكرانيا، بينما ناقشوا تغييرات محتملة في القواعد المتعلقة بنشر الأسلحة الغربية في روسيا. وقد زادت المخاوف بسبب الاشتباه في حصول روسيا على صواريخ إيرانية.

في زيارة نادرة مشتركة، سافر وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن تسع ساعات بالقطار من بولندا إلى كييف مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. وقد التزمت حكومة لامي الجديدة من حزب العمال بالحفاظ على دور بريطانيا كداعم رئيسي لأوكرانيا.

الاجتماع الثلاثي

خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره الأوكراني، أشار بلينكن إلى أن الزيارة أظهرت التزامًا قويًا بنجاح أوكرانيا وانتصارها. كما وعد لامي أيضًا بدعم بريطاني حتى ينتهي النزاع، الذي وصفه بأنه مثال للإمبريالية الروسية والعدوان. وأدان الهجمات على الأوكرانيين باعتبارها مروعة ووحشية، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط هو الذي يستفيد من أي انطباع بالانقسام.

في زيارته الخامسة لكييف منذ الغزو الروسي، زار بلينكن مطعمًا مشهورًا لتجربة البورش، وهو حساء الشمندر التقليدي الأوكراني. تتزامن هذه الزيارة مع فترة صعبة بالنسبة لأوكرانيا، حيث تتقدم روسيا نحو مركز اللوجستيات الاستراتيجي في بوبروفسك بمنطقة دونيتسك الشرقية، وذلك بعد شهر من الهجوم المضاد غير المتوقع لكييف في منطقة كورسك الروسية.

زيلينسكي يدعو إلى الأسلحة ذات القوة النارية الأكبر والقيود الأقل

زاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دعواته إلى الغرب للحصول على أسلحة ذات قوة نارية أكبر وقيود أقل. عندما سُئل في واشنطن عن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد الأهداف الروسية، أشار الرئيس جو بايدن إلى أن المناقشات ما زالت جارية.

أعرب بايدن عن دعمه القوي لأوكرانيا ولكنه يهدف إلى تجنب النزاع المباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين هما القوتان النوويتان الرئيستان في العالم.

في لندن، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير الموارد اللازمة لأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي بفعالية.

الصواريخ الإيرانية الصنع

فيما يتعلق بالصواريخ الإيرانية، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن رد روسيا سيكون “مناسبًا”، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وذكر أن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية ستبرر الهجوم الروسي، الذي وصفه بأنه رد على دعم الغرب لأوكرانيا.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حصلت أوكرانيا على دعم عندما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين قد يوفر 1.1 مليار دولار، وهو أمر حاسم حيث تواجه أوكرانيا هجمات روسية على البنية التحتية مع اقتراب الشتاء.

تتوقع الولايات المتحدة أن تبدأ روسيا في نشر صواريخ قصيرة المدى إيرانية الصنع في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. على الرغم من تحذيرات الغرب، استمرت إيران في بيع الصواريخ، مما أدى إلى فرض عقوبات جديدة من القوى الغربية.

توجد مخاوف من أن الشحنات الإيرانية قد تتيح لروسيا استخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد المناطق الأقل تأثرًا في غرب أوكرانيا.

بريطانيا تدعو الولايات المتحدة إلى أن تكون أكثر نشاطًا

في وقت سابق من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لمهاجمة القوات الروسية في النزاع المباشر. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن بايدن، الذي سيلتقي مع رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الجمعة، قد ينهي الاعتراضات على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى “ستورم شادو” ضد روسيا.

لطالما دعت بريطانيا الولايات المتحدة، أكبر موردي الأسلحة إلى أوكرانيا، إلى أن تكون أكثر نشاطًا في مسألة الأسلحة. طلبت أوكرانيا تخفيف القيود المفروضة على أنظمة الصواريخ التكتيكية من طراز ATACMS المقدمة من الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تصل أهدافها إلى 300 كيلومتر (190 ميل).

في رسالة مشتركة إلى بايدن، حث الجمهوريون البارزون في الكونغرس على اتخاذ إجراءات فورية بشأن ATACMS. وصرح النائب مايك مكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأن روسيا لا ينبغي أن تحصل على ملاذ لارتكاب جرائم حرب ضد أوكرانيا دون عقاب.

تظل الحزب الجمهوري منقسمًا بشأن أوكرانيا، وقد تؤدي انتصار محتمل للمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في نوفمبر إلى تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة. وقد اقترح مستشارو ترامب أن إدارة ترامب قد تستخدم المساعدات كوسيلة ضغط لفرض تنازلات إقليمية على كييف لصالح روسيا لإنهاء الحرب.