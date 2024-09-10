باكستان: إصابة 13 شخصًا في هجوم بقنبلة استهدف سيارة شرطة في جنوب وزيرستان

أغلقت الشرطة المنطقة أمام العامة، وتجري التحقيقات حاليًا لتحديد والقبض على المسؤولين عن الحادث، وفقًا لما ذكرته جيو نيوز.

انفجرت قنبلة عن بُعد بالقرب من سيارة شرطة في سوق وانا رستم بازار في جنوب وزيرستان يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، بينهم ستة أفراد من الشرطة وسبعة مدنيين. وقع الهجوم على طريق كير كوت، وهو موقع كانت الشرطة تقدم فيه الحماية لحملة مكافحة شلل الأطفال الجارية، وفقًا لما ذكره مسؤول في المستشفى لقناة جيو نيوز.

أكدت السلطات أن الشرطة وصلت إلى موقع الانفجار بسرعة بعد تلقي البلاغ. كانت فرق الإنقاذ سريعة في الوصول ونقل المصابين إلى مستشفى المقر الرئيسي لمنطقة وانا. وتم نقل أحد الضحايا المصابين بجروح خطيرة إلى دير إسماعيل خان لتلقي رعاية طبية متقدمة.

أفاد المشرف الطبي حمد محمود بأن المستشفى استقبل كل من المدنيين وأفراد الشرطة بين المصابين. وقد استهدف الهجوم تحديدًا إحدى السيارتين المخصصتين لحماية عمال شلل الأطفال في المنطقة.

أغلقت الشرطة المنطقة أمام العامة، وتجري التحقيقات حاليًا لتحديد والقبض على المسؤولين عن الحادث، وفقًا لما ذكرته جيو نيوز.

لاحظ مدير الصحة في المنطقة، إنayat رحمان، أن حملة مكافحة شلل الأطفال في جميع أنحاء المنطقة بدأت اليوم، بهدف تطعيم حوالي 70,000 طفل تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأكثر. ولضمان سلامة 297 فريقًا من فرق شلل الأطفال المشاركة في الحملة، تم نشر 480 فردًا من الشرطة في جميع أنحاء المنطقة.

يبرز الهجوم المخاطر المستمرة التي تواجهها كل من قوات الأمن وعمال شلل الأطفال في المناطق الشمالية الغربية من باكستان، التي تُعرف بتقلباتها وتحدياتها الأمنية.

يُسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها فرق شلل الأطفال والأفراد الأمنيين في المناطق المعرضة للصراع. على مدار العقد الماضي، تم الإبلاغ عن العديد من الهجمات على عمال شلل الأطفال، مما ساهم في خلق مناخ من الخوف بين المشاركين في جهود التطعيم، وفقًا لجيو نيوز.

في وقت سابق من هذا العام، أسفرت هجمات منفصلة في منطقتي تانك ودير إسماعيل خان عن إصابات لأفراد الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم في مكافحة شلل الأطفال، مما يبرز التهديدات المستمرة في هذه المناطق.