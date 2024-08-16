باكستان تؤكد على “ترقيع” الإنترنت مع تزايد الاضطرابات في الإنترنت

بعد أشهر من التكهنات حول “جدار حماية” محتمل يتسبب في تعطيل الإنترنت في البلاد، أكدت وزيرة تكنولوجيا المعلومات الباكستانية يوم الخميس أن الحكومة تقوم بالفعل بترقية “نظام إدارة الويب” الخاص بها “لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “داون”.

على الرغم من أن شذا فاطمة خواجة، وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استخدمت لغة غامضة إلى حد ما، إلا أن هذا كان أول اعتراف رسمي من الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها.

وقد أُلقي باللوم على هذه الإجراءات في العديد من المشكلات، بما في ذلك بطء سرعة التصفح وانقطاع الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي وواتساب بشكل تعسفي.

حتى الآن، كانت الجهات المعنية الرسمية إما تتظاهر بعدم معرفتها بالمشاكل ردًا على مخاوف الجمهور ووسائل الإعلام أو تنسب المشاكل إلى مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت أو حتى شركة ميتا، كما ذكرت صحيفة داون.

يوم الخميس، استمر المستخدمون في مواجهة مشاكل في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك واتساب.

وقد أبلغ موقع Downdetetector، وهو موقع يتتبع انقطاع الإنترنت في الوقت الحقيقي، عن عدد كبير غير معتاد من الشكاوى حول الانقطاعات التي أثرت على واتساب ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام بين الظهر والساعة الواحدة ظهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، شهد مزودو خدمات الإنترنت مثل PTCL وZong وNayatel انقطاعات في الخدمة طوال اليوم.

وفي حديثها للصحفيين بعد اجتماع اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس الشيوخ، ذكرت فاطمة أن الحكومة طلبت تقريرًا من هيئة الاتصالات العامة ومؤسسات أخرى بشأن انقطاع الإنترنت.

“يجب ألا يكون الإنترنت بطيئًا أبدًا. لقد كنا نتحدث عن جلب تقنية الجيل الخامس إلى باكستان. ولا شك في ذلك، والمحادثات جارية حول زيادة سرعة الإنترنت”.

وعندما سُئلت الوزيرة عن مصطلح “جدار الحماية”، الذي استخدمه الجمهور لوصف مشاكل الإنترنت بسبب نقص المعلومات الرسمية، قالت الوزيرة إن الوضع “تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه”. يجب أن تقرأ: إنذار طوارئ في اليابان: إجلاء الآلاف وسط تهديد العاصفة “تعمل الحكومة على تشغيل نظام إدارة شبكة الإنترنت. ويجري الآن ترقية النظام”.

كما وصفت هذا التحديث بأنه “تمرين روتيني” على مستوى العالم لتحسين أمن الإنترنت ولكنها لم تقدم تفاصيل عن الدول الأخرى التي طبقت أنظمة مماثلة.

“من حق الحكومة أن تتخذ تدابير لحماية مصالحها بالنظر إلى هجمات الأمن الإلكتروني التي

التي تواجهها باكستان.” في وقت سابق، خلال اجتماع لجنة مجلس الشيوخ، أشار المشرعون خلال اجتماع لجنة مجلس الشيوخ إلى أن اضطرابات الإنترنت تؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية عبر الإنترنت. وأشار السيناتور أفن الله خان من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – إلى أن البلاد تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة، وقد تؤدي مشاكل الإنترنت التي لم يتم حلها إلى انخفاض كبير في صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأبلغت سكرتيرة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عائشة حميرة شودري، الاجتماع أنه في حين أن اتصالات النطاق العريض تعمل بشكل طبيعي، فإن مستخدمي بيانات الهاتف المحمول يعانون من انقطاع في الإنترنت. وأبلغ مسؤولو هيئة تنظيم الاتصالات اللجنة أن هيئة تنظيم الاتصالات “تُقيّم المشكلة” وأن الوزارة سيكون لديها صورة أوضح في غضون أسبوعين بمجرد اكتمال التقييم. ومع ذلك، عند الاتصال، ادعى متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات أنه ليس على علم بمشاكل الاتصال التي واجهها المستخدمون يوم الخميس، حسبما أفادت صحيفة Dawn.

(مع مدخلات من ANI)اقرأ أيضًا: زلزال قوي بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر: تقارير وتحليلات