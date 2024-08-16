باكستان تُبلغ عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إنذار منظمة الصحة العالمية

بعد أيام من إصدار منظمة الصحة العالمية إنذارًا عالميًا بشأن فيروس إمبوكس (mpox)، أعلنت السلطات الصحية الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس إمبوكس يوم الجمعة. وقد تم التعرف على المرضى الذين تم اكتشاف إصابتهم فور وصولهم من الإمارات العربية المتحدة من قبل وزارة الصحة، كما ذكرت وكالة رويترز. وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا تفشي فيروس إمبوكس الأخير على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة من الفيروس. لم يتم الكشف على الفور عن المتغير المحدد الذي أصاب المرضى الباكستانيين. ويأتي هذا التصعيد في التحذيرات الصحية في أعقاب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس الإمبوكس المبلغ عنها من جمهورية الكونغو الديمقراطية والمناطق المجاورة. منذ عام 2022، وثّقت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 99,176 حالة إصابة بفيروس الإمبوكس و208 حالات وفاة في 116 بلدًا. اقرأ أيضًا: ما هو مبوكس؟ السويد تعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس خارج أفريقيا – إليك كيفية الوقاية منه

فهم فيروس مبوكس

جدري الماء، المعروف سابقًا باسم جدري القردة، هو عدوى فيروسية تزول بشكل عام من تلقاء نفسها ولكن يمكن أن تكون شديدة في الفئات السكانية المعرضة للإصابة. وتظهر العدوى بأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وانخفاض الطاقة وتورم الغدد اللمفاوية. بالإضافة إلى ذلك، يصاب المرضى بطفح جلدي شبيه بالجدري يستمر عادةً من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وعلى الرغم من أن الجدري الفيروسي غالبًا ما يكون محدودًا ذاتيًا، إلا أنه قد يكون قاتلًا، خاصة بين الأطفال والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ويرجع سبب الإنذار الحالي إلى انتشار الفصيلة Ib من فيروس إم بي إكس في (MPXV)، والذي ينتقل في المقام الأول عن طريق الاتصال الجنسي.

الآثار المترتبة على الهند

ويشكل انتشار الفصيلة الثانية من الفصيلة إمبوكس التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة خارج أفريقيا في السويد يوم الخميس، خطرًا محتملاً على البلدان الأخرى بسبب اتصال السفر العالمي. خلال تفشي الفاشية في عام 2022، شهدت الهند حالات إصابة بفيروس إمبوكس في الهند، ومعظمها من الفصيلة الأقل حدة من الفصيلة الثانية. وقد اكتُشفت الحالات الأولية بين المسافرين من ولاية كيرالا، لكن العدوى انتشرت لاحقًا إلى أفراد في دلهي لم يكن لديهم تاريخ سفر دولي حديث. وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أبلغت الهند عن 27 حالة إصابة مؤكدة على الأقل وحالة وفاة واحدة. اقرأ أيضًا: لماذا تم إعلان “مبوكس” حالة طوارئ عالمية؟ شرح أسبابه وأعراضه