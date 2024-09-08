بوليفيا: لماذا أعلنت هذه الدولة في أمريكا الجنوبية حالة الطوارئ الوطنية؟

أعلنت بوليفيا حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرائق الغابات الشديدة، كما أعلن ذلك وزارة الدفاع في البلاد يوم السبت. خلال مؤتمر صحفي، أوضح وزير الدفاع إدموند نوفيلو أن هذا الإعلان سيسهل التنسيق السريع للدعم الدولي. وأشار نوفيلو إلى أن هذه الخطوة ستتيح تقديم

أعلنت بوليفيا حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرائق الغابات الشديدة، كما أعلن ذلك وزارة الدفاع في البلاد يوم السبت. خلال مؤتمر صحفي، أوضح وزير الدفاع إدموند نوفيلو أن هذا الإعلان سيسهل التنسيق السريع للدعم الدولي. وأشار نوفيلو إلى أن هذه الخطوة ستتيح تقديم المساعدة بشكل أكثر مرونة وفعالية من الدول الصديقة والتعاون الدولي.

وفقًا لوكالة الفضاء البرازيلية Inpe التي تتعقب الحرائق، عانت بوليفيا من أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2010، حيث احترق هذا العام ما لا يقل عن 3 ملايين هكتار (7.5 مليون فدان). تمر أمريكا الجنوبية حاليًا بذروة موسم الحرائق، الذي يمتد من أغسطس إلى سبتمبر، بعد موسم حرائق مبكر بشكل غير عادي بدأ في يوليو بسبب الجفاف.

موارد الإطفاء في بوليفيا مثقلة، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية. حاول المتطوعون الأصليون حماية أراضيهم، التي تُستخدم لزراعة المحاصيل وتربية الماشية بالقرب من غابة تشيكيتانو التي تمتد نحو البرازيل وباراغواي، لكن بعضهم اضطر للإخلاء.

الحرائق السنوية في بوليفيا

واجهت البرازيل أيضًا حرائق كبيرة في مدنها، وتتعرض غابات الأمازون المطيرة لبداية الأسوأ خلال عقدين بعد جفاف قياسي. على الرغم من مقاومة المجتمع، دمرت الحرائق أراضي السكان الأصليين ومناطق الحماية في الأمازون البوليفية. هذه الحرائق عطلت مصادر الغذاء، وأثرت على الوصول إلى المياه النظيفة، ودمرت المنازل. تمتد المشكلة إلى ما هو أبعد من تغير المناخ إلى القضايا الهيكلية: السياسات الوطنية تفضل الاقتصادات الاستخراجية. المجتمعات تدرك أن الحرائق ستُستخدم كذريعة للاعتداء على أراضيهم.

في عام 2019، شهدت بوليفيا أكبر حرائق غابات في تاريخها، حيث أثرت على أكثر من 6 ملايين هكتار في شرق بوليفيا، خاصة في غابات تشيكيتانو الجافة في سانتا كروز. في ذلك العام، كان هناك نقاش كبير حول “حزمة القوانين المشتعلة”، وهي مجموعة من القوانين والمراسيم من 2013 إلى 2019 التي تعزز إزالة الغابات وتخفف من تصاريح الزراعة بالحرائق. تعتبر “حزمة القوانين المشتعلة” عاملًا رئيسيًا في حرائق الغابات السنوية في البلاد.

في عام 2020، أبرزت التعديلات على خطة استخدام أراضي بني (PLUS) جهود بعض القطاعات لتشريع إزالة الغابات وتغيير فئات الأراضي لتوسيع الثروة الحيوانية والزراعة الأحادية. منذ اعتماد PLUS في بني، زادت النقاط الساخنة في القسم.

تفاقم تغير المناخ حرائق الغابات في بوليفيا

علاوة على ذلك، أصبح تغير المناخ حقيقة لا يمكن إنكارها. في أكتوبر، سجلت خدمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية درجات حرارة استثنائية عالية في خمسة أقسام على الأقل. بحلول أكتوبر من العام الماضي، أعلنت حوالي 105 بلديات في بوليفيا حالة الكارثة بسبب نقص الأمطار. أدى الجمع بين درجات الحرارة المرتفعة والجفاف إلى فقدان المحاصيل الزراعية في المجتمعات الأصلية وجعل الغابات عرضة للغاية للحرائق. أدت تقنية الزراعة بالحرائق التقليدية، التي كانت يمكن التحكم فيها في السابق، إلى حرائق غير مسبوقة في مقاطعتي أبيل إتورالد وجوسيه باليبيان خلال هذه الفترة.

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في ظل هذه الأزمة المناخية، من الضروري تساؤل السياسات والمعايير الوطنية التي تعزز الاقتصادات الاستخراجية المرتبطة بالحرائق الغابات. بحلول عام 2022، كانت بوليفيا ثالث أعلى دولة في العالم من حيث إزالة الغابات الاستوائية الأولية. شهدت الأمازون البوليفية زيادة في التعدين غير القانوني للذهب، مما أدى إلى إزالة الغابات من خلال الأنشطة غير القانونية وتغيير مجاري الأنهار وتلوث الزئبق.

إزالة الغابات في بوليفيا تصل إلى مستويات مقلقة

غالبًا ما يتم تجاهل بوليفيا مقارنة بالبرازيل رغم أنها تعاني من فقدان كبير للغابات سنويًا. في عام 2022، فقدت بوليفيا 245,177 هكتارًا من الغابات الأولية، مما يشكل 12.4% من إجمالي إزالة الغابات في الأمازون ذلك العام. حسب بيانات مشروع مراقبة الأمازون الأنديز (MAAP)، شكلت أراضي الأمازون في كولومبيا وبيرو، التي تبلغ مساحتها حوالي 127 مليون هكتار، 12.2% فقط.

تتكون أكثر من نصف بوليفيا من برية الأمازون، التي تمتد جنوبًا عبر أقسام باندو وبني وسانتا كروز، وتغطي معظم منطقة شمال شرق البلاد. كما تصل إلى الجزء الشمالي من لا باز والحافة الشرقية لكوتشابامبا.

تسارعت التدمير في هذا الجزء الحيوي ولكنه غالبًا ما يتم تجاهله من الأمازون بشكل كبير. بين عامي 2002 و2023، فقدت بوليفيا أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات الأولية، وهو ما يعادل حجم سويسرا، وفقًا لتقرير مراقبة الغابات العالمية. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 10% في تغطية الغابات الأولية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

تعود إزالة الغابات الأخيرة إلى حد كبير إلى الحرائق غير المتحكم فيها. هذه الحرائق التي تسببها البشر، والتي تهدف إلى تطهير الأراضي للزراعة من خلال تقنية تعرف باسم “تشاكي”، غالبًا ما تنمو إلى حرائق ضخمة. العديد من الحرائق غير قانونية وتصبح خارج السيطرة، مما يدمر مناطق كبيرة من الغابات.

فقدان الغطاء الغابي في المناطق الاستوائية

تواصل المناطق الاستوائية فقدان الغابات الأولية بمعدل مقلق، حيث تختفي مساحة من الغطاء الشجري تعادل نصف حجم بنما في عام 2023، وفقًا لبيانات مختبر GLAD بجامعة ماريلاند.

تكشف البيانات أن فقدان الغابات الأولية العام الماضي بلغ 3.7 مليون هكتار (9.1 مليون فدان)، وفقًا للمنصة العالمية لمراقبة الغابات (GFW) التي يديرها معهد الموارد العالمية (WRI). وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 9% عن عام 2022، ومع ذلك، لا يزال تقريبًا دون تغيير عن معدلات إزالة الغابات في عامي 2019 و2021. على مدار العقدين الماضيين، فقد العالم باستمرار ما بين 3 ملايين و4 ملايين هكتار (7.4 مليون إلى 9.9 مليون فدان) من الغابات الاستوائية كل عام.

تضع هذه الاتجاهات الكوكب بعيدًا عن هدف تحقيق إزالة الغابات الصفرية بحلول عام 2030، وهو هدف عالمي تم تحديده من قبل 145 دولة في قمة المناخ COP26 في غلاسكو في عام 2021.

يساهم فقدان الغابات، خاصة في المناطق الاستوائية، بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة. يُعتبر إيقاف عكس اتجاه فقدان الغابات بحلول نهاية العقد أمرًا حاسمًا لتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في تحديد زيادة متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.