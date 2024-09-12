تأييد تايلور سويفت لكامالا هاريس: هل سيرفع نسبة تصويت الشباب؟

يأمل الديمقراطيون أن يتمكن التأييد الأخير من تايلور سويفت لنائبة الرئيس كامالا هاريس من تحفيز الناخبين الشباب قبل انتخابات نوفمبر. تُعرف سويفت بانتقاداتها القوية للرئيس السابق ترامب، وقد دعمت هاريس علنًا بعد مناظرة الرئاسة يوم الثلاثاء. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي موقع باسم "امرأة بلا أطفال وعاشقة للقطط"، أشادت سويفت بهاريس لدفاعها عن الحقوق والقضايا المهمة بالنسبة لها.

يأمل الديمقراطيون أن يتمكن التأييد الأخير من تايلور سويفت لنائبة الرئيس كامالا هاريس من تحفيز الناخبين الشباب قبل انتخابات نوفمبر. تُعرف سويفت بانتقاداتها القوية للرئيس السابق ترامب، وقد دعمت هاريس علنًا بعد مناظرة الرئاسة يوم الثلاثاء. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي موقع باسم “امرأة بلا أطفال وعاشقة للقطط”، أشادت سويفت بهاريس لدفاعها عن الحقوق والقضايا المهمة بالنسبة لها.

أشار حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، من غرفة الصحافة بعد المناظرة إلى الأهمية المحتملة لتأييد سويفت. وقال نيوسوم: “نصيحة لدونالد ترامب. لا تستخف بهذا التأييد على مسؤوليتك الخاصة.” “إنها رمز ثقافي. لقد حدث شيء كبير من حيث الطاقة والبيئة التي ترتبط بها. التفاؤل الذي تمثله. لقد كان ذلك حدثًا كبيرًا.”

وجهة نظر الاستراتيجيين الديمقراطيين

وفقًا للاستراتيجية الديمقراطية جيسيكا تارلوف، فإن تأييد سويفت قد يحفز بالفعل المزيد من الناخبين الشباب على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وقالت تارلوف لFox News Digital: “سيؤثر ذلك بالتأكيد على نسبة التصويت لدى الشباب. وترامب يعرف ذلك.” وأكدت أن تأييد سويفت يأتي من مكان قناعة شخصية، على عكس مشاركتها السياسية المترددة في الماضي. “هذه ليست تايلور سويفت في عام 2018، التي تتساءل عما إذا كان يجب عليها الخوض في السياسة. هذه تايلور سويفت في عام 2024، التي تعرف من هي ولا تخاف من الانتقادات لتعبيرها عما تؤمن به.”

الاستطلاعات ومشاعر الناخبين

على الرغم من الحماسة من بعض الديمقراطيين، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن تأييد سويفت قد لا يكون له تأثير كبير على قرارات الناخبين. أظهرت استطلاعات Suffolk University/USA Today في مايو أن حوالي 83% من المشاركين شعروا بأن تأييد سويفت “لن يؤثر على الإطلاق” على تصويتهم. علاوة على ذلك، تُظهر الاستطلاعات الحالية أن هاريس تتفوق على ترامب بين الناخبين الشباب، وهي مجموعة تمتلك سويفت تأثيرًا كبيرًا فيها.

تقرير استطلاع New York Times/Siena يشير إلى أن هاريس تتفوق على ترامب بفارق 10 نقاط بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. “كناخب جديد هذا نوفمبر، أنا وأقراني لن نصوت لكامالا هاريس فقط لأن تايلور سويفت وقططها طلبوا منا ذلك”، كما قال بريلين هوليهان، رئيس المجلس الاستشاري للشباب في الحزب الجمهوري وناخب من الجيل Z. وقد وصف هوليهان التأييد بأنه سطحي، قائلاً: “أعتقد أنه مهما كانت النجوم البوب أو الميمات الفيروسية التي تحاول الترويج لها، فلن تدفع الجيل Z للتصويت لها عندما لا تملك خططًا لإصلاح الأمة التي دمرتها.”

رد فعل ترامب

لم يشعر الرئيس السابق ترامب بالدهشة من تأييد سويفت، لكنه متشكك بشأن تأثيره. وقال ترامب: “كانت مسألة وقت فقط. لم يكن بإمكانها […] دعم بايدن. انظر إلى بايدن، لا يمكنك دعم

ه.” واصفًا سويفت بأنها “ليبرالية للغاية” وأشار إلى أن تأييدها للديمقراطيين كان متوقعًا ومن غير المحتمل أن يؤثر بشكل كبير على الناخبين.

ردود الفعل العامة وتحركات الحملة

على الرغم من أن تأييد سويفت قد لا يكون نقطة تحول، إلا أنه أثار ردود فعل مختلطة. أظهر استطلاع جامعة مونماوث في فبراير أن 68% من المشاركين يشعرون بالراحة تجاه تأييد سويفت وتشجيعها لمعجبيها على التصويت. استجابة للتأييد، أطلقت حملة هاريس-والز سوار الصداقة للبيع على موقعها الإلكتروني، على غرار تلك التي ارتداها معجبو سويفت خلال جولتها “Eras”.