تايوان ترد على جهود الصين وجزر سليمان لاستبعادها من منتدى جزر المحيط الهادئ

أعربت تايوان مؤخرًا عن أسفها للتقارير التي تشير إلى أن الصين وجزر سليمان تعملان على استبعاد الدولة الجزيرة من منتدى جزر المحيط الهادئ. جاء بيان وزارة الخارجية التايوانية هذا ردًا على تقرير نشرته صحيفة أسترالية يوم الاثنين، والذي اقترح أن جزر سليمان تخطط لتقديم اقتراح في منتدى هذا العام في تونغا لإلغاء وضع "شريك التنمية" لتايوان.

أعربت تايوان مؤخرًا عن أسفها للتقارير التي تشير إلى أن الصين وجزر سليمان تعملان على استبعاد الدولة الجزيرة من منتدى جزر المحيط الهادئ.

جاء بيان وزارة الخارجية التايوانية هذا ردًا على تقرير نشرته صحيفة أسترالية يوم الاثنين، والذي اقترح أن جزر سليمان تخطط لتقديم اقتراح في منتدى هذا العام في تونغا لإلغاء وضع “شريك التنمية” لتايوان.

وادعى التقرير الأسترالي، نقلاً عن مصدر مجهول، أن جزر سليمان تلقت تعليمات مباشرة من بكين لمنع تايوان من المشاركة في قمة منتدى جزر المحيط الهادئ لعام 2025، والتي من المقرر أن تعقد في هونيارا، عاصمة جزر سليمان.

ماذا تقول وزارة الخارجية؟

وردًا على الاستفسارات يوم الثلاثاء، أبرزت وزارة الخارجية التايوانية أن تايوان دعمت شركاء PIF من خلال برامج المساعدات المالية والمنح الدراسية منذ انضمامها إلى المنظمة قبل أكثر من عقدين من الزمان.

وأكدت الوزارة أيضًا أن مشاركة تايوان في PIF كانت ملتزمة باستمرار بمبادئ “التنوع والشمول”.

وفي الوقت نفسه، منذ إنهاء اعترافها الدبلوماسي الطويل الأمد بتايبيه في عام 2019، أصبحت جزر سليمان حليفًا وثيقًا للصين، مستفيدة من مساعدات التنمية الكبيرة وتوقيع اتفاقية أمنية سرية في عام 2022.

حاليًا، تحافظ ثلاثة أعضاء في PIF – بالاو وجزر مارشال وتوفالو – على علاقات دبلوماسية مع تايوان.

وتتضمن استراتيجية الصين توسيع نفوذها في المحيط الهادئ من خلال الاتفاقيات الثنائية والمساعدة الاقتصادية للدول الجزرية. تقارير دبلوماسي. يهدف هذا النهج إلى تقليص الوجود الدولي لتايوان مع تعزيز النفوذ الجيوسياسي للصين.

معلومات موجزة عن منتدى جزر المحيط الهادئ

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الكثير عن منتدى جزر المحيط الهادئ، فهو منظمة حكومية دولية تركز على تعزيز التعاون بين بلدان وأقاليم أوقيانوسيا. وتتضمن أهدافه إنشاء كتلة تجارية وتعزيز جهود حفظ السلام الإقليمية.