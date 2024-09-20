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الجمعة, سبتمبر 20, 2024
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تايوان ترفض ادعاءات تصنيع مكونات في أجهزة الاتصال المتفجرة التابعة لحزب الله

أكدت الحكومة التايوانية أن أيًا من المكونات المستخدمة في أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان، مما تسبب في وقوع إصابات كبيرة، لم تُصنع في تايوان. أدت الانفجارات، التي زادت من التوترات بين حزب الله وإسرائيل، إلى بدء تحقيق عالمي في أصول هذه الأجهزة.

تايوان ترفض ادعاءات تصنيع مكونات في أجهزة الاتصال المتفجرة التابعة لحزب الله

 

أكدت الحكومة التايوانية أن أيًا من المكونات المستخدمة في أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان، مما تسبب في وقوع إصابات كبيرة، لم تُصنع في تايوان. أدت الانفجارات، التي زادت من التوترات بين حزب الله وإسرائيل، إلى بدء تحقيق عالمي في أصول هذه الأجهزة.

أجهزة الاتصال المرتبطة بالشركة التايوانية Gold Apollo كانت هناك شظايا من أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان تحمل علامات مرتبطة بالشركة التايوانية Gold Apollo. ومع ذلك، فقد نفت الشركة بشكل قاطع أي علاقة لها بتصنيع الأجهزة المستخدمة في الهجوم. وأكد الرئيس التنفيذي لـ Gold Apollo، هسو تشينغ-كوانغ، أن شركته لا علاقة لها بالحادثة، قائلًا: “لقد منح ترخيص علامته التجارية لشركة في المجر تُدعى BAC Consulting لاستخدام اسم Gold Apollo على أجهزة الاتصال الخاصة بهم.”

حدثت الانفجارات، التي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا، بما في ذلك طفلين، وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين. وفي جولة أخرى من الهجمات، أسفرت أجهزة الاتصال المتفجرة عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 450 آخرين. وقد اتهم حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن كلا الهجومين.

حكومة تايوان: لا علاقة بمكونات أجهزة الاتصال تحدث وزير الاقتصاد التايواني، كوو جيه-هوي، إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة، مُبعدًا البلاد عن أي تورط في إنتاج أجهزة الاتصال المتفجرة. وقال كوو: “إن مكونات أجهزة اتصال حزب الله لم تُنتج من قبلنا”، مؤكدًا أن التحقيق القضائي جارٍ.

كما أعرب وزير الخارجية التايواني، لين شيا-لونغ، عن رغبته في كشف الحقيقة وراء الأمر. وقال في بيان عام: “أريد أن أكتشف الحقيقة، لأن تايوان لم تصدر أبدًا هذا النوع من أجهزة الاتصال”.

BAC Consulting: الاتصال الغامض أشار هسو تشينغ-كوانغ إلى BAC Consulting، وهي شركة مجرية، كمصدر محتمل للأجهزة، حيث حصلوا على ترخيص لاستخدام علامة Gold Apollo التجارية. ومع ذلك، فإن محاولات الاتصال بـ BAC Consulting من قبل عدة وسائل إعلام، بما في ذلك BBC، لم تنجح. وقد نفت رئيسة BAC، كريستينا بارسوني-أركيدياكونو، أي معرفة بالأجهزة، قائلة لـ NBC إن شركتها لم تصنعها.

لتعقيد التحقيق أكثر، كشفت الحكومة المجرية أن BAC Consulting ليس لديها أي مواقع تشغيلية أو تصنيع في المجر. وقد اقترح تقرير من نيويورك تايمز أن BAC قد تكون شركة وهمية تُستخدم كواجهة للعمليات الإسرائيلية، مستشهدةً بضباط الاستخبارات الإسرائيلية.

انفجارات أجهزة الاتصال المرتبطة بالشركة اليابانية Icom أبلغت الحكومة اللبنانية عن هجمات إضافية تشمل أجهزة الاتصال التي انفجرت يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين. كانت هذه الأجهزة تحمل شعار الشركة اليابانية لصناعة الراديو Icom، لكن الشركة أيضًا ابتعدت عن الحادث. وقد صرحت Icom أنها أوقفت إنتاج أجهزة الاتصال منذ عشرة أعوام.

حزب الله يتهم إسرائيل، ويعد بالانتقام اتهم حزب الله، المدعوم من إيران، إسرائيل بما وصفه بـ “العدوان الإجرامي”، وتعهد بالبحث عن “انتقام عادل” لهذه الهجمات. ظل الجيش الإسرائيلي صامتًا، ممتنعًا عن التعليق على الاتهامات. وقد تصاعدت حدة الصراع المستمر بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاع الصراع في غزة في أكتوبر الماضي، وتشير هذه الأحداث الأخيرة إلى تصعيد كبير في الأعمال العدائية عبر الحدود.

تحديات سلسلة التوريد الإلكترونية العالمية سلطت الصعوبة في تتبع أصول الأجهزة المستخدمة في الهجمات الضوء على تعقيد سلسلة التوريد الإلكترونية العالمية. مع قيام الشركات في دول مختلفة بترخيص العلامات التجارية، والحصول على المكونات من مناطق مختلفة، والاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج، يصبح من الصعب بشكل متزايد تحديد المسؤولية في مثل هذه الحالات. وقد أبرزت هذه الحادثة الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة داخل صناعة الإلكترونيات العالمية.

تستمر التحقيقات حيث يسعى كل من تايوان والسلطات الدولية لكشف الأصل الحقيقي للأجهزة المشاركة في هذه الانفجارات المأساوية.

Filed under

تايوان

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