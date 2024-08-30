ترامب يتعهد بتوفير علاج التخصيب الصناعي المجاني للنساء ويدافع عن نفسه بشأن حقوق الإجهاض

قال الرئيس السابق دونالد ترامب، في مقابلة يوم الخميس، إنه إذا أعيد انتخابه، فإن إدارته لن تقتصر على حماية الوصول إلى التخصيب الصناعي (IVF) فقط، بل ستضمن أيضًا أن تتحمل الحكومة أو شركات التأمين تكاليف هذه الخدمة المكلفة للنساء الأمريكيات اللواتي يحتجن إليها.

الرئيس السابق دونالد ترامب، في مقابلة يوم الخميس، صرح أنه إذا تم إعادة انتخابه، فإن إدارته لن تكتفي بحماية الوصول إلى التلقيح الصناعي (IVF) فحسب، بل ستضمن أيضًا أن تتحمل الحكومة أو شركات التأمين تكاليف هذه الخدمة المكلفة للنساء الأمريكيات اللاتي يحتاجن إليها.

أشار ترامب إلى أن إدارته ستتحمل تكلفة العلاج وأكد أن شركات التأمين ستكون ملزمة بالدفع. أوضح أن أحد الخيارات سيكون أن تقوم شركات التأمين بتغطية التكلفة بموجب تفويض.

هذا العام، أصبحت قضية الإجهاض والتلقيح الصناعي مسائل سياسية هامة بالنسبة للحزب الجمهوري. انتقد الديمقراطيون الجمهوريين مؤخراً بشأن التلقيح الصناعي، مشيرين إلى أن القيود المفروضة على الإجهاض تحت قيادة الحزب الجمهوري قد تمتد أيضًا إلى التلقيح الصناعي.

تكاليف التلقيح الصناعي المرتفعة في الولايات المتحدة

حاليًا، تغطي قلة من خطط التأمين علاجات الخصوبة مثل التلقيح الصناعي، مما يترك العديد من الأزواج لدفع التكاليف المرتفعة من جيوبهم الخاصة. تقدر وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن دورة واحدة من التلقيح الصناعي تكلف حوالي 20,000 دولار لكل مريض.

ذكرت جمعية التكنولوجيا المساعدة للتخصيب أن عيادات أعضائها أجرت 389,993 دورة تلقيح صناعي في عام 2022، مما يعني حوالي 7.8 مليار دولار لذلك العام، بناءً على تكلفة حوالي 20,000 دولار لكل دورة.

على مدى العقد الماضي، بدأ عدد متزايد من أصحاب العمل في تقديم مزايا خصوبة. بعضهم يوفر مبالغ ثابتة لتغطية تكاليف المرضى، بينما يحدد آخرون حدوداً قصوى مدى الحياة لعدد معين من الدورات.

حملة هاريس تقول إن منصة ترامب قد تؤدي إلى حظر التلقيح الصناعي والإجهاض

قالت سرافينا شيتيكا، المتحدثة باسم حملة نائب الرئيس كامالا هاريس، إن منصة ترامب قد تؤدي فعليًا إلى حظر على مستوى البلاد للتلقيح الصناعي والإجهاض. وأشارت إلى أنه منذ أن قام ترامب بإلغاء حكم “رو ضد وايد”، أصبح التلقيح الصناعي بالفعل مهددًا وحقوق النساء قد تقلصت في ولايات مختلفة. جادلت شيتيكا بأن نائب الرئيس كامالا هاريس هي الوحيدة التي تثق بالنساء وستحمي حقهن في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن.

ذكرت البيان لغة منصة الحزب الجمهوري بشأن التعديل الرابع عشر وسياسة الإجهاض، التي تؤكد أن التعديل يضمن عدم حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يتيح للولايات سن قوانين تحمي تلك الحقوق. تدعم المنصة أيضًا السياسات التي تعزز التلقيح الصناعي.

هذا العام، قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما بأن الأجنة المخلقة عبر التلقيح الصناعي يجب اعتبارها أشخاصًا، مما دفع أكبر عيادات الخصوبة في الولاية إلى تعليق خدمات التلقيح الصناعي.

قد تتعارض مواقف ترامب بشأن التلقيح الصناعي مع دعاة حقوق الإجهاض الذين يعارضون جوانب من التلقيح الصناعي تتعلق بالتخلص من الأجنة غير المستخدمة.

موقف ترامب بشأن الإجهاض

لم يصرح ترامب بشكل محدد في المقابلة عن كيفية تصويته على إجراء اقتراعي في ولايته فلوريدا، الذي يهدف إلى ضمان الحق في الإجهاض حتى إمكانية بقاء الجنين، حوالي 24 أسبوعًا من الحمل. أعاد التأكيد على انتقاده للحد الحالي للإجهاض البالغ ستة أسابيع في فلوريدا، الموقع من قبل الحاكم رون دي سانتيس، واصفًا إياه بأنه “قصير جدًا” وأكد أن المزيد من الوقت مطلوب.

عندما سئل عن كيفية تصويته في نوفمبر، ذكر أنه سيصوت لصالح تمديد الحد الزمني البالغ ستة أسابيع.

تأرجح ترامب تاريخيًا بشأن قضايا الإجهاض قبل الاستقرار على موقفه الحالي بأن الأمر يجب أن يحدد من قبل الولايات الفردية.

كعهد رئاسي، قبل إلغاء حكم “رو ضد وايد”، كان قد دعا مجلس الشيوخ لتمرير حظر الإجهاض بعد 20 أسبوعًا. بعد مغادرته المنصب، أشاد بقرار المحكمة العليا بإلغاء حكم “رو” والحق الوطني في الإجهاض، حتى أنه ادعى في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تمكن من “قتل حكم رو ضد وايد”.

ومع ذلك، مع تطور السباق الرئاسي لهذا العام، ابتعد ترامب عن الجمهوريين الآخرين بشأن القضية، خاصة مع تحول الإجهاض إلى موضوع هام بالنسبة لهاريس وأنصارها.

انتقادات هاريس لترامب وفانس

خلال خطاب حديث في المؤتمر الديمقراطي، انتقدت هاريس ترامب وفانس، ووصفتهم بأنهم “خارجون عن عقولهم” واتهمتهم بالتخطيط لـ “حظر الإجهاض بالأدوية وفرض حظر شامل على الإجهاض.”

في المقابلة، أشار ترامب إلى أن “الاستثناءات مهمة جدًا” بالنسبة له، موضحًا أنه يدعم الاستثناءات لحياة الأم، وكذلك في حالات الاغتصاب والزنا.

في فبراير، قضت المحكمة العليا في ألاباما بأن الأجنة المجمدة تعتبر أطفالاً، مما زعزع الوصول إلى علاجات التلقيح الصناعي في الولاية وجعل الإجراء في دائرة الضوء في نقاشات حقوق التخصيب. دعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى “ضمان حق التلقيح الصناعي” على مستوى البلاد خلال خطابه حول حالة الاتحاد في وقت سابق من مارس. وقد شكل هذا تحديًا جديدًا للجمهوريين بينما يسعون للتعبير عن دعمهم للتلقيح الصناعي – إجراء غالبًا ما ينطوي على تدمير الأجنة – مع توافقه مع إيمانهم الطويل الأمد بأن الحياة تبدأ عند الحمل.

التلقيح الصناعي والإجهاض تصبح قضايا انتخابية رئيسية في الولايات المتحدة

تشير هذه الوضعية إلى أن التلقيح الصناعي، جنبًا إلى جنب مع المواقف المعارضة للإجهاض التي أثرت عليه في ألاباما وقد تؤدي إلى تهديدات مماثلة في ولايات أخرى، تؤثر على موسم الانتخابات المقبلة.

بشكل عام، يدعم معظم الناخبين الأمريكيين الوصول إلى التلقيح الصناعي. وجدت استطلاعات أجريت من 9 إلى 12 مارس أن 80% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن التلقيح الصناعي يجب أن يكون قانونيًا، بينما يعتقد 6% فقط أنه يجب أن يكون غير قانوني، مع 14% غير متأكدين. بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع آخر من 15 إلى 19 فبراير أن معظم الناخبين يعتقدون أن الرعاية الصحية التناسلية، بما في ذلك التخطيط للخصوبة مثل التلقيح الصناعي، يجب أن تكون أكثر سهولة. ويشمل ذلك 62% من جميع الناخبين و53% من الجمهوريين. في المقابل، عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى حبوب الإجهاض والإجهاض في العيادات، كان الديمقراطيون والمستقلون أكثر ميلاً لدعم زيادة الوصول، بينما كان الجمهوريون أكثر ميلاً لتقليص الوصول.