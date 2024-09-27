ترامب يستعد لعقد اجتماعات مهمة مع زيلينسكي وستارمر في مدينة نيويورك

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الجمعة في برج ترامب في نيويورك. ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء سابق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الخميس ويتزامن مع حضور الزعيمين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السابق دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الجمعة في برج ترامب في نيويورك. ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء سابق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الخميس ويتزامن مع حضور الزعيمين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عدم اليقين يحيط بالاجتماع

وأكد ترامب اللقاء مع زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، على الرغم من عدم اليقين السابق بشأن حدوثه. وتوترت العلاقة بين ترامب وزيلينسكي، خاصة بسبب انتقادات ترامب للتمويل الأمريكي لأوكرانيا وسط الصراع المستمر مع روسيا. وشكك زيلينسكي أيضًا في نهج ترامب لحل الحرب، مما زاد من التوتر.

انتقاد الدعم الأمريكي

وأكد ترامب مراراً وتكراراً أن روسيا لم تكن لتغزو أوكرانيا لو كان لا يزال في منصبه، معرباً عن شكوكه بشأن الدعم الأمريكي المستمر لحكومة زيلينسكي. وقال: “نحن مستمرون في منح مليارات الدولارات لرجل يرفض عقد صفقة”، مسلطًا الضوء على إحباطه من تعامل زيلينسكي مع الوضع.

سياق زيارة زيلينسكي

ويتواجد زيلينسكي في واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس. ومن المتوقع أن يحدد خلال مناقشاته “خطة النصر” لأوكرانيا. وتأتي زيارته وسط تصاعد التوترات بشأن انتقاداته لزعماء الجمهوريين وإدارتهم للصراع الأوكراني.

المشهد السياسي القادم

تُعقد هذه الاجتماعات مع زيلينسكي وستارمر وغيرهما من القادة العالميين قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، مما يؤكد أهمية العلاقات الدولية في المناخ السياسي الحالي.