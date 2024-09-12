تغييرات القيادة في نورفولك ساوثيرن: من يتولى المسؤولية؟

وذكرت الشركة أن كلا من شو وناج قد خرقا سياسات الشركة من خلال علاقتهما بالتراضي، مما أدى إلى إقالتهما الفورية من مناصبهما. وأكدت الشركة أن مغادرة شو لا تتعلق بأداء الشركة أو وضعها المالي.

أعلنت شركة نورفولك ساوثيرن عن تغييرات كبيرة في القيادة بعد إقالة الرئيس التنفيذي آلان شو وفسخ عقد نابانيطا سي. ناج، وهي محامية من أصل هندي، بسبب خرقها لسياسات الشركة المتعلقة بعلاقة غير لائقة.

وذكرت الشركة أن كلا من شو وناج قد خرقا سياسات الشركة من خلال علاقتهما بالتراضي، مما أدى إلى إقالتهما الفورية من مناصبهما. وأكدت الشركة أن مغادرة شو لا تتعلق بأداء الشركة أو وضعها المالي.

في بيان، أوضحت نورفولك ساوثيرن أن نابانيطا سي. ناج قد تم فصلها من أدوارها كنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، والمسؤول القانوني الرئيسي، وأمين السر المؤسسي. وتم اتخاذ القرار بناءً على النتائج الأولية من التحقيق الجاري لمجلس الإدارة. سيشغل جيسون م. موريس منصب الأمين العام المؤقت خلال هذه الفترة الانتقالية.

بعد مغادرة شو، عين مجلس الإدارة مارك ر. جورج، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين في الشركة، كرئيس جديد ومدير تنفيذي. جورج، الذي كان مع نورفولك ساوثيرن منذ عام 2019، سينضم أيضًا إلى مجلس إدارة نورفولك ساوثيرن. تأتي تعييناته بثقة كاملة من المجلس، وفقًا لما قاله رئيس المجلس كلود مونجو، الذي أشاد بخبرة جورج المالية الواسعة ومهاراته التشغيلية القوية. وأبرز مونجو دور جورج في التقدمات الأخيرة للشركة وتوافقه مع قيم الشركة وثقافة السلامة.

جورج، الذي يمتلك أكثر من 35 عامًا من الخبرة عبر صناعات عالمية متعددة، أعرب عن التزامه بقيادة نورفولك ساوثيرن خلال هذه الفترة من التغيير. وقال جورج: “أنا ممتن لتولي هذه المسؤولية وقيادة نورفولك ساوثيرن”. “أتطلع إلى التعاون مع فريقنا لتعزيز العمليات، وتحسين خدمة العملاء، وتقديم قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة لدينا.”

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين جيسون أ. زامبي ككبير المسؤولين الماليين المؤقت لدعم انتقال القيادة.