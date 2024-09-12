Home
Explore
setting
×
الجمعة, سبتمبر 13, 2024
Live Tv

تغييرات القيادة في نورفولك ساوثيرن: من يتولى المسؤولية؟

وذكرت الشركة أن كلا من شو وناج قد خرقا سياسات الشركة من خلال علاقتهما بالتراضي، مما أدى إلى إقالتهما الفورية من مناصبهما. وأكدت الشركة أن مغادرة شو لا تتعلق بأداء الشركة أو وضعها المالي.

أعلنت شركة نورفولك ساوثيرن عن تغييرات كبيرة في القيادة بعد إقالة الرئيس التنفيذي آلان شو وفسخ عقد نابانيطا سي. ناج، وهي محامية من أصل هندي، بسبب خرقها لسياسات الشركة المتعلقة بعلاقة غير لائقة.

وذكرت الشركة أن كلا من شو وناج قد خرقا سياسات الشركة من خلال علاقتهما بالتراضي، مما أدى إلى إقالتهما الفورية من مناصبهما. وأكدت الشركة أن مغادرة شو لا تتعلق بأداء الشركة أو وضعها المالي.

في بيان، أوضحت نورفولك ساوثيرن أن نابانيطا سي. ناج قد تم فصلها من أدوارها كنائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، والمسؤول القانوني الرئيسي، وأمين السر المؤسسي. وتم اتخاذ القرار بناءً على النتائج الأولية من التحقيق الجاري لمجلس الإدارة. سيشغل جيسون م. موريس منصب الأمين العام المؤقت خلال هذه الفترة الانتقالية.

بعد مغادرة شو، عين مجلس الإدارة مارك ر. جورج، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين في الشركة، كرئيس جديد ومدير تنفيذي. جورج، الذي كان مع نورفولك ساوثيرن منذ عام 2019، سينضم أيضًا إلى مجلس إدارة نورفولك ساوثيرن. تأتي تعييناته بثقة كاملة من المجلس، وفقًا لما قاله رئيس المجلس كلود مونجو، الذي أشاد بخبرة جورج المالية الواسعة ومهاراته التشغيلية القوية. وأبرز مونجو دور جورج في التقدمات الأخيرة للشركة وتوافقه مع قيم الشركة وثقافة السلامة.

جورج، الذي يمتلك أكثر من 35 عامًا من الخبرة عبر صناعات عالمية متعددة، أعرب عن التزامه بقيادة نورفولك ساوثيرن خلال هذه الفترة من التغيير. وقال جورج: “أنا ممتن لتولي هذه المسؤولية وقيادة نورفولك ساوثيرن”. “أتطلع إلى التعاون مع فريقنا لتعزيز العمليات، وتحسين خدمة العملاء، وتقديم قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة لدينا.”

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين جيسون أ. زامبي ككبير المسؤولين الماليين المؤقت لدعم انتقال القيادة.

Tags:

آلان شو تغييرات القيادة شركة نورفولك ساوثيرن، مارك ر. جورج نابانيطا سي. ناج نورفولك ساوثيرن

Also Read

روسيا تدعي استعادة السيطرة على 10 مستوطنات في كورسك كانت قد استولت عليها أوكرانيا سابقاً

روسيا تدعي استعادة السيطرة على 10 مستوطنات في كورسك كانت قد استولت عليها أوكرانيا سابقاً

تأييد تايلور سويفت لكامالا هاريس: هل سيرفع نسبة تصويت الشباب؟

تأييد تايلور سويفت لكامالا هاريس: هل سيرفع نسبة تصويت الشباب؟

مسؤول إسرائيلي يقترح ممرًا آمنًا ليحيى السنوار مقابل إطلاق سراح الرهائن

مسؤول إسرائيلي يقترح ممرًا آمنًا ليحيى السنوار مقابل إطلاق سراح الرهائن

الولايات المتحدة وبريطانيا ترسلان رسالة قوية إلى روسيا: كبار الدبلوماسيين يتعهدون بالعمل معًا من أجل انتصار أوكرانيا

الولايات المتحدة وبريطانيا ترسلان رسالة قوية إلى روسيا: كبار الدبلوماسيين يتعهدون بالعمل معًا من أجل...

تخطط أمازون لاستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، مما يخلق آلاف الوظائف ويعزز الاقتصاد

تخطط أمازون لاستثمار 8 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، مما يخلق آلاف الوظائف ويعزز...

سماعات Sonos Ace تظهر في الهند، وتستعد لمنافسة Apple AirPods

سماعات Sonos Ace تظهر في الهند، وتستعد لمنافسة Apple AirPods

باكستان: إصابة 13 شخصًا في هجوم بقنبلة استهدف سيارة شرطة في جنوب وزيرستان

باكستان: إصابة 13 شخصًا في هجوم بقنبلة استهدف سيارة شرطة في جنوب وزيرستان

القمة العالمية في كوريا الجنوبية تكشف عن “خريطة طريق” جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بشكل مسؤول

القمة العالمية في كوريا الجنوبية تكشف عن “خريطة طريق” جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي العسكري بشكل...

إطلاق النار في مدرسة جورجيا: أحد المعارف يعكس “غضب” المجتمع و”العائلات المحطمة”

إطلاق النار في مدرسة جورجيا: أحد المعارف يعكس “غضب” المجتمع و”العائلات المحطمة”

شاهد: جسر في فيتنام ينهار بعد تعرضه لإعصار، والمركبات تسقط في النهر

شاهد: جسر في فيتنام ينهار بعد تعرضه لإعصار، والمركبات تسقط في النهر

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني