تم رصد زوجة زعيم حماس سنوار تحمل حقيبة هيرمس بيركين بقيمة 32 ألف دولار أثناء هروبها عبر الأنف

تظهر لقطات فيديو تم إصدارها مؤخرًا من قبل الجيش الإسرائيلي (IDF) زوجة زعيم حماس يحيى سنوار تحمل حقيبة هيرمس بيركين بقيمة 32,000 دولار أثناء هروبها عبر الأنفاق، مما يبرز التباين الواضح بين ثروتهم وصعوبات غزة.

أصدر الجيش الإسرائيلي مؤخرًا لقطات مثيرة تظهر يحيى سنوار، الزعيم السابق لحماس، مع عائلته وهم يقومون بعملية هروب يائسة إلى نفق تحت منزلهم في خان يونس.

وقعت هذه الحادثة قبل ساعات فقط من بدء حماس هجومها المميت على إسرائيل في 7 أكتوبر. يثير توقيت الفيديو تساؤلات حول أولويات سنوار، خصوصًا أنه يوحي بأنه كان يستعد لبقاء عائلته أثناء تخطيطه لهجوم على المواطنين الإسرائيليين.

مصلحة سنوار الذاتية وسط الأزمة

أكد الأميرال دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على تداعيات اللقطات. قال هاجاري: “حتى في ليلة المجزرة الوحشية، كان سنوار مشغولاً ببقائه وبقاء عائلته”.

وأضاف: “قبل ساعات من المجزرة، كان سنوار يهتم فقط بنفسه وبعائلته بينما أرسل إرهابيين لشن هجوم قاتل على الأطفال والنساء والرجال الإسرائيليين.” تُبرز هذه الشخصية القاسية لسنوار رؤية نقدية لقيادته في وقت الأزمات.

الكائنات الفاخرة تثير الغضب

حظيت اللقطات باهتمام كبير، وخاصة بسبب عنصر الرفاهية اللافت الذي شوهد مع زوجة سنوار، سمر محمد أبو زمار. تم تصويرها وهي تحمل حقيبة هيرمس بيركين بقيمة 32,000 دولار (حوالي 27 لاك روبية)، وهي رمز صارخ للثروة في تباين صارخ مع ظروف المعيشة التي يواجهها الكثيرون في غزة. أصبحت حقيبة هيرمس بيركين، المعروفة بخصوصيتها وتكلفتها العالية منذ تقديمها في عام 1984، رمزًا للمكانة الاجتماعية للأثرياء.

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد أفيخاي أدرعي، على هذا التباين، مؤكدًا التباين الواضح بين أسلوب حياة عائلة سنوار الفاخرة وظروف سكان غزة العاديين.

وُلد يحيى سنوار في 29 أكتوبر 1962، وأصبح شخصية بارزة في حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية في يوليو، والذي نفذته إسرائيل في طهران. بعد وفاة هنية، صعد سنوار كزعيم لحماس. لقد ميزت قيادته وقراراته، خاصة فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر الذي أسفر عن العديد من القتلى، كونه لاعبًا رئيسيًا في الصراع المستمر.

تم قتل سنوار على يد القوات الإسرائيلية في رفح، الواقعة في جنوب قطاع غزة، يوم الأربعاء. أكدت حماس لاحقًا وفاته، مما يدل على لحظة حاسمة في الصراع بين إسرائيل وحماس.